Ukrayna, Rusya topraklarında savaşın en uzun menzilli saldırısını düzenledi

Ukrayna Özel Harekat Kuvvetleri, Rusya'nın Yamalo-Nenets Özerk Bölgesi'nde bulunan iki tesisi, insansız hava araçlarının 3 bin kilometreden fazla mesafe katederek vurduklarını? bildirdi.

Ukrayna Özel Harekat Kuvvetlerinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yamalo-Nenets Özerk Bölgesi'nde bulunan Novy Urengoy ve Purovsky gaz kondensatı işleme tesislerine dün saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, hedef alınan tesislerin vurulması için insansız hava araçlarının 3 bin kilometreden fazla mesafe katettiği, böylece Ukrayna ordusunun savaşın başlamasından bu yana Rus tesislerine yönelik en derin (uzun menzilli) saldırıyı gerçekleştirdiği kaydedildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Ukrayna Özel Harekat Kuvvetlerinin açıklamasını yeniden paylaşarak "Bu isabet ve uzun menzilli kapasite için teşekkür ederim. Rusya'nın savaşına tamamen haklı bir şekilde ve gerçekten hissedebileceği şekilde karşılık vermemiz önemli. Bu tür her saldırı, Rusya'nın diplomasi için gerekli kararları erteleme kapasitesini azaltıyor." ifadelerini kullandı.