Ekmek 30 gram küçüldü, etiketi değişmedi! Gümüşhane'de kilonun fiyatı 80 lira - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ekmek 30 gram küçüldü, etiketi değişmedi! Gümüşhane'de kilonun fiyatı 80 lira

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ekmek 30 gram küçüldü, etiketi değişmedi! Gümüşhane\'de kilonun fiyatı 80 lira
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'de tezgaha çıkan ekmek 280 gramdan 250 grama indi, etiketi ise 20 lirada bırakıldı. Kilogram fiyatı bu yolla yüzde 12 yükseldi; 1 kilogram ekmek ve köy ekmeği 80 liradan satılacak. Aynı uygulama simitte de görüldü, fiyat sabit tutulup gramaj 110 gramdan 100 grama çekildi. Pidelerde ise tersi yapıldı, gramaj 500 grama yükseltildi ve sade pide 50 liraya çıktı.

Gümüşhane'de ekmek ve unlu mamullerin yeni fiyat tarifesi belli oldu. Yeni tarifeyle 280 gram ekmeğin fiyatı 20 lira olarak korunurken gramajı 250 grama düşürüldü. Böylece ekmeğin kilogram fiyatı yüzde 12 oranında arttı.

KİLOGRAM EKMEK 80 LİRADAN SATILACAK

Yeni tarifeye göre 250 gram ekmek 20 liradan, 440 gram ekmek 35 liradan, 1 kilogram ekmek ve köy ekmeği ise 80 liradan satılacak.

PİDENİN GRAMAJI ARTIRILDI

Pide çeşitlerinde de fiyat ve gramaj değişikliğine gidildi. 450 gram olan pidelerin gramajı 500 grama çıkarılırken sade pide 50, yumurtalı pide 55, yumurtalı susamlı pide ise 60 liradan satışa sunulacak.

SİMİT DE 10 GRAM KÜÇÜLDÜ

Simitin fiyatı 20 lira olarak kalırken, gramajı 110 gramdan 100 grama düşürüldü. 400 gram lavaş 40 liraya, 1 kilogram peksimet ise 135 liraya yükseltildi.

Kaynak: İHA
GümüşhaneEkonomiGüncelEkmekSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sanayide 80 bin TL fiyat aldı, otomobilini 10 bin TL’ye kendi boyadı Sanayide 80 bin TL fiyat aldı, otomobilini 10 bin TL’ye kendi boyadı
19 yaşındaki Celal Can’ın katil zanlısından pişmanlık savunması: Cahillik ettim 19 yaşındaki Celal Can'ın katil zanlısından pişmanlık savunması: Cahillik ettim!
Sezonun ilk elit tay ihalesinde en yüksek teklif ’Ağa Fahri’ye geldi: 8 milyon 750 bin lira Sezonun ilk elit tay ihalesinde en yüksek teklif 'Ağa Fahri'ye geldi: 8 milyon 750 bin lira
CHP Genel Merkezi’ne ’Siyaset zenginleşme aracı değildir’ yazılı pankart asıldı CHP Genel Merkezi'ne 'Siyaset zenginleşme aracı değildir' yazılı pankart asıldı
Yaşlı kadını eşi satırla öldürdü Sabaha kadar başında beklemiş Yaşlı kadını eşi satırla öldürdü! Sabaha kadar başında beklemiş
Hazmedemediler Erdoğan konuşurken, İsrail’in BM temsilcisi salondan ayrıldı Hazmedemediler! Erdoğan konuşurken, İsrail'in BM temsilcisi salondan ayrıldı
16:30
Kılıçdaroğlu’ndan yeni açıklama Yavaş’ı kendi sözleriyle vurdu
Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama! Yavaş'ı kendi sözleriyle vurdu
16:14
BM Genel Kurulu’nda konuşan Şara, İsrail’e resti çekti
BM Genel Kurulu'nda konuşan Şara, İsrail'e resti çekti
15:52
Tüm gözler TBMM’de İşte il olmaya aday 24 ilçemiz
Tüm gözler TBMM'de! İşte il olmaya aday 24 ilçemiz
15:48
Mansur Yavaş’ın istifasının ardından Özgür Özel’den ilk açıklama
Mansur Yavaş'ın istifasının ardından Özgür Özel'den ilk açıklama
14:30
Mansur Yavaş’ın ardından CHP’de istifa dalgası Belediye başkanları bir bir partiden ayrılıyor
Mansur Yavaş'ın ardından CHP'de istifa dalgası! Belediye başkanları bir bir partiden ayrılıyor
14:18
Kılıçdaroğlu’ndan Mansur Yavaş’ın istifasına ilk yorum
Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş'ın istifasına ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 16:57:27. #7.13#
SON DAKİKA: Ekmek 30 gram küçüldü, etiketi değişmedi! Gümüşhane'de kilonun fiyatı 80 lira - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement