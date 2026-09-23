Erzurum'da avukata bıçak dayadığı iddia edilen sanığa 7 yıl 1 ay hapis verildi

Erzurum'da, haciz işlemleri nedeniyle avukatlık bürosunda çalışan avukat Taha Bağaçlı'nın boğazına bıçak dayayıp tehdit ettiği iddia edilen sanık Kemal Polat, iki ayrı suçtan toplamda 7 yıl 1 ay hapisle cezalandırıldı.

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Kemal Polat ile ailesi, müşteki avukat Taha Bağaçlı ve taraf avukatları katıldı.

Bağaçlı, beyanında, sanık Polat'tan şikayetçi olduğunu ve hukuk bürosunda görevinden dolayı saldırıya uğradığını söyledi.

Haciz konusunda işlemlerin hukuka uygun gerçekleştiğini aktaran Bağaçlı, "Cebinde sakladığı bıçakla ofise geldi. Nerede o Ali Birdal, nerede o dünkü avukat diye sordu." dedi.

Polat'ı masasına davet ettiğini belirten Bağaçlı, şunları anlattı:

"Bana 'Taha seni ben buraya öldürmeye geldim' dedi. Ben de nasıl konuşuyorsun ofisten çık dedim. Ayağa kalktığımda bıçağı çıkararak boynuma dayadı. Görüntülerden belli ne kadar cebelleştiğim. Ben o durumu soğukkanlılıkla geçiştirmeye çalıştım, ani bir atak gerçekleştirseydim o hareketi gerçekleştirebilecekti. 'Taha kendine yazık etme' gibi ifadeleri de oldu. Bir şekilde yakamı bıraktığında ofisin giriş kapısına doğru uzaklaşmak için ilerledim. Bu saatten sonra burada durmanı istemiyorum dedim. Ayağıyla kapıyı kapatmaya engel oldu, ben de boşluk bularak kapıyı kapattım. Ben dışarıda, o içeride kaldı. Bir müddet kapıyı çektim, gücü yetmedi, kapıyı açamadı. Ben ilçe emniyete gittim. Merdivende Ali Bey'le karşılaştım durumu anlattım, hemen koş dedi. Polise gittim imdat dedim. Beni karakola kadar takip etti. Bahçede polisler şahsı yakaladı."

Müşteki avukatları Polat'tan şikayetçi olduklarını bildirerek, Polat'ın cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Polat'ın "Yargı görevi yapan kişiye karşı silahla görevi yaptırmamak için direnme" ve "Cebir veya tehdit kullanılmak suretiyle silahla iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından cezalandırılmasını ve hükümle birlikte tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Sanık Polat ise son sözü olarak, "Taha Bey'in olay yerindeki sözleri ile burada söyledikleri başka. Şerefsiz amcam ve arkadaşları gibi ifade kullandı, tahrik etti. Öldürme vasfım olsa biri kurtarmış olurdu, kim kurtardı? Ben önce Allah'a sonra devlete güveniyorum. Beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Kemal Polat'ı "Yargı görevi yapan kişiye karşı silahla görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 3 yıl 9 ay ve "Cebir veya tehdit kullanılmak suretiyle silahla iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan da 3 yıl 4 ay hapisle cezalandırdı.

Mahkeme, Polat hakkında ayrıca hükümle birlikte adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Kemal Polat'ın avukat Taha Bağaçlı'ya karşı eyleminden dolayı "Yargı görevi yapan kişiye karşı silahla görevi yaptırmamak için direnme" suçundan, büro sahibi avukat Ali Tuğrul Birdal'a karşı ise "Cebir veya tehdit kullanılmak suretiyle silahla iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından 5 yıldan 12 yıla kadar hapis ve adli para cezasıyla cezalandırılması talep ediliyordu.

Olay günü avukatlık bürosunun güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Polat'ın büroya gelip, avukatla bir süre görüştükten sonra elindeki bıçakla üzerine yürüyüp saldırıda bulunması, ofisteki çalışanların da Polat'ı sakinleştirmeye çalışması yer alıyordu.