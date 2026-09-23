PSG ve Sevilla'da forma giymişti! Şimdi gezgin oldu - Son Dakika
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PSG ve Sevilla'da forma giymişti! Şimdi gezgin oldu

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PSG ve Sevilla\'da forma giymişti! Şimdi gezgin oldu
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PSG ve Sevilla'nın eski futbolcusu Grzegorz Krychowiak, futbolu bıraktıktan sonra hayatını seyahat ederek sürdürüyor. Polonyalı eski yıldız, kariyerinin ardından dünyayı gezerek farklı ülkeleri keşfetmeye başladı.

Krychowiak, kariyeri boyunca Fransa, İspanya, İngiltere, Rusya ve Suudi Arabistan gibi farklı ülkelerde futbol oynadı. PSG ve Sevilla formalarıyla önemli başarılara imza atan Polonyalı futbolcu, profesyonel kariyerinin ardından rotasını dünyayı keşfetmeye çevirdi.

PSG ve Sevilla'da forma giymişti! Şimdi gezgin oldu

FUTBOLU BIRAKTI, VALİZİNİ ALIP YOLLARA DÜŞTÜ

Kariyerini noktalayan Krychowiak, artık zamanını farklı ülkeleri ve kültürleri keşfederek geçiriyor. Eski futbolcunun seyahatlerinden paylaştığı görüntüler, futbolculuk döneminden sonraki yaşamının da oldukça hareketli olduğunu gösteriyor.

PSG ve Sevilla'da forma giymişti! Şimdi gezgin oldu

AVRUPA'DA KUPALARI KALDIRDI

Krychowiak, Sevilla formasıyla 2014 ve 2015 yıllarında UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı. Polonyalı futbolcu daha sonra PSG'ye transfer olurken, kariyeri boyunca birçok farklı ligde mücadele etti ve Polonya Milli Takımı'nın da önemli oyuncularından biri oldu.

PSG ve Sevilla'da forma giymişti! Şimdi gezgin oldu
PSG ve Sevilla'da forma giymişti! Şimdi gezgin oldu
Grzegorz KrychowiakSevilla FCSporPSGSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Hakan1421 Hakan1421:
    Paris Ligi'nde oynayınca, gezgin olması normal 0 0 Yanıtla
  • Eyup BAYDERE Eyup BAYDERE:
    En iyisini yapıyor. 0 0 Yanıtla
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