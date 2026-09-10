Ev sahiplerini öldüren kiracı böyle yakalandı - Son Dakika
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Ev sahiplerini öldüren kiracı böyle yakalandı

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İstanbul'un Maltepe ilçesinde ev sahibi ile kiracı arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Kiracı Mehmet T., ev sahibi Osman A. ve eşi Nursen A.'yı silahla vurarak öldürdü, olay yerindeki avukat Emir Ali S.'yi ise yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekiplerine de ateş açan saldırgan, özel harekât polislerinin müdahalesiyle sağ olarak ele geçirildi.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde ev sahibi ile kiracı arasında çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. Kiracı Mehmet T., ev sahibi Osman A. ile eşi Nursen A.'yı silahla vurarak öldürürken, olay yerindeki avukat Emir Ali S.'yi yaraladı. Sağlık ve polis ekiplerine de ateş açan saldırgan, özel harekât polislerinin müdahalesiyle sağ olarak yakalandı.

KİRACI DEHŞETİ: EV SAHİBİ VE EŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay, saat 13.10 sıralarında Gülsuyu Mahallesi Taşocağı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 63 yaşındaki kiracı Mehmet T. ile 61 yaşındaki ev sahibi Osman A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine silahına sarılan Mehmet T.; ev sahibi Osman A., eşi Nursen A. ve o esnada olay yerinde bulunan avukat Emir Ali S.'ye kurşun yağdırdı. Silahlı saldırı sonucunda ev sahibi çift olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan avukat sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ev sahiplerini öldüren kiracı böyle yakalandı

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİNE DE ATEŞ AÇTI

Çifte cinayetin ardından elindeki silahla sokakta beklemeyi sürdüren Mehmet T., olay yerine intikal eden polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine de ateş açtı. Bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alınırken, saldırganın hareketleri havadan dron ile saniye saniye takip edildi. Olay yerine sevk edilen özel harekât polislerinin düzenlediği operasyonla şüpheli Mehmet T. etkisiz hale getirilerek sağ olarak yakalandı. Gözaltına alınan saldırganın, tehdit ve hakaret suçlarından 3 ayrı suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Ev sahiplerini öldüren kiracı böyle yakalandı

GÖRGÜ TANIĞI OLAY ANINI ANLATTI

Saldırıdan yaralı olarak kurtulan avukat Emir Ali S.'nin yardımına koşan ve onu hastaneye yetiştiren görgü tanığı Akın Gümüşoğlu, yaşanan o anları şu sözlerle aktardı:

"Annemle arabada sohbet ediyorduk, araba da çalışıyordu. Şu yukarıdan, sokaktan bağıra bağıra biri geldi. 'Abi beni kurtarın' diye. Arabaya atladı. "En yakın hastaneye götürdüm, Kartal Lütfi Kırdar'a. Adamı konuşturdum bayılmasın diye. Bana dedi ki; 'Benimle beraber toplam 3 kişi vardık. Ben kurtuldum, diğerlerini bilmiyorum' dedi. Sadece uyumasın diye, enerjisi bitmesin diye konuşturdum bayılmasın diye. Sonra kardeşleri geldi hastaneye. İfadesini falan aldılar orada"

Ev sahiplerini öldüren kiracı böyle yakalandı
Ev sahiplerini öldüren kiracı böyle yakalandı

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Son Dakika Gündem Ev sahiplerini öldüren kiracı böyle yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mustafa Doğan Mustafa Doğan:
    Bizimkide Pzam yapıyor, heryıl beğenmeyen çıksın dıyor, kiracı hakkını arıyamıyor hele birde özel sektörde ise izin alacan avukat tutacan vs bi ton iş, mecbur tamam dıyor, bazı ev sahiplerinn gözü doymuyor ,sanrm adam en sonda bunalıma girmiş malesef 0 0 Yanıtla
  • Kenan demir Kenan demir:
    ülkenin geldiği durum 0 0 Yanıtla
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