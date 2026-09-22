İran, Hürmüz Boğazı'nda geçiş düzenlemelerine uymayan gemilerin yüklerine el koymaya hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran, Hürmüz Boğazı'nda geçiş düzenlemelerine uymayan gemilerin yüklerine el koymaya hazırlanıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran, Hürmüz Boğazı\'nda geçiş düzenlemelerine uymayan gemilerin yüklerine el koymaya hazırlanıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü Hasan Kaşkavi, “Hürmüz Boğazı'nın Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Stratejik Eylem Planı"nın ilgili maddelerinin komisyonda onaylandığını ve düzenlemelere uymayan gemilerin yüklerinin yüzde 20'sine el konulacağını veya yüzde 20'lik yükün değeri ölçüsünde ceza kesileceğini belirtti. Kaşkavi, cezanın ödenmemesi halinde gemilere el konulacağını da kaydetti.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü Hasan Kaşkavi, Hürmüz Boğazı’na ilişkin oluşturulan “Hürmüz Boğazı'nın Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Stratejik Eylem Planı” hakkında konuştu.

"GEÇİŞ DÜZENLEMELERİNE" UYMAYAN GEMİLERİN YÜKLERİNE EL KONULACAK

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu’nda Stratejik Eylem Planı’nın 13, 14 ve 15. maddelerinin onaylandığını söyleyen Kaşkavi, Ceza Kanunu’nun 5. maddesine göre, 13. madde ile Hürmüz Boğazı’nda oluşturulan geçiş düzenlemelerine uymayan gemilerin taşıdığı yükün yüzde 20’sine el konulacağını veya yüzde 20'lik yükün değeri ölçüsünde ceza kesileceğini belirterek, cezanın ödenmemesi halinde gemilere el konulacağını da kaydetti.

İran, Hürmüz Boğazı'nda geçiş düzenlemelerine uymayan gemilerin yüklerine el koymaya hazırlanıyor
Hasan Kaşkavi

Kaşkavi ayrıca, 14. maddeye göre Hürmüz Boğazı ile ilgili iki ülke arasında oluşturulan belge veya çok taraflı uluslararası anlaşmaların İran Anayasası’nın 77, 125, 176 ve 57. maddeleri çerçevesinde olması gerektiğini söyledi.

Kaşkavi, İran Genelkurmay Başkanlığının ilgili kanunun uygulanmasını takip etmekle görevli olduğunu ve bu hususun 15. maddede yer aldığını hatırlattı.

İRANLI OLUP OLMADIĞINA BAKILMAKSIZIN TAHRAN’IN BAĞIMSIZLIĞINA KARŞI GİRİŞİMDE BULUNANLAR YARGILANABİLİYOR

İran Ceza Kanunu’nun 5. maddesinin A fıkrasına göre, İranlı olsun veya olmasın, İran’ın iç ve dış güvenliğine, toprak bütünlüğüne veya bağımsızlığına karşı girişimde bulunanlar, İran’ın egemenliği dışında kalan alanlarda olsa bile, işlediği bazı suçlardan dolayı İran kanunlarına göre yargılanabiliyor.

Kaynak: AA
Hasan KaşkaviHürmüz BoğazıGüvenlikPolitikaGüncelDünyaİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump, Suudilerin talebine rağmen Yemen’deki Husilere hava saldırısını bekletti Trump, Suudilerin talebine rağmen Yemen'deki Husilere hava saldırısını bekletti
Ağaç A.Ş.’deki rüşvet iddiaları mahkemede: İş insanı Tamer Gümüş 30 bin Euro’yu anlattı Ağaç A.Ş.'deki rüşvet iddiaları mahkemede: İş insanı Tamer Gümüş 30 bin Euro'yu anlattı
“Gizli bölme“ daha fazla gizleyemedi 7 aydır aranan kadın yakalandı "Gizli bölme" daha fazla gizleyemedi! 7 aydır aranan kadın yakalandı
8 gündür haber alınamayan adamın cansız bedeni taş ocağında bulundu 8 gündür haber alınamayan adamın cansız bedeni taş ocağında bulundu
Tottenham, Icardi için kararını verdi Tottenham, Icardi için kararını verdi
Terminatör dövüşü gerçek oldu: İnsansı robot ringe çıktı, insan rakibini yere serdi Terminatör dövüşü gerçek oldu: İnsansı robot ringe çıktı, insan rakibini yere serdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD’de diplomasi trafiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de diplomasi trafiği
20:48
Ederson’dan radikal karar: Affını istedi
Ederson'dan radikal karar: Affını istedi
20:21
Sudan ucuz Süper Lig’i kasıp kavuran Orban’ın bonservisi ortaya çıktı
Sudan ucuz! Süper Lig'i kasıp kavuran Orban'ın bonservisi ortaya çıktı
19:50
Salah ve Fabinho’dan sonra bir ünlü isim daha Boateng, Trabzonspor’da
Salah ve Fabinho'dan sonra bir ünlü isim daha! Boateng, Trabzonspor'da
19:35
Enver Altaylı’dan savcıya skandal tehdit Soruşturma başlatıldı
Enver Altaylı'dan savcıya skandal tehdit! Soruşturma başlatıldı
18:54
Hazmedemediler Erdoğan konuşurken, İsrail’in BM temsilcisi salondan ayrıldı
Hazmedemediler! Erdoğan konuşurken, İsrail'in BM temsilcisi salondan ayrıldı
18:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM kürsüsünden dünyaya seslendi Salonda alkış tufanı kopartan sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM kürsüsünden dünyaya seslendi! Salonda alkış tufanı kopartan sözler
18:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Manisa’daki okul saldırısı için ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Manisa'daki okul saldırısı için ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 21:02:11. #7.13#
SON DAKİKA: İran, Hürmüz Boğazı'nda geçiş düzenlemelerine uymayan gemilerin yüklerine el koymaya hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement