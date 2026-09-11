Okullara silahlı saldırı hazırlığındaki örgüte operasyon! 27 kişi yakalandı - Son Dakika
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Okullara silahlı saldırı hazırlığındaki örgüte operasyon! 27 kişi yakalandı

Okullara silahlı saldırı hazırlığındaki örgüte operasyon! 27 kişi yakalandı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturma kapsamında, sosyal medya ve iletişim platformlarında çeşitli suç içerikli paylaşımlarda bulunan ve 3 ildeki 3 okula yönelik silahlı saldırı hazırlığına ilişkin paylaşımlar yaptıkları belirlenen C31K isimli suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 19’u suça sürüklenen çocuk olmak üzere 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 27 şüpheli yakalandı.

  Ankara merkezli 22 ilde, yeni nesil suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 19'u adli süreçteki çocuk olmak üzere 32 şüpheli tespit edilirken 27'si yakalandı.

32 ŞÜPHELİ BELİRLENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, sosyal medya ve iletişim platformlarında suç içerikli paylaşımlarda bulunan ve C31K isimli yeni nesil suç örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri değerlendirilen 19'u adli süreçteki çocuk olmak üzere 32 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin Telegram, Discord, X ve YouTube başta olmak üzere çeşitli platformlarda bebek ve çocuklara ait müstehcen görüntüleri paylaşma ve yayma, millî ve manevi değerlere yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunma, Türk Bayrağının yakılması, hayvanlara eziyet edilmesi ve öldürülmesine ilişkin görüntüleri paylaşma gibi eylemlerde bulundukları belirlendi.

3 FARKLI İLDE 3 OKULA SALDIRI HAZIRLIĞI YAPIYORLARDI

Şüphelilerin ayrıca toplumsal hassasiyet oluşturan güncel olaylar ile kamuoyu tarafından tanınan kişilerin acı kayıplarını istismar ederek aileleri ve yakınlarının adreslerine yönelik sahte ihbarlarda bulundukları, görsel, yazılı ve sesli mesajlarla şiddet, tehdit, şantaj, hakaret ile korku ve panik meydana getirmeye yönelik içerikleri çevrimiçi gruplarda paylaştıkları tespit edildi. Bunun yanı sıra şüphelilerin yeni eğitim ve öğretim yılının açılışı sırasında üç farklı ilde bulunan üç ayrı okula yönelik silahlı saldırı hazırlığı içerisinde olduklarına dair paylaşımlarda bulundukları belirlendi.

27 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimat doğrultusunda 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, Ankara merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda 27 şüpheli yakalanırken, ele geçirilen dijital materyallere inceleme yapılmak üzere el konuldu. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi. 

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Son Dakika Güncel Okullara silahlı saldırı hazırlığındaki örgüte operasyon! 27 kişi yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Murat Avci Murat Avci:
    bunların arkası araştırılmalı, hangi büyük güçler var,, hangi derin istihbarat var, hangi ülke v.s 10 2 Yanıtla
  • Osman A Osman A:
    Okullar açılıyor gerekli önlemler alınmalı.Her okulun giriş kapılarında sürekli polis bulundurulmalı. 7 0 Yanıtla
  • Halil ibrahim Can Halil ibrahim Can:
    bundan 15-20 ne önce okullarda polisin bekçinin ne işi var diyen millet şimdi polis istiyor 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Okullara silahlı saldırı hazırlığındaki örgüte operasyon! 27 kişi yakalandı - Son Dakika
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