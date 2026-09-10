Evinde yaptığı sıradan hareket sonu oldu - Son Dakika
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Evinde yaptığı sıradan hareket sonu oldu

Evinde yaptığı sıradan hareket sonu oldu
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Kocaeli'de evinde ocakta kaynayan sıcak suyu kaldırmak isteyen 25 yaşındaki Şahan Günan, dengesini kaybedince suyun üzerine dökülmesi sonucu ağır yaralandı. Vücudunda ileri derecede yanıklar oluşan genç, hastanede verdiği 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Evinde bir anlık dengesini kaybeden 25 yaşındaki Şahan Günan'ın yaşadığı kaza ölümle sonuçlandı. Günan, hastanede 8 gün süren tedaviye rağmen kurtarılamadı.

KAYNAYAN SUYU KALDIRIRKEN DENGESİNİ KAYBETTİ

Olay, yaklaşık 8 gün önce Kocaeli'nin Derince ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şahan Günan, evinde ocak üzerinde kaynayan sıcak suyu kaldırmak istedi. Bu sırada dengesini kaybeden Günan'ın üzerine sıcak su döküldü. Talihsiz gencin özellikle karın ve göbek bölgesinde ileri derecede yanıklar oluştu. Olayın ardından sağlık ekipleri Günan'ı hastaneye kaldırdı. Doktorlar, ağır yaralanan 25 yaşındaki genci tedavi altına aldı.

8 GÜN BOYUNCA YAŞAM MÜCADELESİ VERDİ

Şahan Günan'ın hastanedeki tedavisi yaklaşık 8 gün boyunca devam etti. Günan'ın vücudunda oluşan ağır yanıkların ardından enfeksiyon gelişti. Doktorların müdahalelerine rağmen sağlık durumu ağırlaşan genç kurtarılamadı. Şahan Günan, 8 günlük yaşam mücadelesinin ardından 25 yaşında hayatını kaybetti. Günan'ın ölümüyle sonuçlanan olay, evde yaşanan bir anlık kazanın ne kadar ağır sonuçlara yol açabileceğini bir kez daha gösterdi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hayatını kaybeden Şahan Günan için Esentepe Mahallesi Cımbızlar Camii'nde cenaze namazı kılındı. Günan'ın cenazesi, namazın ardından İzmit Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi. 25 yaşındaki gencin yaşamını yitirmesine neden olan kazanın, evinde ocakta kaynayan sıcak suyu kaldırmaya çalıştığı sırada dengesini kaybetmesiyle meydana geldiği belirtildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Kocaeli, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evinde yaptığı sıradan hareket sonu oldu - Son Dakika

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