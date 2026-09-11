İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na çok ağır sözler: Allah kimseyi bu duruma düşürmesin - Son Dakika
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İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na çok ağır sözler: Allah kimseyi bu duruma düşürmesin

İmamoğlu\'ndan Kılıçdaroğlu\'na çok ağır sözler: Allah kimseyi bu duruma düşürmesin
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Tutuklu yargılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi için kullandığı “Siyasi tutuklu değil” sözlerine hâkim karşısında yanıt verdi. Kendisini “demokrasi ve adalet mücadelesinin siyasi esiri” olarak tanımlayan İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na “Allah kimseyi 80 yaşında bu duruma düşürmesin” sözleriyle tepki gösterdi.

Eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik sözleri nedeniyle 19 Mart 2025 tarihinden bu yana tutuklu yargılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi hakkındaki "Siyasi tutuklu değil" açıklamalarına hâkim karşısında sert bir dille yanıt verdi.

KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİ TARTIŞMA YARATTI

'Mutlak butlan' kararı ile CHP Genel Başkanlığına dönen Kemal Kılıçdaroğlu, hafta başında Euronews Türkçe'ye verdiği röportajda İBB davasına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu. Kılıçdaroğlu, yargı süreci devam eden Ekrem İmamoğlu hakkında, "Siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan değil" ifadelerini kullanarak tartışmaların fitilini ateşlemişti.

İMAMOĞLU'NDAN HÂKİM KARŞISINDA SERT YANIT

Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine, İmamoğlu'ndan duruşma esnasında çok sert bir karşılık geldi. Savunması sırasında Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına değinen İmamoğlu, duruma yönelik tepkisini "“Allah kimseyi 80 yaşında bu duruma düşürmesin”" diyerek dile getirdi.

Tutukluluk durumunu ve Kılıçdaroğlu'nun siyasi pozisyonunu eleştiren İmamoğlu, mahkemedeki savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"Ben bu ülkenin 87 milyon yurttaşımız için verdiği mücadele, demokrasi ve adalet mücadelesinin siyasi esiriyim. Ancak yaradana şükürler olsun ki milletin gözünde sokağa çıkamayan, caddelerde, meydanlarda dolaşamayan, toplumun vicdanına hapsolmuş siyasi bir beden değil. Allah kimseyi 80 yaşında bu duruma düşürmesin"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Demokrasi, Sözler, Güncel, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na çok ağır sözler: Allah kimseyi bu duruma düşürmesin - Son Dakika

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    Yorumlar (12)

  • bh6mzm4tm7 bh6mzm4tm7:
    İkiside 5 para etmezler. 11 6 Yanıtla
  • İdris Uzumcu İdris Uzumcu:
    Adam dışarıda üstelik chp başında acınacak varsa sensin 11 5 Yanıtla
  • Sabri İnce Sabri İnce:
    Silivri soğuk diyorlar bu terliyor 13 2 Yanıtla
  • Sabri Güler Sabri Güler:
    Adam 77 yaşında 80 değil 7 4 Yanıtla
  • Birol Ay Birol Ay:
    Allah evladın bile hayırlısını versin 9 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na çok ağır sözler: Allah kimseyi bu duruma düşürmesin - Son Dakika
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