Ve Abdullah Avcı Süper Lig'e geri dönüyor! İşte görüştüğü takım - Son Dakika
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Ve Abdullah Avcı Süper Lig'e geri dönüyor! İşte görüştüğü takım

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Ve Abdullah Avcı Süper Lig\'e geri dönüyor! İşte görüştüğü takım
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, teknik direktör Uğur Uçar ile yollarını ayırdı. Kırmızı-siyahlıların yeni teknik direktör için Abdullah Avcı ile görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

Arca Çorum FK'de teknik direktör Uğur Uçar dönemi sona erdi. Şubat ayında 2027 yılına kadar sözleşme imzalanan 39 yaşındaki teknik adamla yollar ayrıldı.

Ve <a class='keyword-sd' href='/abdullah-avci/' title='Abdullah Avcı'>Abdullah Avcı</a> Süper Lig'e geri dönüyor! İşte görüştüğü takım

23 MAÇTA 14 GALİBİYET

Uğur Uçar, Çorum FK'nin başında toplam 23 karşılaşmaya çıktı. Kırmızı-siyahlılar bu süreçte 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Uçar, maç başına 2.00 puan ortalaması yakaladı.

LİGDE 11. SIRADA

Süper Lig'in geride kalan 6 haftasında Çorum FK, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Topladığı 7 puanla 11. sırada bulunan Çorum temsilcisi, son olarak sahasında Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Ve Abdullah Avcı Süper Lig'e geri dönüyor! İşte görüştüğü takım

ABDULLAH AVCI İLE GÖRÜŞME YAPILACAK

Uğur Uçar'ın ayrılığının ardından Çorum FK'nin yeni teknik direktörünün kim olacağı merak konusu oldu. beIN Sports'un haberine göre Arca Çorum FK, teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile görüşme gerçekleştirecek. Şu an için Avcı ile anlaşma sağlandığına ilişkin bir açıklama bulunmuyor.

Trendyol Süper LigAbdullah AvcıUğur UçarÇorumSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Ve Abdullah Avcı Süper Lig'e geri dönüyor! İşte görüştüğü takım - Son Dakika
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