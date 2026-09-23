Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan\'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurul’u için geldiği New York’ta Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurul’u için geldiği New York’ta ikili temaslarını sürdürüyor.
PAŞİNYAN'I KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyaretinin son günündeki ikili temasları kapsamında son olarak Türkevi'nde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti.
Basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.