Kuyumcuyu basan silahlı soyguncuyu çevre esnafı yakaladı! Salihli'de kepenkler indi - Son Dakika
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Kuyumcuyu basan silahlı soyguncuyu çevre esnafı yakaladı! Salihli'de kepenkler indi

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Kuyumcuyu basan silahlı soyguncuyu çevre esnafı yakaladı! Salihli\'de kepenkler indi
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Salihli'de bir kuyumcu dükkanına kask ve kar maskesiyle giren silahlı şüpheli, istediği altınları alamayınca ateş etti. Açılan ateşte dükkan sahibi ile çalışanı yaralandı; kaçmaya çalışan saldırgan çevredeki esnafın müdahalesiyle etkisiz hale getirilip polise teslim edildi. İlçedeki kuyumcular bugün iş yerlerini erken kapatarak tepki gösterdi, dernek yönetimi müşterilere kask ve maske uyarısı yaptı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde dün kuyumcu dükkanında yaşanan silahlı soygun girişimi sırasında iki kişinin yaralanmasının ardından kuyumcu esnafı bugün kepenk indirdi. Olayın yaşandığı kuyumcu dükkanı önünde açıklama yapan Salihli Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Yunus Candan, "Müşterilerimizin kuyumcu iş yerlerine girerken; kask, maske ve yüzü gizleyen benzer aksesuarları çıkarmalarını rica ediyoruz" dedi.

DİRENİNCE RASTGELE ATEŞ AÇTI

Dün saat 18.30 sıralarında, Salihli'nin Eskicami Mahallesi'nde motosiklet kaskı ve kar maskesiyle yüzünü gizleyen Z.B, elindeki silahla iş yerine girdi. Silahı doğrulttuğu iş yeri sahibi M.Ş. ve çalışanı N.Ç.'den altınları çıkarmasını isteyen Z.B., direnişle karşılaşınca rastgele ateş açmaya başladı. Soyguncunun silahından çıkan kurşunların isabet ettiği M.Ş. ve N.Ç., yaralandı. Altınları alamayıp, kaçmak isteyen şüpheli, çevre esnafı tarafından yakalanarak etkisiz hale getirildi. Polis tarafından gözaltına alınan Z.B'nin, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan M.Ş. ve N.Ç.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

KUYUMCULAR KEPENK İNDİRDİ

Soygun girişiminin ardından kuyumcu esnafı, bugün iş yerlerini erken kapatarak, yaşananlara tepki gösterdi. Salihli Sarraflar ve Kuyumcular Derneği yönetimi ise, soygun girişiminin yaşandığı iş yerinin önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya dernek üyelerinin yanı sıra siyasi parti temsilcileri, oda ve dernek başkanları da katıldı. Dernek Başkanı Yunus Candan, soygun girişimini ve saldırıyı kınadıklarını belirterek, "Müşterilerimizin kuyumcu iş yerlerine girerken; kask, maske ve yüzü gizleyen benzer aksesuarları çıkarmalarını rica ediyoruz. Esnafların şüpheli durumla karşılaşması halinde vakit kaybetmeden emniyet güçlerine bilgi verilmesi büyük önem taşımaktadır. İnşallah bu yaşanan olay son olur" diye konuştu.

Kaynak: DHA
Güvenlik3. SayfaSalihliGüncelSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • mücahid mücahid:
    Helal olsun esnaflara,bundan sonra,tüm esnaflar birlik olmalıdır,hiç bir soyguncu sağlam kaçamamalıdır!birlikten kuvvet doğar demiş atalarımız! 1 0 Yanıtla
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