Dünyanın en çok kazanan lideri Güney Asya'dan: Maaşı Trump'ın 7 katı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dünyanın en çok kazanan lideri Güney Asya'dan: Maaşı Trump'ın 7 katı

Dünyanın en çok kazanan lideri Güney Asya\'dan: Maaşı Trump\'ın 7 katı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Singapur Başbakanı Lawrence Wong'un maaşına yapılacak milyonluk zam, ülkenin gündemine oturdu. Yıllık geliri 2,85 milyon dolara çıkacak Wong, böylece ABD Başkanı Donald Trump'ın maaşının 7 katından fazlasını kazanacak. Ancak Wong, kendisine yapılacak artışı 5 yıl boyunca hayır kurumlarına bağışlayacağını açıkladı.

Singapur Başbakanı Lawrence Wong'un maaşına yapılacak yüzde 64'lük artış gündem oldu. Dünyanın en yüksek maaş alan siyasi lideri olan Wong'un yıllık geliri, yeni düzenlemeyle 2,2 milyon Singapur dolarından 3,6 milyon Singapur dolarına, yani yaklaşık 2,85 milyon ABD dolarına yükselecek. Böylece Wong'un yıllık geliri, ABD Başkanı Donald Trump'ın 400 bin dolarlık maaşının yaklaşık 7,1 katına ulaşacak.

MAAŞI YÜZDE 64 ARTACAK

Singapur hükümeti, siyasi makam sahiplerinin maaşlarına ilişkin yeni düzenlemeyi 15 Ekim'den itibaren yürürlüğe koyacak. Yeni sistem kapsamında başbakanın maaşının belirlendiği referans ücret 1,8 milyon Singapur dolarına çıkarılırken, başbakanın maaşı bu rakamın iki katı olacak.

Wong'un mevcut yıllık geliri 2,2 milyon Singapur doları seviyesindeyken yeni düzenlemeyle bu rakam 3,6 milyon Singapur dolarına yükselecek.

Dünyanın en çok kazanan lideri <a class='keyword-sd' href='/guney-asya/' title='Güney Asya'>Güney Asya</a>'dan: Maaşı Trump'ın 7 katı

TRUMP'IN MAAŞININ 7 KATI

Yeni maaş paketi Wong'u dünya liderleri arasında açık ara en yüksek gelir elde eden isimlerden biri haline getirecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yıllık başkanlık maaşı 400 bin dolar. Wong'un yaklaşık 2,85 milyon dolarlık yeni geliri, Trump'ın maaşının yaklaşık 7,1 katı olacak. İngiltere Başbakanı'nın yıllık geliri ise yaklaşık 230 bin dolar seviyesinde bulunuyor.

"YÜKSEK MAAŞ NİTELİKLİ İSİMLERİ ÇEKMEK İÇİN"

Singapur yönetimi, yüksek siyasi maaşların temel gerekçesini nitelikli isimleri kamu görevlerine çekmek ve yolsuzluk riskini azaltmak olarak açıklıyor. Ülkede siyasi maaşların belirlenmesinde en yüksek gelir elde eden Singapurluların kazançları da ölçüt olarak kullanılıyor.

Wong, maaş artışının kamuoyunda hassasiyet oluşturduğunu kabul ederken, siyasi ücretlerin ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli yöneticileri çekebilmesi açısından önemli olduğunu savundu.

Dünyanın en çok kazanan lideri Güney Asya'dan: Maaşı Trump'ın 7 katı

MAAŞ ARTIŞINI 5 YIL BOYUNCA BAĞIŞLAYACAK

Wong, kendisine yapılacak maaş artışının tamamını önümüzdeki beş yıl boyunca hayır kurumlarına bağışlayacağını açıkladı. Başbakan, bu kararın diğer siyasi makam sahipleri için bir zorunluluk oluşturmadığını da belirtti.

BAKAN MAAŞLARINDA DA ARTIŞ

Yeni düzenleme yalnızca başbakanın maaşını kapsamıyor. Bakanlar için mevcut referans yıllık ücret 1,1 milyon Singapur dolarından 1,8 milyon Singapur dolarına çıkarılacak. Ancak bu rakama tek seferde ulaşılmayacak; 15 Ekim'den itibaren siyasi makam sahiplerine performans ve sorumluluklarına göre yüzde 9'a kadar ilk artış uygulanacak.

Singapur'da siyasi maaşlar en son 2012'de düzenlenmiş, o dönemde kamuoyundaki tepkiler nedeniyle bakan maaşlarında yüzde 36'lık kesintiye gidilmişti. 2017'de yapılan incelemenin ardından artış uygulanmamış, 2023'te planlanan yeni değerlendirme ise ekonomik belirsizlikler nedeniyle ertelenmişti.

Donald Trump, ABD Başkanı, Güney Asya, Singapur, Dünya, Zam, Son Dakika

Son Dakika Singapur Dünyanın en çok kazanan lideri Güney Asya'dan: Maaşı Trump'ın 7 katı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Uuu bbb Uuu bbb:
    Tayyip'in geliri hepsini 100 katlar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi Diyarbakır'da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi
Sosyal konutta geri sayım başladı 7 şartı taşıyan başvurabilecek Sosyal konutta geri sayım başladı! 7 şartı taşıyan başvurabilecek
Yolcu uçağında bomba alarmı Apar topar döndürüldü Yolcu uçağında bomba alarmı! Apar topar döndürüldü
Evinin 3. katından düşen 19 yaşındaki gencin hayati tehlikesi devam ediyor Evinin 3. katından düşen 19 yaşındaki gencin hayati tehlikesi devam ediyor
CHP’den Mansur Yavaş’a: Anıtkabir ziyaretinde bulunmaması hayal kırıklığıdır CHP'den Mansur Yavaş'a: Anıtkabir ziyaretinde bulunmaması hayal kırıklığıdır
Ardahan ziyaretinde Özgür Özel’e olay sözler Acılı eş “İmamoğlu yüzünden“ diyerek böyle isyan etti Ardahan ziyaretinde Özgür Özel'e olay sözler! Acılı eş "İmamoğlu yüzünden" diyerek böyle isyan etti
Eski İtalya Dışişleri Bakanı ve AB Komiseri Emma Bonino hayatını kaybetti Eski İtalya Dışişleri Bakanı ve AB Komiseri Emma Bonino hayatını kaybetti
AKINCI TİHA, İHA-300 balistik füzesiyle hedefi tam isabetle vurdu AKINCI TİHA, İHA-300 balistik füzesiyle hedefi tam isabetle vurdu
Yemek siparişi verdi, paketi açınca hayatının şokunu yaşadı Yemek siparişi verdi, paketi açınca hayatının şokunu yaşadı
Maltepe’de ev sahibi çifti öldüren kiracının ifadesi ortaya çıktı Maltepe’de ev sahibi çifti öldüren kiracının ifadesi ortaya çıktı

20:06
Cem Yılmaz, baston kullanmaya başladı
Cem Yılmaz, baston kullanmaya başladı
19:39
Bu kadarına da pes Türk gazetecilere bakın ne yedirmeye kalkmışlar
Bu kadarına da pes! Türk gazetecilere bakın ne yedirmeye kalkmışlar
19:30
Vincenzo Italiano’dan Vlahovic için açıklama
Vincenzo Italiano'dan Vlahovic için açıklama
19:15
Camiye giren kadın cuma namazını karıştırdı
Camiye giren kadın cuma namazını karıştırdı
19:07
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
18:50
Bülent Uygun’dan Fenerbahçe’ye yeşil ışık: Göreve gelirsek Allah’ın izniyle şampiyonluğu yaşatırız
Bülent Uygun'dan Fenerbahçe'ye yeşil ışık: Göreve gelirsek Allah'ın izniyle şampiyonluğu yaşatırız
18:37
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, Kadıköy’de yaşananları anlattı: Su şişesi tam önümde atıldı
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, Kadıköy'de yaşananları anlattı: Su şişesi tam önümde atıldı
18:14
Fenerbahçe’de İsmail Kartal sonrası takımın başında olacak isim belli oldu
Fenerbahçe'de İsmail Kartal sonrası takımın başında olacak isim belli oldu
18:10
Öcalan’a İmralı’da ev inşa edilmiş, geçmek için bir şartı var
Öcalan'a İmralı'da ev inşa edilmiş, geçmek için bir şartı var
17:31
Başakşehir’de İSKİ’ye ait isale hattındaki borunun patlaması sonucu yolları su bastı
Başakşehir'de İSKİ'ye ait isale hattındaki borunun patlaması sonucu yolları su bastı
17:18
Askeri araç devrildi: 1 asker şehit, 2 asker yaralı
Askeri araç devrildi: 1 asker şehit, 2 asker yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2026 20:17:18. #7.13#
SON DAKİKA: Dünyanın en çok kazanan lideri Güney Asya'dan: Maaşı Trump'ın 7 katı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement