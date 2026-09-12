Türk polisi, yolda yürürken kalp krizi geçiren adamın hayatını böyle kurtardı - Son Dakika
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Türk polisi, yolda yürürken kalp krizi geçiren adamın hayatını böyle kurtardı

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Kocaeli'de yolda yürürken kalp krizi geçiren 68 yaşındaki Yakup Atsız isimli vatandaş, polis memurunun zamanında müdahalesiyle hayata tutundu. O anlar ambulans kamerasına yansırken, sağlığına kavuşan vatandaş, hayatını kurtaran polis memuru ile bir araya geldi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kalp krizi geçiren 68 yaşındaki vatandaş, polis memurunun zamanında müdahalesiyle hayata tutundu. O anlar ambulans kamerasına yansırken, sağlığına kavuşan vatandaş, hayatını kurtaran polis memuru ile bir araya geldi.

YOLDA YÜRÜRKEN KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 22 Temmuz tarihinde saat 10.55 sıralarında Selvi Sokak'ta yürüyen 68 yaşındaki Yakup Atsız kalp krizi geçirdi. Devriye görevi yapan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik ekipleri, bir vatandaşın kalp krizi geçirdiği bilgisi üzerine kısa sürede olay yerine ulaştı. 

Türk polisi, yolda yürürken kalp krizi geçiren adamın hayatını böyle kurtardı

TRAFİK POLİSİNİN MİDAHALESİ HAYATA BAĞLADI

Yapılan kontrolde Yakup Atsız'ın bilincinin kapalı olduğu, nefes almadığı ve nabzının bulunmadığı tespit edildi. İlk yardım eğitimi bulunan polis memuru Ahmet Tüm, vakit kaybetmeden Atsız'a kalp masajı uygulamaya başladı.

Bu sırada 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edilen Atsız, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Türk polisi, yolda yürürken kalp krizi geçiren adamın hayatını böyle kurtardı

HAYATINI KURTARAN POLİSLE BİR ARAYA GELDİ

Tedavisinin tamamlanmasının ardından sağlığına kavuşan 68 yaşındaki Yakup Atsız, kendisine ilk müdahaleyi yapan polis memuru Ahmet Tüm'e teşekkür etmek için Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. 

Türk polisi, yolda yürürken kalp krizi geçiren adamın hayatını böyle kurtardı

Ziyarette Atsız, olay sırasında gösterdiği hızlı ve bilinçli müdahale nedeniyle polis memuru Ahmet Tüm'e teşekkürlerini iletti.

Öte yandan olay anındaki müdahale, olay yerine gelen ambulansın araç kamerasına yansıdı.

Türk polisi, yolda yürürken kalp krizi geçiren adamın hayatını böyle kurtardı

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Son Dakika Kocaeli Türk polisi, yolda yürürken kalp krizi geçiren adamın hayatını böyle kurtardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Murat Zor Murat Zor:
    helal olsun polisimize 1 0 Yanıtla
  • Fatma123456 Fatma123456:
    Allah razı olsun böyle bilinçli ve merhametli polislerimizin sayıları artsın inşallah... 1 0 Yanıtla
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