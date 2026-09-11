Nijerya'nın Ondo eyaletinde bitkisel içecek zehirlenmesinde ölenlerin sayısı 30'a çıktı - Son Dakika
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Nijerya'nın Ondo eyaletinde bitkisel içecek zehirlenmesinde ölenlerin sayısı 30'a çıktı

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Nijerya'nın güneybatısındaki Ondo eyaletinde bitkisel içecek tüketimi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi. Yetkililer, yaklaşık 50 kişinin hastanelerde tedavi gördüğünü belirterek ruhsatsız içeceklerin tüketilmemesi uyarısında bulundu.

Nijerya'nın güneybatısındaki Ondo eyaletinde "bitkisel içecek" tüketimi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi.

Odigbo Yerel Yönetim Başkanı Taiwo Adegoroye, yaptığı açıklamada, Ondo eyaletine bağlı Araromi Obu ve Odigbo kentlerinde "bitkisel içecek" tüketenlerin zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere kaldırıldığını hatırlattı.

Adegoroye, olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a yükseldiğini, yaklaşık 50 kişinin ise hastanelerde tedavi gördüğünü ifade etti.

Polis Sözcüsü Abayomi Jimoh da yaptığı açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Jimoh, soruşturma tamamlanana kadar vatandaşlara ruhsatsız veya şüpheli alkollü içecekler ile bitkisel ürünleri tüketmemeleri uyarısında bulundu.

Eyalet yönetimi ayrıca, insan tüketimine uygunluğu onaylanmamış maddeler, bitkisel içecekler ve çeşitli karışımların tüketilmemesi çağrısı yaptı.

Ondo eyaletinde 9 Eylül'de "bitkisel içecek" tüketen 24 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı.

Söz konusu ürünleri üreten ve satanlara yönelik yaptırım uygulanacağı bildirildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'nın Ondo eyaletinde bitkisel içecek zehirlenmesinde ölenlerin sayısı 30'a çıktı - Son Dakika

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