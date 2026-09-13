Özgür Özel\'in "Hesap verecekler" çıkışına AK Parti\'den çok sert tepki

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in dün Üsküdar'da düzenlenen mitingde yaptığı açıklamalar siyasette yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

İstanbul Valiliğinin seçim öncesinde aldığı kararlara tepki gösteren Özel, İstanbul Valisi Davut Gül'ü sert sözlerle eleştirmiş, bazı vali ve kaymakamlara yönelik olarak "Gün gelecek, devran değişecek, keser dönecek, sap dönecek. O gün AK Parti'nin il başkanlığını yapanlar hesap verecek" ifadelerini kullanmıştı.

Özel'in sözlerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yanıt geldi.

"SİYASET ADABIYLA ÇOK CİDDİ SORUNLARI VAR"

Çelik, Özel'in devlet makamlarını ve mülki idare amirlerini hedef aldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"YENİ Parti Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in 'siyaset adabı'yla çok ciddi sorunları var. Sayın Özel'in devletimizin makamlarını hedef alan ve mülki idare amirlerimizi açıkça tehdit eden yakışıksız üslubunu şiddetle kınıyoruz. Kendisini siyaset adabına davet ediyoruz."

"SİYASİ HESAPLAŞMALARIN HEDEFİ HALİNE GETİRMEK DEMOKRASİYLE BAĞDAŞMAZ"

Özel'in "Gün gelecek, hesap verecekler" sözlerine doğrudan yanıt veren Çelik, kamu görevlilerinin siyasi hesaplaşmaların hedefi haline getirildiğini savundu.

Çelik, "'Gün gelecek, hesap verecekler' diyerek devletin valisini, kaymakamını ve idari kadrolarını siyasi hesaplaşmaların hedefi haline getirmek; ne siyasi sorumlulukla, ne demokrasi kültürüyle bağdaşır" dedi.

"BU ÜSLUBU KENDİ YÖNETİMİ ALTINDAKİLERE KULLANMALI"

Ömer Çelik açıklamasının devamında eleştirilerini sertleştirerek, Özel'in söz konusu ifadeleri kendi partisindeki isimlere yöneltmesi gerektiğini savundu.

Çelik, "Sayın Özel, bu üslubu illa birilerine karşı kullanmak istiyorsa, kendi yönetimi altında yolsuzluklara, ahlaksızlıklara ve skandallara karışanlara dönük kullanmalıdır. Kendi yönetimi altında bu siyasi faciaları gerçekleştirenlere 'hesap verecekler' demelidir" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL VALİMİZ DENEYİMLİ VE DİRAYETLİ BİR YÖNETİCİDİR"

Özel'in parti içindeki sorunları devlet kurumlarına yönelik eleştirilerle örtemeyeceğini savunan Çelik, İstanbul Valisi Davut Gül'e de destek verdi.

Çelik, "Sayın Özel, kendi siyasi başarısızlıklarını ve parti içi krizlerini, devlet organlarına ve yargı süreçlerine saldırarak örtemez. İstanbul Valimiz deneyimli ve dirayetli bir yöneticidir. Diğer hedef gösterilen yöneticilerimiz de hukuk düzeni içinde görevlerini yapmaktadır. Hepsi partilerin değil, milletin ve devletin hizmetindedir" dedi.

"BU ZİHNİYETE ASLA GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

AK Parti'nin hukukun üstünlüğünü ve milli iradeyi her şeyin üzerinde tutmaya devam edeceğini belirten Çelik, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Tehdit dilini siyaset tarzı haline getirenlerin aksine AK Parti; hukukun üstünlüğünü ve milli iradeyi her şeyin üstünde tutmaya devam edecektir. Kamu görevlilerimize parmak sallayarak tehdit savuran bu rövanşist zihniyet, Cumhuriyet tarihimizin en zehirli uygulamalarına imza atan bir sabıkaya sahiptir. Bu zihniyete asla geçit vermeyeceğiz. Milletimiz, bu tehdit dili ile devlete ve millete hizmet eden anlayış arasındaki farkı gayet iyi bilmektedir."