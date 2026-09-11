Eski İtalya Dışişleri Bakanı ve AB Komiseri Emma Bonino hayatını kaybetti

İtalya'nın eski Dışişleri Bakanı ve eski Avrupa Birliği Komiseri Emma Bonino, 78 yaşında hayatını kaybetti. Uzun yıllar insan hakları ve bireysel özgürlükler alanında mücadele veren Bonino, Türkiye'nin AB üyelik sürecine verdiği güçlü destekle de biliniyordu.

PARTİSİ ACI HABERİ DUYURDU

Bonino'nun 2017'de kurduğu liberal ve Avrupa yanlısı "+Europa" Partisi, kurucu liderinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Partiden yapılan açıklamada, "Emma aramızdan ayrıldı, ama asla bizi bırakmayacak. Bugün sadece liderimiz değil, ülkemizin ve özgür dünyanın siyasi tarihindeki en açık fikirli, cesur ve özgür kahramanlardan biri de aramızdan ayrılıyor" ifadeleri kullanıldı.

Bonino'nun hayatı boyunca özgürlükler için mücadele ettiği belirtilen açıklamada, kendisini birleşik, demokratik ve federal bir "Avrupa Birleşik Devletleri" fikrine adadığı vurgulandı.

YOĞUN BAKIMDAN ÇIKARILMIŞTI

2015 yılında sol akciğerinde kemoterapi gerektiren bir tümör bulunduğunu açıklayan Bonino, uzun süre kanser tedavisi gördü. Ekim 2023'te kanseri yendiğini açıklayan İtalyan siyasetçi, 2024 ve 2025 yıllarında solunum problemleri nedeniyle iki kez hastaneye kaldırıldı.

Bonino, son olarak 7 Eylül'de nefes darlığı şikayetiyle ağır durumda hastaneye kaldırılmış, yoğun bakımdan çıkarıldıktan sonra özel bir kliniğe nakledilmişti.

MELONİ'DEN TAZİYE MESAJI

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Bonino'nun ölümünün ardından yayımladığı mesajda siyasi görüş ayrılıklarına dikkat çekerek, "Emma Bonino, onlarca yıldır İtalyan siyasetinde güçlü ve tanınabilir bir ses olarak fikirlerini kararlılıkla savundu" dedi.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, 5 Yıldız Hareketi lideri Giuseppe Conte ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola da Bonino için taziye mesajları yayımladı.

EMMA BONINO KİMDİR?

9 Mart 1948'de İtalya'nın Bra kentinde dünyaya gelen Bonino, 1970'li yıllarda Radikal Parti'de siyasete başladı. Kadın hakları, kürtaj ve boşanma hakkı, ölüm cezasının kaldırılması, ifade ve bireysel özgürlükler, açlıkla mücadele, savaş suçlarının yargılanması ve Avrupa'nın bütünleşmesi gibi konularda yürüttüğü çalışmalarla tanındı.

1976'da İtalya Temsilciler Meclisi'ne giren Bonino, 1979'da Avrupa Parlamentosu üyesi seçildi. 1995-1999 yıllarında Avrupa Komisyonu üyeliği yapan Bonino, 2006-2008'de Uluslararası Ticaret ve Avrupa Politikaları Bakanı, 2008-2013'te Senato Başkan Yardımcısı, 2013-2014'te ise İtalya Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı.

Bonino, Ankara ile Roma arasındaki stratejik ortaklığı savunması ve Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecine verdiği destekle de biliniyordu.