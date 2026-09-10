Küçükçekmece’de polisle silahlı saldırgan arasında nefes kesen kovalamaca kamerada - Son Dakika
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Küçükçekmece’de polisle silahlı saldırgan arasında nefes kesen kovalamaca kamerada

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Küçükçekmece’de bir işyerine silahlı saldırı düzenleyen zanlı, polis ekiplerinin nefes kesen kovalamacası sonucu yakalandı.

Küçükçekmece'de bir işyerine silahlı saldırı düzenleyen zanlı, polis ekiplerinin nefes kesen kovalamacası sonucu yakalandı. O anlar polis yaka kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay dün Halkalı Caddesi'nde yaşandı. Şüpheli bir şahıs cadde üzerindeki bir işyerine silahlı saldırı düzenleyip kaçmaya çalıştı. Silahlı saldırı ihbarı sesleri üzerine hızla olay yerine giden Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koşarak kaçan şahsı fark etti. Silahlı şahıs, nefes kesen bir kovalamaca sonunda yakalandı. Kimliği belirlenen M.A.K. isimli şahsın üst aramasında silah, maske ve eldiven ele geçirildi. O anlar polis yaka kamerasına yansıdı.

Polis devam eden çalışmalarda olayla bağlantılı olduğu tespit edilen D.G. isimli şahsı da Avcılar'da gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki zanlı, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

Küçükçekmece, Güvenlik, 3. Sayfa, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece’de polisle silahlı saldırgan arasında nefes kesen kovalamaca kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Küçükçekmece’de polisle silahlı saldırgan arasında nefes kesen kovalamaca kamerada - Son Dakika
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