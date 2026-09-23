Peş peşe istifalar sonrası Ankara'da harita değişti! İşte son durum - Son Dakika
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Peş peşe istifalar sonrası Ankara'da harita değişti! İşte son durum

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Peş peşe istifalar sonrası Ankara\'da harita değişti! İşte son durum
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bugün CHP'den istifa ederek siyasi yoluna bağımsız devam edeceğini açıkladı. Yavaş'ın istifasının ardından Beypazarı, Kalecik, Güdül, Polatlı, Ayaş, Şereflikoçhisar ve Elmadağ belediye başkanları da CHP'den ayrıldı. CHP, 2024 yerel seçimlerinde Ankara'da 16 ilçe belediyesi kazanmıştı; daha önce 4 ilçe belediye başkanının ayrılmasıyla 12'ye düşen sayı, bugünkü 7 istifayla 5'e geriledi.

Ankara'da CHP'nin 2024 yerel seçimleri sonrasında oluşan belediye tablosu, yaklaşık iki buçuk yıl içinde yaşanan ayrılıklarla değişti.

2024'TE CHP 16 İLÇE BELEDİYESİ KAZANDI

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra 16 ilçe belediyesinde seçimi kazandı. Böylece CHP'nin Ankara'daki toplam belediye başkanlığı sayısı 17 oldu.

CHP'nin kazandığı ilçeler arasında Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Haymana, Kahramankazan, Keçiören, Mamak, Nallıhan, Yenimahalle, Beypazarı, Kalecik, Güdül, Polatlı, Ayaş, Şereflikoçhisar ve Elmadağ bulunuyordu.

Peş peşe istifalar sonrası Ankara'da harita değişti! İşte son durum

İLK AYRILIKLAR KEÇİÖREN VE HAYMANA'DA YAŞANDI

Seçimlerin ardından CHP'nin kazandığı bazı ilçelerde parti değişiklikleri gerçekleşti. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ile Haymana Belediye Başkanı Levent Koç CHP'den ayrılarak AK Parti'ye geçti. Daha sonra Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ve Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu da CHP'den ayrılarak AK Parti'ye katıldı. Böylece CHP'nin 16 ilçe belediyesinden geriye 12 ilçe belediyesi kaldı.

MANSUR YAVAŞ BUGÜN CHP'DEN İSTİFA ETTİ

Ankara'daki tabloyu değiştiren son gelişme ise bugün yaşandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 23 Eylül 2026'da CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Yavaş, siyasi yoluna bağımsız olarak devam edeceğini ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdüreceğini belirtti. Yavaş'ın istifasının ardından Ankara'daki 7 ilçe belediye başkanı da CHP'den ayrıldığını duyurdu.

Peş peşe istifalar sonrası Ankara'da harita değişti! İşte son durum

7 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI DA AYRILDI

Bugün CHP'den istifa eden ilçe belediye başkanları şöyle:

  • Beypazarı: Özer Kasap
  • Kalecik: Satılmış Karakoç
  • Güdül: Mehmet Doğanay
  • Polatlı: Mürsel Yıldızkaya
  • Ayaş: İzzet Demircioğlu
  • Şereflikoçhisar: Mustafa Koçak
  • Elmadağ: Adem Barış Aşkın

Başkanların tamamı görevlerine bağımsız olarak devam edeceklerini açıkladı.

CHP'NİN ANKARA'DA 5 İLÇE BELEDİYESİ KALDI

Bugünkü 7 istifayla birlikte CHP'nin elindeki 12 ilçe belediyesi 5'e geriledi.

CHP'nin Ankara'da kalan ilçe belediyeleri:

Çankaya, Etimesgut, Mamak, Nallıhan ve Yenimahalle.

Mansur Yavaş'ın CHP'den ayrılmasıyla birlikte Ankara Büyükşehir Belediyesi de CHP'nin belediye başkanlığı olarak sayılmıyor. Böylece 2024'te Ankara'da 16 ilçe ve Büyükşehir Belediyesi olmak üzere 17 belediye başkanlığı kazanan CHP'nin mevcut ilçe belediyesi sayısı 5'e düşmüş oldu.

SON DURUM ŞU ŞEKİLDE 

  • 2024 yerel seçimleri: CHP Ankara'da 16 ilçe belediyesi kazandı.
  • Daha sonra Keçiören ve Haymana belediye başkanları CHP'den ayrıldı.
  • Ardından Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ve Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçti. Böylece CHP'nin ilçe belediyesi sayısı 12'ye indi.
  • Bugün, 23 Eylül 2026: Mansur Yavaş CHP'den istifa etti. Bunun ardından Beypazarı, Kalecik, Güdül, Polatlı, Ayaş, Şereflikoçhisar ve Elmadağ belediye başkanları da CHP'den ayrıldı.

CHP'NİN ŞU AN KALAN 5 İLÇE BELEDİYESİ

Çankaya, Etimesgut, Mamak, Nallıhan ve Yenimahalle. CHP, 2024'te Ankara'da 16 ilçe belediyesi kazanmıştı. Keçiören, Haymana, Gölbaşı ve Kahramankazan'daki ayrılıkların ardından bugün 7 belediye başkanının daha CHP'den istifa etmesiyle partinin Ankara'daki ilçe belediyesi sayısı 5'e düştü.

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    Yorumlar (1)

  • Sami Göksu Sami Göksu:
    Son bahar CHP ne yaramadı yaprak dökümü türkiyede devam ediyor 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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