Oyuncu Hayal Köseoğlu en büyük bağımlılığını itiraf etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Oyuncu Hayal Köseoğlu en büyük bağımlılığını itiraf etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Oyuncu Hayal Köseoğlu en büyük bağımlılığını itiraf etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, sosyal medya alışkanlığıyla ilgili samimi açıklamasıyla dikkat çekti. X/Twitter'da vakit geçirmeyi sevdiğini söyleyen Köseoğlu, kendisi hakkında olumsuz yorum yapan kişilerin profillerini merak edip incelemeye başladığını anlattı. Oyuncu, bu alışkanlığını ise esprili bir şekilde “Ben tam bir Twitter bağımlısıyım” sözleriyle itiraf etti.

Dobra açıklamaları ve iddialı stiliyle adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, sosyal medya alışkanlıklarına dair bir itirafta bulundu. Dijital dünyanın hengamesine kendisini fazlasıyla kaptırdığını gizlemeyen güzel oyuncu, hayatındaki en büyük bağımlılığı açık yüreklilikle paylaştı.

OLUMSUZ YORUM GÖRÜNCE SOLUĞU PROFİLDE ALIYOR

Sosyal platformlar arasında özellikle X’te (Twitter) vakit geçirmekten kendini alamadığını belirten Köseoğlu, hakkında yapılan olumsuz eleştiriler karşısında izlediği ilginç yöntemi anlattı. Kendisine yönelik kötü bir söylem gördüğünde hırs yapmak yerine dedektif gibi iz sürdüğünü belirten oyuncu, o kişilerin profillerini mercek altına aldığını söyledi.

Oyuncu Hayal Köseoğlu en büyük bağımlılığını itiraf etti

"İYİ DEDİĞİ ŞEYLERE BAKIP KENDİMİ TESELLİ EDİYORUM"

Süreçteki yaklaşımını samimiyetle dile getiren Köseoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Ben tam bir Twitter bağımlısıyım. Bana kötü bir şey söyleyen bir insan olduğunda hemen profiline giriyorum. Başka şeyler hakkında söylediği iyi, güzel şeyleri arayıp onlara bakıyorum.”

Oyuncu Hayal Köseoğlu en büyük bağımlılığını itiraf etti

Klavyenin başındaki eleştirmenlerin radarından kaçamadığı ünlü oyuncu, bu sıra dışı profil inceleme seanslarıyla hem sosyal medyadaki bağımlılık derecesini gözler önüne serdi hem de takipçilerini gülümsetti. 

Hayal KöseoğluSosyal MedyaSosyal MedyaÜnlülerMagazinMedyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Emre Acar Emre Acar:
    Enson deprem için konuşman aklıma geliyor ödül törenindeki o yüzden seni hiç sevmeyeceğim göstermelik kadın 0 0 Yanıtla
  • Ekber SATIR Ekber SATIR:
    Duru güzelliği eğlenceli kişiliği ile beğendiğimiz bi aktrist başarıları daim olsun ... tebrik ediyoruz. 0 0 Yanıtla
  • Serkan Polat Serkan Polat:
    ozel abonelik falan mi 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump, Suudilerin talebine rağmen Yemen’deki Husilere hava saldırısını bekletti Trump, Suudilerin talebine rağmen Yemen'deki Husilere hava saldırısını bekletti
Ağaç A.Ş.’deki rüşvet iddiaları mahkemede: İş insanı Tamer Gümüş 30 bin Euro’yu anlattı Ağaç A.Ş.'deki rüşvet iddiaları mahkemede: İş insanı Tamer Gümüş 30 bin Euro'yu anlattı
“Gizli bölme“ daha fazla gizleyemedi 7 aydır aranan kadın yakalandı "Gizli bölme" daha fazla gizleyemedi! 7 aydır aranan kadın yakalandı
8 gündür haber alınamayan adamın cansız bedeni taş ocağında bulundu 8 gündür haber alınamayan adamın cansız bedeni taş ocağında bulundu
Tottenham, Icardi için kararını verdi Tottenham, Icardi için kararını verdi
Terminatör dövüşü gerçek oldu: İnsansı robot ringe çıktı, insan rakibini yere serdi Terminatör dövüşü gerçek oldu: İnsansı robot ringe çıktı, insan rakibini yere serdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD’de diplomasi trafiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de diplomasi trafiği
20:48
Ederson’dan radikal karar: Affını istedi
Ederson'dan radikal karar: Affını istedi
20:21
Sudan ucuz Süper Lig’i kasıp kavuran Orban’ın bonservisi ortaya çıktı
Sudan ucuz! Süper Lig'i kasıp kavuran Orban'ın bonservisi ortaya çıktı
19:50
Salah ve Fabinho’dan sonra bir ünlü isim daha Boateng, Trabzonspor’da
Salah ve Fabinho'dan sonra bir ünlü isim daha! Boateng, Trabzonspor'da
19:35
Enver Altaylı’dan savcıya skandal tehdit Soruşturma başlatıldı
Enver Altaylı'dan savcıya skandal tehdit! Soruşturma başlatıldı
18:54
Hazmedemediler Erdoğan konuşurken, İsrail’in BM temsilcisi salondan ayrıldı
Hazmedemediler! Erdoğan konuşurken, İsrail'in BM temsilcisi salondan ayrıldı
18:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM kürsüsünden dünyaya seslendi Salonda alkış tufanı kopartan sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM kürsüsünden dünyaya seslendi! Salonda alkış tufanı kopartan sözler
18:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Manisa’daki okul saldırısı için ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Manisa'daki okul saldırısı için ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 21:03:12. #7.13#
SON DAKİKA: Oyuncu Hayal Köseoğlu en büyük bağımlılığını itiraf etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement