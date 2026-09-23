Bartın'da palamut bolluğu fiyatları 50 liraya kadar düşürdü, tezgahlar doldu - Son Dakika
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Bartın'da palamut bolluğu fiyatları 50 liraya kadar düşürdü, tezgahlar doldu

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Bartın\'da palamut bolluğu fiyatları 50 liraya kadar düşürdü, tezgahlar doldu
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1 Eylül'de başlayan av sezonuyla Karadeniz'de bol miktarda avlanan palamudun fiyatı, Bartın'daki tezgahlarda tanesi 50 liraya kadar düştü. Ucuzlayan balığa ilgi artınca tezgahlarda yoğunluk oluştu, balıkçı Talip Saraç 15 Ekim sonrası hamsi ve çinekopta da bolluk bekliyor.

Av sezonunun 1 Eylül'de başlamasıyla Karadeniz'de bol miktarda avlanan palamut, Bartın'da tezgahlardaki fiyatlara da yansıdı.

Denizden kasalarla çıkarılan palamutlar, kentteki balıkçı tezgahlarında satışa sunuldu.

Bolluk sayesinde palamudun fiyatı tanesi 50 liraya kadar düştü. Fiyatların düşmesi tüketicilerin balığa ilgisini artırdı.

Taze balık almak isteyenler, sabahın erken saatlerinden itibaren balıkçıların yolunu tuttu. Bu nedenle tezgahlarda yoğunluk oluştu.

"Sezona bereketli başladık"

Balıkçı Talip Saraç, AA muhabirine, palamut sezonunun hareketli başladığını söyledi.

Sezonun ilk günlerinde önemli miktarda palamut avladıklarını belirten Saraç, teknelerle yaklaşık 3 bin kasa palamut yakalandığını kaydetti.

Saraç, Karadeniz'deki bolluğun tezgahlara da yansıdığını, avın bereketli geçmesinin hem balıkçıları hem de vatandaşları memnun ettiğini dile getirerek, "Ekim ayının 15'inden sonra hamsi ve çinekop avında da bolluk bekliyoruz. Sezonun diğer balık türleri açısından da bereketli geçmesini umut ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA
KaradenizEkonomiGüncelBartınYaşamSon Dakika

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