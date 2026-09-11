Rojda Yakışıklı cinayetinde ilk duruşmasında sanıktan kan donduran savunma: Nabzına baktım, çalışsa hastaneye götürecektim - Son Dakika
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Rojda Yakışıklı cinayetinde ilk duruşmasında sanıktan kan donduran savunma: Nabzına baktım, çalışsa hastaneye götürecektim

Rojda Yakışıklı cinayetinde ilk duruşmasında sanıktan kan donduran savunma: Nabzına baktım, çalışsa hastaneye götürecektim
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Diyarbakır’da 28 yaşındaki Rojda Yakışıklı’yı iple boğarak öldürdüğü ve ardından cesedini gömdüğü iddiasıyla yargılanan dini nikahlı eşi Okay Gür’ün ilk duruşması görüldü. Cinayeti kabul eden Gür, mahkemede olay anına ilişkin yaptığı savunmada, “Nabzına baktım, çalışsa hastaneye götürecektim” dedi.

Diyarbakır’da dini nikahla birlikte yaşadığı 28 yaşındaki Rojda Yakışıklı’yı iple boğarak öldürdüğü ve ardından cesedini gömdüğü gerekçesiyle tutuklanan Okay Gür, hakim karşısına çıktı. Cinayeti kabul eden Gür, savunmasında “Nabzına baktım, çalışsa hastaneye götürecektim” dedi.

“AĞIR TAHRİK ALTINDA BOĞDUM”

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanıklar Okay Gür, Ömer ve Barış Doğrul ile taraf avukatları hazır bulundu. Sanık Gür, Rojda Yakışıklı’yı ağır tahrik altında iple boğduğunu öne sürdü.

Gür, savunmasında, “Ağır tahrik ettiği için kendimden geçtim. Ağır tahrik altında iple boğdum. Nabzına baktım çalışsa hastaneye götürecektim. Sonra kucağıma alıp aracın arkasına koydum” ifadelerini kullandı.

CESEDİNİ GÖMDÜĞÜNÜ ANLATTI

Rojda Yakışıklı’nın cesedini araca koyduğunu belirten Gür, daha sonra boş bir araziye giderek cesedi gömdüğünü söyledi. Gür, olayın ardından üzerindeki kıyafetleri de evde sobada yaktığını anlattı.

Sanık, Yakışıklı'nın kendisini bazı mesaj ve belgeler nedeniyle tahrik ettiğini öne sürerek, “Bunları bana göstermeseydi bunu yapmazdım” dedi. Gür, savunmasının sonunda pişman olduğunu belirterek tahliyesini talep etti.

DİĞER SANIKLAR SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Davanın diğer tutuklu sanıkları Ömer ve Barış Doğrul ise üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi ve tahliyelerini istedi. Rojda Yakışıklı’nın annesi ve babası sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek davaya katılma talebinde bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da davaya katılma talebinde bulundu.

DURUŞMA 7 ARALIK'A ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, üç sanığın da tutukluluk halinin devamına karar verdi. Rojda Yakışıklı’nın anne ve babası ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın davaya katılma talepleri kabul edilirken, duruşma 7 Aralık 2026'ya ertelendi.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Suç, Son Dakika

Son Dakika Diyarbakır Rojda Yakışıklı cinayetinde ilk duruşmasında sanıktan kan donduran savunma: Nabzına baktım, çalışsa hastaneye götürecektim - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rojda Yakışıklı cinayetinde ilk duruşmasında sanıktan kan donduran savunma: Nabzına baktım, çalışsa hastaneye götürecektim - Son Dakika
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