Ekmek 30 gram küçüldü, etiketi değişmedi! Gümüşhane\'de kilonun fiyatı 80 lira

Ekmek 30 gram küçüldü, etiketi değişmedi! Gümüşhane'de kilonun fiyatı 80 liraGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gümüşhane'de tezgaha çıkan ekmek 280 gramdan 250 grama indi, etiketi ise 20 lirada bırakıldı. Kilogram fiyatı bu yolla yüzde 12 yükseldi; 1 kilogram ekmek ve köy ekmeği 80 liradan satılacak. Aynı uygulama simitte de görüldü, fiyat sabit tutulup gramaj 110 gramdan 100 grama çekildi. Pidelerde ise tersi yapıldı, gramaj 500 grama yükseltildi ve sade pide 50 liraya çıktı.
Gümüşhane'de ekmek ve unlu mamullerin yeni fiyat tarifesi belli oldu. Yeni tarifeyle 280 gram ekmeğin fiyatı 20 lira olarak korunurken gramajı 250 grama düşürüldü. Böylece ekmeğin kilogram fiyatı yüzde 12 oranında arttı.
KİLOGRAM EKMEK 80 LİRADAN SATILACAK
Yeni tarifeye göre 250 gram ekmek 20 liradan, 440 gram ekmek 35 liradan, 1 kilogram ekmek ve köy ekmeği ise 80 liradan satılacak.
PİDENİN GRAMAJI ARTIRILDI
Pide çeşitlerinde de fiyat ve gramaj değişikliğine gidildi. 450 gram olan pidelerin gramajı 500 grama çıkarılırken sade pide 50, yumurtalı pide 55, yumurtalı susamlı pide ise 60 liradan satışa sunulacak.
SİMİT DE 10 GRAM KÜÇÜLDÜ
Simitin fiyatı 20 lira olarak kalırken, gramajı 110 gramdan 100 grama düşürüldü. 400 gram lavaş 40 liraya, 1 kilogram peksimet ise 135 liraya yükseltildi.
Kaynak: İHA
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