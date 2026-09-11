Ülkesinin kralı olma teklifini reddetti, seçtiği meslek bakın ne oldu

İngiltere alt lig ekiplerinden SE Dons’un 36 yaşındaki kaptanı ve kalecisi George Desmond Kamurasi, futbol tarihine geçecek sıra dışı bir karara imza attı.

KRALLIK TEKLİFİNİ REDDETTİ

"Big G" lakaplı 1.98’lik dev kaleci, Uganda’daki geleneksel Tooro Krallığı’nın başına geçmesi için yapılan krallık teklifini geri çevirdi. Geçen ay hayatını kaybeden Tooro Kralı 4. Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi’nin ardından toplanan 18 kişilik Kraliyet Veraset Komitesi, yapılan oylamada 15 oy vererek tahtın ilk sırasına Kamurasi’yi yerleştirdi. Ancak İngiltere’de futbol yaşamını sürdüren deneyimli kaleci, "Futbol kariyerimde başka sorumluluklarım var" diyerek krallık görevini üstlenemeyeceğini bildirdi ve tahttan feragat etti.

TAHT KRİZİNE YOL AÇTI

Kamurasi'nin teklifi reddetmesinin ardından Kraliyet Komitesi, ikinci sıradaki televizyon sunucusu Prens Edward Rukidi Kijanangoma’yı yeni kral olarak seçti. Ancak bu karar, hayatını kaybeden eski kralın ailesi tarafından vasiyette biyolojik oğul işaret edildiği gerekçesiyle mahkemeye taşındı.