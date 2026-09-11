Dünyanın en çok kazanan lideri Güney Asya\'dan: Maaşı Trump\'ın 7 katı

Singapur Başbakanı Lawrence Wong'un maaşına yapılacak yüzde 64'lük artış gündem oldu. Dünyanın en yüksek maaş alan siyasi lideri olan Wong'un yıllık geliri, yeni düzenlemeyle 2,2 milyon Singapur dolarından 3,6 milyon Singapur dolarına, yani yaklaşık 2,85 milyon ABD dolarına yükselecek. Böylece Wong'un yıllık geliri, ABD Başkanı Donald Trump'ın 400 bin dolarlık maaşının yaklaşık 7,1 katına ulaşacak.

MAAŞI YÜZDE 64 ARTACAK

Singapur hükümeti, siyasi makam sahiplerinin maaşlarına ilişkin yeni düzenlemeyi 15 Ekim'den itibaren yürürlüğe koyacak. Yeni sistem kapsamında başbakanın maaşının belirlendiği referans ücret 1,8 milyon Singapur dolarına çıkarılırken, başbakanın maaşı bu rakamın iki katı olacak.

Wong'un mevcut yıllık geliri 2,2 milyon Singapur doları seviyesindeyken yeni düzenlemeyle bu rakam 3,6 milyon Singapur dolarına yükselecek.

TRUMP'IN MAAŞININ 7 KATI

Yeni maaş paketi Wong'u dünya liderleri arasında açık ara en yüksek gelir elde eden isimlerden biri haline getirecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yıllık başkanlık maaşı 400 bin dolar. Wong'un yaklaşık 2,85 milyon dolarlık yeni geliri, Trump'ın maaşının yaklaşık 7,1 katı olacak. İngiltere Başbakanı'nın yıllık geliri ise yaklaşık 230 bin dolar seviyesinde bulunuyor.

"YÜKSEK MAAŞ NİTELİKLİ İSİMLERİ ÇEKMEK İÇİN"

Singapur yönetimi, yüksek siyasi maaşların temel gerekçesini nitelikli isimleri kamu görevlerine çekmek ve yolsuzluk riskini azaltmak olarak açıklıyor. Ülkede siyasi maaşların belirlenmesinde en yüksek gelir elde eden Singapurluların kazançları da ölçüt olarak kullanılıyor.

Wong, maaş artışının kamuoyunda hassasiyet oluşturduğunu kabul ederken, siyasi ücretlerin ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli yöneticileri çekebilmesi açısından önemli olduğunu savundu.

MAAŞ ARTIŞINI 5 YIL BOYUNCA BAĞIŞLAYACAK

Wong, kendisine yapılacak maaş artışının tamamını önümüzdeki beş yıl boyunca hayır kurumlarına bağışlayacağını açıkladı. Başbakan, bu kararın diğer siyasi makam sahipleri için bir zorunluluk oluşturmadığını da belirtti.

BAKAN MAAŞLARINDA DA ARTIŞ

Yeni düzenleme yalnızca başbakanın maaşını kapsamıyor. Bakanlar için mevcut referans yıllık ücret 1,1 milyon Singapur dolarından 1,8 milyon Singapur dolarına çıkarılacak. Ancak bu rakama tek seferde ulaşılmayacak; 15 Ekim'den itibaren siyasi makam sahiplerine performans ve sorumluluklarına göre yüzde 9'a kadar ilk artış uygulanacak.

Singapur'da siyasi maaşlar en son 2012'de düzenlenmiş, o dönemde kamuoyundaki tepkiler nedeniyle bakan maaşlarında yüzde 36'lık kesintiye gidilmişti. 2017'de yapılan incelemenin ardından artış uygulanmamış, 2023'te planlanan yeni değerlendirme ise ekonomik belirsizlikler nedeniyle ertelenmişti.