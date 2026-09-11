Aziz Yıldırım'ın dün geceki açıklamasında herkes aynı detaya takıldı! İsmail Kartal için konuşurken... - Son Dakika
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Aziz Yıldırım'ın dün geceki açıklamasında herkes aynı detaya takıldı! İsmail Kartal için konuşurken...

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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, İsmail Kartal'ın istifasının ardından dün gece yaptığı açıklamalarda bir detay dikkatlerden kaçmadı. Kartal'a sahip çıkan ve yaşananlara tepki gösteren Yıldırım'ın konuşurken sesinin titremesi, yaşadığı üzüntü ve öfkeyi gözler önüne serdi.

Fenerbahçe'nin Roma ile 1-1 berabere kaldığı Şampiyonlar Ligi maçının ardından İsmail Kartal'ın istifasını açıklaması geceye damga vurdu. Kartal'ın kararının ardından kameraların karşısına geçen Aziz Yıldırım, deneyimli teknik adamın istifasını kabul etmediğini açıkladı.

<a class='keyword-sd' href='/aziz-yildirim/' title='Aziz Yıldırım'>Aziz Yıldırım</a>'ın dün geceki açıklamasında herkes aynı detaya takıldı! İsmail Kartal için konuşurken...

HERKES AYNI DETAYA TAKILDI

Aziz Yıldırım'ın dün gece yaptığı açıklamalarda söyledikleri kadar konuşma şekli de dikkat çekti. Yıldırım'ın İsmail Kartal ve Fenerbahçe'ye yönelik eleştirilerden bahsederken sesinin zaman zaman titremesi öne çıktı.

Aziz Yıldırım'ın dün geceki açıklamasında herkes aynı detaya takıldı! İsmail Kartal için konuşurken...

Yıldırım'ın konuşması sırasında yaşadığı üzüntü ve sinir ses tonuna yansırken, o anlar açıklamanın en dikkat çeken detaylarından biri oldu.

"HİÇBİRİMİZİN HABERİ YOKTU"

İsmail Kartal'ın istifa kararından haberi olmadığını belirten Aziz Yıldırım, "İstifa edeceğinden haberim olsa gelir miydim buraya? Hiçbirimizin haberi yoktu" dedi.

Aziz Yıldırım'ın dün geceki açıklamasında herkes aynı detaya takıldı! İsmail Kartal için konuşurken...

"CAMİANIN DEĞERLERİNE KİMSE SAHİP ÇIKMIYOR"

Kartal'ın üzerindeki baskıya tepki gösteren Yıldırım, "Niye mi istifa etti? Camianın değerlerine kimse sahip çıkmıyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı diye tukaka oldu. Fenerbahçe niye kaldı diye bir anlayış geziyor" ifadelerini kullandı. Yıldırım, eleştirilerin dozuna da tepki göstererek, "Herkes başkan, yönetim, antrenörün yerine karar veriyor. Böyle bir şey yok!" diye konuştu.

Aziz Yıldırım'ın dün geceki açıklamasında herkes aynı detaya takıldı! İsmail Kartal için konuşurken...

KARTAL'LA YOLA DEVAM

Dün gece yaşananların ardından Aziz Yıldırım ile İsmail Kartal bugün bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Fenerbahçe'de Kartal'la yola devam kararı çıktı. 65 yaşındaki teknik adamın takımın antrenmanına çıkacağı belirtildi.

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Son Dakika Spor Aziz Yıldırım'ın dün geceki açıklamasında herkes aynı detaya takıldı! İsmail Kartal için konuşurken... - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Muhammet Kavak Muhammet Kavak:
    Fanatik galatasaraylıyım ama adam teknik direktörüne sahip çıktı helal olsun 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Aziz Yıldırım'ın dün geceki açıklamasında herkes aynı detaya takıldı! İsmail Kartal için konuşurken... - Son Dakika
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