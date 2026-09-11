Ülkesinin kralı olma teklifini reddetti, seçtiği meslek bakın ne oldu - Son Dakika
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Ülkesinin kralı olma teklifini reddetti, seçtiği meslek bakın ne oldu

Ülkesinin kralı olma teklifini reddetti, seçtiği meslek bakın ne oldu
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İngiltere 9. lig ekibi SE Dons'un kaptanı George Desmond Kamurasi, Uganda'daki Tooro Krallığı'nın kralı olma teklifini futbol kariyerine devam etmek için reddetti.

İngiltere alt lig ekiplerinden SE Dons’un 36 yaşındaki kaptanı ve kalecisi George Desmond Kamurasi, futbol tarihine geçecek sıra dışı bir karara imza attı. 

KRALLIK TEKLİFİNİ REDDETTİ

"Big G" lakaplı 1.98’lik dev kaleci, Uganda’daki geleneksel Tooro Krallığı’nın başına geçmesi için yapılan krallık teklifini geri çevirdi. Geçen ay hayatını kaybeden Tooro Kralı 4. Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi’nin ardından toplanan 18 kişilik Kraliyet Veraset Komitesi, yapılan oylamada 15 oy vererek tahtın ilk sırasına Kamurasi’yi yerleştirdi. Ancak İngiltere’de futbol yaşamını sürdüren deneyimli kaleci, "Futbol kariyerimde başka sorumluluklarım var" diyerek krallık görevini üstlenemeyeceğini bildirdi ve tahttan feragat etti.

TAHT KRİZİNE YOL AÇTI

Kamurasi'nin teklifi reddetmesinin ardından Kraliyet Komitesi, ikinci sıradaki televizyon sunucusu Prens Edward Rukidi Kijanangoma’yı yeni kral olarak seçti. Ancak bu karar, hayatını kaybeden eski kralın ailesi tarafından vasiyette biyolojik oğul işaret edildiği gerekçesiyle mahkemeye taşındı.

İngiltere, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ülkesinin kralı olma teklifini reddetti, seçtiği meslek bakın ne oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Ömer Yıldız Ömer Yıldız:
    Reis varken ne kralı ulnn. Galaxy de bir kralı var oda dostum Trump'ın yoldaşı ümmetin liderimiz 1 1 Yanıtla
  • hamdullahs013@gmail.com [email protected]:
    Bizde Kral Pek yok Demek Oralarda Krallar Çok Olduğu İçin. Kraallığı Red Etmşş. Çünkü Biz Krallığa, Ünlü, Olmaya Can Atan bir Milletiz. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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