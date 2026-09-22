Bakan Çiftçi açıkladı: Manisa okul saldırısı sonrası sosyal medya hesaplarına operasyon - Son Dakika
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Bakan Çiftçi açıkladı: Manisa okul saldırısı sonrası sosyal medya hesaplarına operasyon

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Bakan Çiftçi açıkladı: Manisa okul saldırısı sonrası sosyal medya hesaplarına operasyon
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Manisa'da gerçekleşen okul saldırısının ardından sosyal medyada başlatılan dezenformasyon ve provokasyon dalgasına karşı emniyet güçlerinin düğmeye bastığını duyurdu. Bakan Çiftçi, yapay zekâ destekli siber devriyelerin 7/24 esasıyla yürüttüğü çalışmalar neticesinde, toplumun acısını istismar ederek huzursuzluk yaratmaya çalışan çok sayıda hesabın tespit edildiğini ve haklarında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Manisa'da meydana gelen okul saldırısının ardından acıyı istismar etmeye çalışan, provokatif ve dezenformatif paylaşım yapan sosyal medya hesaplarına yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldığını duyurdu. Bakan Çiftçi, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından 7/24 esasıyla yürütülen yapay zekâ destekli izleme faaliyetleri sonucunda çok sayıda hesabın tespit edildiğini ve adli birimlere sevk edildiğini açıkladı.

18 HESAP TESPİT EDİLDİ, 47 URL İÇİN ERİŞİM ENGELİ İSTENDİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çiftçi, yürütülen siber takibatın detaylarını paylaştı. Siber Açık Kaynak İzleme ve Kontrol faaliyetleri kapsamında; saldırı içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 6 yurt içi hesap ile provokatif söylemlerde bulunan 11’i yurt içi, 1’i yurt dışı olmak üzere toplam 12 hesap tespit edildi.

Böylece tespit edilen toplam 18 hesap; Asayiş, Güvenlik ve İstihbarat Daire Başkanlıkları ile ilgili il emniyet müdürlüklerine bildirildi. Ayrıca Manisa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda 47 URL adresi hakkında içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi talebinde bulunuldu.

Bakan Çiftçi açıkladı: Manisa okul saldırısı sonrası sosyal medya hesaplarına operasyon

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDEKİ TOPLANMA ÇAĞRILARINA TESPİT

Emniyet güçlerinin dijital devriyeleri sırasında Ankara, İzmir ve İstanbul'da toplanmaya yönelik çağrı içeren provokatif paylaşımların da tespit edildiğini belirten Çiftçi, ilgili il birimlerinin ve Güvenlik Daire Başkanlığı'nın derhal bilgilendirildiğini aktardı.

"SİBER VATAN'DA KARANLIK ELLERE GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

Kamuoyunu provoke etmeye çalışan odaklara karşı kararlılık mesajı veren İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Milletimizin acısını istismar ederek huzurumuzu bozmaya çalışan kötü niyetli girişimlere, provokasyona ve dezenformasyona müsaade etmeyeceğiz. Siber Vatan’da da karanlık ellere geçit vermeyeceğiz."

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    Yorumlar (1)

  • mustafaaltunaytbmm mustafaaltunaytbmm:
    Çok isabetli bir operasyon Alçak Provokatör lük yapanlara lanet olsun 1 0 Yanıtla
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