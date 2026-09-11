Kırklareli'nde uyuyakalan Murat Güler'i ekipler 50 dakikada uyandırdı - Son Dakika
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Kırklareli'nde uyuyakalan Murat Güler'i ekipler 50 dakikada uyandırdı

Kırklareli\'nde uyuyakalan Murat Güler\'i ekipler 50 dakikada uyandırdı
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Kırklareli'nde ilaç içtikten sonra evinde uyuya kalan Murat Güler, kendisine ulaşamayan oğlunun ihbarı üzerine ekipleri harekete geçirdi. Ekiplerin 45-50 dakikalık çabasıyla uyandırılan Güler, "İnanın, bıraksanız hala uyurum" dedi.

Kırklareli'nde ilaç içtikten sonra evinde uyuya kalan Murat Güler, kendisine ulaşamayan oğlunun ihbarı üzerine ekipleri harekete geçirdi. Eve giren ekipler tarafından uyandırılan Güler, "İnanın, bıraksanız hala uyurum" dedi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Cumhuriyet Mahallesi 53. Sokak'ta meydana geldi. Akşam işten çıkan Andaç Güler (21), evde bulunan babası Murat Güler'e ulaşmak için kapıyı çalmaya başladı. Uzun süre kapıyı çalmasına, seslenmesine ve cep telefonuyla aramasına rağmen babasından yanıt alamayan Andaç Güler, durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 45-50 dakika boyunca evde bulunan Murat Güler'i uyandırmaya çalıştı. Güler'in tüm çabalara rağmen uyanmaması üzerine ekipler kapıyı açarak eve girdi. Eve giren ekipler, Güler'i evde uyurken buldu. Herhangi bir sağlık problemi bulunmadığı belirlenen Güler, ekiplere iyi olduğunu söyledi.

Öte yanda, ekiplere haber veren oğul Andaç Güler, çok şaşırdığını söyleyerek, "Saat 17.45 gibi işten çıktım ve eve geldim. Geldiğimde 2-3 dakika kapıyı çaldım evde yok sandım. Daha sonra polis ekiplerine haber verdim ve geldiler. Bende çok şaşkın durumdayım. Allah'tan baba bir şey olmamış şekilde bulduk. Kapıyı polis ve itfaiye ekipleri açtı" şeklinde konuştu.

"Şuanda hala uykum var, inanın bıraksanız hala uyurum"

İlacın etkisiyle televizyon başında uyuyakaldığını söyleyen Güler, "Uyanamadım çok mahcup durumdayım. Tam emin değilim ama 18.10 civarlarında uyuyakaldım. Eve geldiğimde televizyonu açtım ve uzandım. Kullandığım bir ilaç var onun yan etkisi olabilir bu durum. Çünkü son bir haftadır üzerimde sersemlik var. Zannediyorum ki ilacın etkisiyle daldım diye düşünüyorum, uyuyakaldım. Gerçekten ne olduğunu anlamış değilim, normalde alarmlarımı kesinlikle duyarım. 40-50 dakika derin uyumuşum. Gözlerimi ilk açtığımda karşımda çocuğum, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri vardı, hala kendimde değilim. O an çok şaşırdım. Oğlum, 'baba neden uyanmadın' diye sorduğunda ben sıradan bir şeyler oluyor gibi düşündüm, sorusuna cevapta veremedim zaten. Aşağı yukarı 40-50 dakikadır kapıyı çaldığını, polisin, itfaiyenin ve sağlık ekiplerinin hazır bulunduğunu gördüğümde ben şok oldum. Şuanda hala uykum var, inanın bıraksanız hala uyurum" dedi.

Kaynak: İHA

Murat Güler, Kırklareli, 3. Sayfa, Olaylar, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'nde uyuyakalan Murat Güler'i ekipler 50 dakikada uyandırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde uyuyakalan Murat Güler'i ekipler 50 dakikada uyandırdı - Son Dakika
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