Oğuz Murat Aci davasında dikkat çeken gelişme! Cihantimur\'un avukatından tazminat teklifı

Eyüpsultan'da ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur'un kullandığı aracın 1 Mart 2024'te Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olduğu kazaya ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Duruşmada Cihantimur'un avukatı, Aci'nin eşiyle tazminat karşılığında anlaştıklarını belirterek diğer müştekilerle de benzer şekilde anlaşmak istediklerini söyledi.

DAVADA TANIKLAR DİNLENDİ

Gaziosmanpaşa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, ABD'deki iade süreci devam ettiği için Timur Cihantimur katılmadı. Duruşmada kazaya şahit olan tanıkların beyanları alındı.

Tanık Hasan Topal, kaza öncesinde arızalanan ATV'nin onarılması sırasında Oğuz Murat Aci'nin aracını gelen araçların kendilerini fark etmesi amacıyla yola çevirdiğini ve ışıklarını yaktıklarını anlattı.

Bir diğer tanık Süleyman Keçici ise kazanın virajda bir aracın görülmesinin ardından çok kısa süre içerisinde meydana geldiğini belirterek, "2 saniye içerisinde yaşandı her şey" dedi.

CİHANTİMUR'UN AVUKATINDAN TAZMİNAT TEKLİFİ

Duruşmada sanık avukatları, tanık ifadeleri arasında çelişkiler bulunduğunu savunarak kazada müştekilerin de kusuru olduğunu ileri sürdü ve ek rapor talep etti.

Cihantimur'un avukatı ise Oğuz Murat Aci'nin eşiyle tazminat konusunda anlaşmaya vardıklarını belirtti. Avukat, diğer müştekilerle de belirli bir tazminat karşılığında anlaşmak istediklerini mahkemeye iletti.

KAZA İLE ÖLÜM ARASINDA İLLİYET BAĞI TESPİT EDİLDİ

Duruşmada mahkeme başkanı, kazaya ilişkin yeni raporun dosyaya girdiğini açıkladı. Raporda, kaza ile Oğuz Murat Aci'nin ölümü arasında illiyet bağı bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

Aci ailesinin avukatı Hacı Orhan da daha önce savunma tarafınca gündeme getirilen "ambulansın geç gelmesi nedeniyle ölümün gerçekleştiği" yönündeki iddianın adli tıp raporuyla ortadan kalktığını söyledi. Orhan, raporda ölümün nedeninin kazadaki çarpma olduğunun belirtildiğini ifade etti.

AİLEDEN TAZMİNAT TEKLİFİNE TEPKİ

Duruşma sonrası açıklama yapan baba Özer Aci, davada adaletin parayla sağlanamayacağını belirterek tazminat teklifini kabul etmediklerini söyledi.

Anne Pervin Aci ise oğlunun ölümünden sonra maddi bir karşılığın kendileri için anlam taşımadığını belirterek, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini ifade etti.

Adalete inandığını belirten anne Pervin Aci ise, "Benim oğlum yaşayacaktı. Anne-baba katil çocuklarını da katil ettiler. Benim çocuğum yaşayacaktı. Ambulans erken gelirdi ama benim çocuğuma müdahale etmediler. Katil anne ve babadır. Benim ve kendi çocuklarının da katili onlardır. Ve bize bugün de maddi ve manevi maddiyata tekrar başladılar. Benim evladım gittikten sonra ben ne yapacağım maddiyatı. Bana dünyayı verseler ne yapacağım. Benim evladım gitti. Adalete güveniyorum. Bugün yaramızı sardılar tekrar. Benim istediğim bunların en ağır cezada yargılanmasıdır" dedi.

DURUŞMA 2 ARALIK'A ERTELENDİ

Mahkeme, Timur Cihantimur'un iade sürecinin beklenmesine ve dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasına karar vererek duruşmayı 2 Aralık'a erteledi.