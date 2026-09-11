İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu: TÜRKPOL kuruluyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 3. İçişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Toplantının ana gündem maddelerinin sınır aşan suçlar, yeni nesil suç örgütleri, terör, uyuşturucu şebekeleri, düzensiz göç ile yasa dışı bahis ve kumar olduğunu belirten Çiftçi, Türk devletleri arasındaki güvenlik iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik önemli konuların ele alındığını söyledi.

SINIR AŞAN SUÇLAR VE TERÖR MASADAYDI

Toplantıda ülkelerin ortak mücadele alanlarını değerlendirdiklerini belirten Bakan Çiftçi, "Toplantıda özellikle sınır aşan suçlar, yeni nesil suç örgütleri, terör ve uyuşturucu şebekeleri, düzensiz göç, yasa dışı bahis ve kumarla ilgili konuları değerlendirdik, iş birliği alanlarını ele aldık" dedi.

TÜRK DEVLETLERİ ARASINDA YENİ GÜVENLİK MEKANİZMASI

Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde güvenlik alanında oluşturulan mekanizmalara ilişkin bilgi veren Çiftçi, geçen yıl kasım ayında oluşturulan Türk Devletleri Teşkilatı Polis Akademileri Platformu'nun (TürkPAP) yürürlüğe girdiğini ve faaliyetlerine başladığını söyledi.

Toplantının en önemli gündem maddelerinden birinin de Suçla Mücadele Konseyi'nin oluşturulması olduğunu ifade eden Çiftçi, şöyle konuştu:

"Toplantıda özellikle geçen sene Kasım ayında oluşturulan Türk Devletleri Teşkilatı Polis Akademileri Platformu, kısaca TürkPAP değerlendirildi. Bu mekanizma şu anda yürürlüğe girdi ve devrededir. Bugün ele aldığımız konuların en önemlilerinden birisi de Suçla Mücadele Konseyi'nin oluşturulmasıydı. Suçla Mücadele Konseyi, yeni nesil suç örgütleriyle mücadele, uyuşturucu ve terör suçlarıyla mücadele, düzensiz göçle mücadele, yasa dışı bahis ve kumar suçlarıyla mücadele gibi önemli konuları kapsamaktadır."

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN "TÜRKPOL" TEKLİFİ

Bakan Çiftçi, Suçla Mücadele Konseyi'nin ardından iş birliğini bir adım daha ileri taşıyacak yeni bir yapı kurulmasını teklif ettiğini açıkladı.

Türk devletleri arasında Interpol ve Europol benzeri "TÜRKPOL" isimli bir teşkilatın kurulmasını önerdiğini belirten Çiftçi, teklife diğer ülkelerin içişleri bakanlarının da olumlu yaklaştığını söyledi.

Çiftçi, "Bunun bir adım ötesinde de inşallah bu kurucu anlaşmaya dayalı olarak, yine Türk devletleri arasında Interpol ve Europol benzeri bir teşkilat olan 'TÜRKPOL'un kurulması konusunu ben bir teklif olarak dile getirdim. Gerek Kazakistan tarafı gerekse Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan İçişleri Bakanlarımız da bu konuya oldukça olumlu yaklaştılar. İnşallah ileride TÜRKPOL'ün kurulmasıyla beraber, sınır aşan suçlar ve suçlularla mücadele konusunda iş birliğimizin ve güç birliğimizin daha da artacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

4 ÜLKEDEN TEKLİFE OLUMLU YAKLAŞIM

Çiftçi'nin açıklamasına göre Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan içişleri bakanları TÜRKPOL önerisine olumlu yaklaştı.

TÜRKPOL'ün kurulması halinde Türk devletlerinin özellikle sınır aşan suçlar ve suçlularla mücadelede daha güçlü bir iş birliği mekanizmasına sahip olması hedefleniyor.

ORTAK PASAPORT KONTROL NOKTASI İÇİN ÇALIŞMA

Toplantıda yalnızca suç ve güvenlik konuları ele alınmadı. Bakan Çiftçi, Türk devletleri vatandaşlarının havalimanlarında ortak pasaport kontrol noktalarından geçmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü de açıkladı.

Avrupa Birliği ülkelerindeki uygulamayı örnek gösteren Çiftçi, "Bir Avrupa ülkesine gittiğimizde Avrupa Birliği vatandaşlarının bir kontrol noktasından, diğer ülke vatandaşlarının ise başka bir kontrol noktasından geçtiğini görüyoruz. Bunun bir benzerinin Türk devletleri topluluğu arasında da kurulması yönünde çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.

Böylece Türk devletleri vatandaşlarının havalimanlarında kendilerine ayrılan ortak kontrol noktalarını kullanabileceği bir sistem üzerinde çalışmaların devam ettiği ortaya çıktı.

GÖZLER ANKARA'DAKİ LİDERLER ZİRVESİNDE

Bakan Çiftçi, Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi'nin gelecek ay Ankara'da Cumhurbaşkanı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini de açıkladı.

Astana'daki İçişleri Bakanları Toplantısı'nın liderler zirvesi öncesinde bir hazırlık niteliği taşıdığını belirten Çiftçi, "Önümüzdeki ay itibarıyla Ankara'da Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi gerçekleştirilecektir. Bugünkü yaptığımız toplantı, bu zirvenin bir ön hazırlık aşamasını da oluşturuyordu" ifadelerini kullandı.

Toplantıda görüşülen güvenlik ve iş birliği başlıklarının liderler düzeyinde de gündeme geleceğini belirten Çiftçi, "Ele aldığımız bu konular mutlaka liderler düzeyinde de ele alınacaktır" dedi.

TÜRK DEVLETLERİ ARASINDA İŞ BİRLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

Astana'daki toplantıda TürkPAP'ın mevcut durumu, Suçla Mücadele Konseyi'nin oluşturulması, TÜRKPOL teklifi ve ortak pasaport kontrol noktaları gibi birçok başlık gündeme geldi.