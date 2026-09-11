Esenyurt'ta asansörde kalan çocukları kurtarmak isteyen apartman görevlisi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Esenyurt'ta asansörde kalan çocukları kurtarmak isteyen apartman görevlisi hayatını kaybetti

Esenyurt\'ta asansörde kalan çocukları kurtarmak isteyen apartman görevlisi hayatını kaybetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'ndeki 9 katlı apartmanda, asansörde kalan çocukları kurtarmaya çalışan apartman görevlisi, asansörün hareket etmesi sonucu araya sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili ihmal olup olmadığı yönünde inceleme başlattı.

Esenyurt'ta asansörde kalan çocukları kurtarmak isteyen apartman görevlisi, asansörün hareket etmesi sonucu feci şekilde can verdi.

Olay, akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 2300. Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 9 katlı apartmanda görev yapan bir kişi, asansörde kalan çocukları kurtarmak için müdahale ettiği sırada asansörün hareket etmesi sonucu araya sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, apartman görevlisi vatandaşın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Asansörle kat arasında sıkışan adam yapılan çalışma sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılarak cenaze aracına taşındı. Polis ekiplerinin yaşanan olayla ilgili herhangi bir ihmal olup olmadığı yönünde inceleme başlattığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Barbaros Hayreddin Paşa, İnceleme, 3. Sayfa, Esenyurt, Polis, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta asansörde kalan çocukları kurtarmak isteyen apartman görevlisi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi Diyarbakır'da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi
Sosyal konutta geri sayım başladı 7 şartı taşıyan başvurabilecek Sosyal konutta geri sayım başladı! 7 şartı taşıyan başvurabilecek
Yolcu uçağında bomba alarmı Apar topar döndürüldü Yolcu uçağında bomba alarmı! Apar topar döndürüldü
Evinin 3. katından düşen 19 yaşındaki gencin hayati tehlikesi devam ediyor Evinin 3. katından düşen 19 yaşındaki gencin hayati tehlikesi devam ediyor
CHP’den Mansur Yavaş’a: Anıtkabir ziyaretinde bulunmaması hayal kırıklığıdır CHP'den Mansur Yavaş'a: Anıtkabir ziyaretinde bulunmaması hayal kırıklığıdır
Ardahan ziyaretinde Özgür Özel’e olay sözler Acılı eş “İmamoğlu yüzünden“ diyerek böyle isyan etti Ardahan ziyaretinde Özgür Özel'e olay sözler! Acılı eş "İmamoğlu yüzünden" diyerek böyle isyan etti

19:39
Bu kadarına da pes Türk gazetecilere bakın ne yedirmeye kalkmışlar
Bu kadarına da pes! Türk gazetecilere bakın ne yedirmeye kalkmışlar
19:30
Vincenzo Italiano’dan Vlahovic için açıklama
Vincenzo Italiano'dan Vlahovic için açıklama
19:15
Camiye giren kadın cuma namazını karıştırdı
Camiye giren kadın cuma namazını karıştırdı
19:07
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
18:10
Öcalan’a İmralı’da ev inşa edilmiş, geçmek için bir şartı var
Öcalan'a İmralı'da ev inşa edilmiş, geçmek için bir şartı var
17:31
Başakşehir’de İSKİ’ye ait isale hattındaki borunun patlaması sonucu yolları su bastı
Başakşehir'de İSKİ'ye ait isale hattındaki borunun patlaması sonucu yolları su bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2026 20:11:12. #.0.2#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta asansörde kalan çocukları kurtarmak isteyen apartman görevlisi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement