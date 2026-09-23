'Siyasi parti broşürü' cinayetinde karar! 21 yaşındaki genci öldüren sanığa indirimli ceza - Son Dakika
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'Siyasi parti broşürü' cinayetinde karar! 21 yaşındaki genci öldüren sanığa indirimli ceza

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\'Siyasi parti broşürü\' cinayetinde karar! 21 yaşındaki genci öldüren sanığa indirimli ceza
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Antalya Muratpaşa'da 21 Mart 2024'te siyasi parti broşürü bırakılması nedeniyle çıkan kavgada 21 yaşındaki Haktan Faik Çoban'ı öldüren 47 yaşındaki Sinan Elbir'e haksız tahrik ve takdir indirimi uygulanarak 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Mahkeme Elbir'e 27 yaşındaki ağabey Burak Devran Çoban'ı da yaralamadan 2 yıl 6 ay hapis verdi. Sanık mahkemedeki son sözünde, "Olayın bu noktaya geleceğini bilseydim gerekirse bıçak kullanır, gelenleri dükkana sokmazdım" dedi.

Antalya'da siyasi parti broşürü bırakılması nedeniyle çıkan kavgada Haktan Faik Çoban'ı (21) öldürüp, ağabeyi Burak Devran Çoban'ı (27) yaralayan Sinan Elbir (47), 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 21 Mart 2024'te saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi 1830'uncu Sokak'taki market ve şarküteri dükkanında meydana geldi.

'Siyasi parti broşürü' cinayetinde karar! 21 yaşındaki genci öldüren sanığa indirimli ceza

BROŞÜR BIRAKANLARA TEPKİ GÖSTERİP KOVDU

CHP'nin seçim otobüsünden inen kişiler, iş yerine broşür bıraktı. İş yeri sahibi Sinan Elbir, broşür bırakanları tepki göstererek dükkandan çıkardı. Ahmet Boz'un, Elbir'e yaptığının yanlış olduğunu söylemesi üzerine tartışma çıktı. Tartışmayı gören Boz'un yeğenleri Haktan Faik Çoban ile ağabeyi Burak Devran Çoban da olaya dahil oldu.

'Siyasi parti broşürü' cinayetinde karar! 21 yaşındaki genci öldüren sanığa indirimli ceza

TABANCAYI ÇIKARIP AĞABEY-KARDEŞE ATEŞ ETTİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sinan Elbir, çekmecedeki tabancasını çıkarıp bir el ateş etti. Haktan Faik Çoban'ın karnından girip çıkan mermi, ağabeyi Burak Devran Çoban'ın da karnına isabet etti. Yaralı kardeşler hastaneye kaldırılırken, Sinan Elbir gözaltına alındı. Kardeşlerden Haktan Faik Çoban, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Haktan Faik Çoban'ın ölümüne, Burak Devran Çoban'ın yaralanmasına neden olan Sinan Elbir, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Elbir'i darbettiği ileri sürülen Ahmet Boz ise 'kasten yaralama' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine kondu. Boz tutuklandıktan 5 ay sonra tahliye edildi.

'Siyasi parti broşürü' cinayetinde karar! 21 yaşındaki genci öldüren sanığa indirimli ceza

3 SANIK HAKKINDA DAVA

Olay sonrası Sinan Elbir hakkında 'kasten öldürme', Burak Devran Çoban hakkında 'tehdit', Ahmet Boz hakkında ise 'yaralama' suçlamasıyla Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın karar duruşmasına sanıklar ile taraf avukatları ve Haktan Faik Çoban'ın babası Bekir Çoban katıldı.

'Siyasi parti broşürü' cinayetinde karar! 21 yaşındaki genci öldüren sanığa indirimli ceza

"OĞLUMU HAYATTAN KOPARDILAR"

Tüm sanıkların en ağır cezayı almasını isteyen maktul Haktan Faik Çoban'ın babası Bekir Çoban, "Haktan öleli 2 yıl 6 ay 2 gün oldu. Biz bir an bile unutamıyoruz. Haktan merhametli bir kişiydi. Oğlum askerden sonra kafa dinlemek için yanıma geldi. Kendisine para desteğinde bulunuyordum ancak sık sık para istiyordu. Oğlum çağımızın laneti uyuşturucuya bulaşmış. Olaydan bir hafta önce bunu bana itiraf etmişti. Olaydan bir gün önce de uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle tedaviye başlayacaktı. Artık bu bağımlılıktan kurtulmak istiyordu. Oğlum öldükten sonra, bağımlılığı nedeniyle hastaneye yatışının yapılacağını öğrendim. Bir iş başvurusu yapmıştı, ölümünden sonra oradan aradılar. Bir kız arkadaşı varmış, onunla evlenmek istiyormuş. Tüm bunları oğlum öldükten sonra öğrendim. Oğlumu hayattan kopardılar" dedi.

'Siyasi parti broşürü' cinayetinde karar! 21 yaşındaki genci öldüren sanığa indirimli ceza
Hayatını kaybeden Haktan Faik Çoban

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanık Sinan Elbir'in 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Savcı, Burak Devran Çoban yönünden suç unsuru bulunmadığı gerekçesiyle beraat talebinde bulunurken, Ahmet Boz'un ise 'olası kastla silahla yaralama' suçundan cezalandırılmasını istedi.

"PES" DEDİRTEN SAVUNMA

Mahkemede son sözü sorulan tutuklu sanık Sinan Elbir, maktulü daha önce tanımadığını ve kendisini korumak amacıyla ateş ettiğini öne sürerek şunları söyledi:

"'Broşüre yazık olacak, ben oy kullanmayacağım' dedim. Bunun üzerine Ahmet Boz bana ağır hakaretlerde bulundu. Ahmet Boz, diğer tarafla arasını düzeltmek için onlara yaranmaya çalışırken beni ve yeğenini harcadı. Olan gencecik çocuğa oldu. Ben canımı kurtarmaya çalışıyordum. En son başıma öyle bir darbe aldım ki 'Eyvah, ölüyorum' dedim. Silahımı elime almamak için çabaladım ancak aldığım darbeler sonucunda olay bu hale geldi. Üzgünüm" dedi.

'Siyasi parti broşürü' cinayetinde karar! 21 yaşındaki genci öldüren sanığa indirimli ceza
Sinan Elbir

"GEREKİRSE BIÇAK KULLANIRDIM"

Daha önce suç kaydı bulunmadığını iddia eden Elbir, "2,5 yıldır cezaevindeyim. Benim hayatım mahvoldu. Ben maktulü tanımıyordum, o da beni tanımıyordu. O silah 7 yıldır bendeydi. Olaydan 2 ay önce şarjörünü değiştirmiştim çünkü takılma yapıyordu. Mandalı gevşetip 2 saniyede aktif hale getirebilirdim. Ama ben yapmadım. Çünkü niyetim öldürmek değildi. Olayın bu noktaya geleceğini bilseydim gerekirse bıçak kullanır, gelenleri dükkana sokmazdım."

'Siyasi parti broşürü' cinayetinde karar! 21 yaşındaki genci öldüren sanığa indirimli ceza
Yaralanan Burak Devran Çoban

"YEĞENİM KARA TOPRAĞA GİRDİ"

Sanık Ahmet Boz ise "Benim yeğenim kara toprağa girdi 5 ay hapiste yattım. Beraatımı istiyorum. Biz ilk kavgayı ettikten sonra silahı kurmuş, direkt tetiğe bastı. Silaha defalarca bastı ama kurşun patlamadı" dedi.

KATİLE İNDİRİMLİ CEZA

Mahkeme heyeti, Haktan Faik Çoban'a yönelik eylemi nedeniyle Sinan Elbir'i önce ömür boyu hapis cezasına mahkum etti, haksız tahrik hükümleri uygulanarak cezayı 17 yıla indirdi. Takdir indirimi uygulanan Elbir'in cezası, 14 yıl 2 aya düşürüldü.

Mahkeme, Sinan Elbir'e Burak Devran Çoban'a yönelik yaralama eylemi nedeniyle 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Burak Devran Çoban'ın beraatine karar veren mahkeme heyeti, Ahmet Boz'u ise Sinan Elbir'e yönelik 'basit yarama' suçundan 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: DHA
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