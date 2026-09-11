İmamoğlu\'ndan Kılıçdaroğlu\'na çok ağır sözler: Allah kimseyi bu duruma düşürmesin

Eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik sözleri nedeniyle 19 Mart 2025 tarihinden bu yana tutuklu yargılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi hakkındaki "Siyasi tutuklu değil" açıklamalarına hâkim karşısında sert bir dille yanıt verdi.

KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİ TARTIŞMA YARATTI

'Mutlak butlan' kararı ile CHP Genel Başkanlığına dönen Kemal Kılıçdaroğlu, hafta başında Euronews Türkçe'ye verdiği röportajda İBB davasına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu. Kılıçdaroğlu, yargı süreci devam eden Ekrem İmamoğlu hakkında, "Siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan değil" ifadelerini kullanarak tartışmaların fitilini ateşlemişti.

İMAMOĞLU'NDAN HÂKİM KARŞISINDA SERT YANIT

Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine, İmamoğlu'ndan duruşma esnasında çok sert bir karşılık geldi. Savunması sırasında Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına değinen İmamoğlu, duruma yönelik tepkisini "“Allah kimseyi 80 yaşında bu duruma düşürmesin”" diyerek dile getirdi.

Tutukluluk durumunu ve Kılıçdaroğlu'nun siyasi pozisyonunu eleştiren İmamoğlu, mahkemedeki savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"Ben bu ülkenin 87 milyon yurttaşımız için verdiği mücadele, demokrasi ve adalet mücadelesinin siyasi esiriyim. Ancak yaradana şükürler olsun ki milletin gözünde sokağa çıkamayan, caddelerde, meydanlarda dolaşamayan, toplumun vicdanına hapsolmuş siyasi bir beden değil. Allah kimseyi 80 yaşında bu duruma düşürmesin"