Aleyna Tilki'den bomba itirafı: En son anaokulunda aldatılmıştım... - Son Dakika
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Aleyna Tilki'den bomba itirafı: En son anaokulunda aldatılmıştım...

Aleyna Tilki\'den bomba itirafı: En son anaokulunda aldatılmıştım...
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Genç şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla özel hayatıyla ilgili dikkat çeken bir göndermede bulundu. “En son anaokulunda aldatılmıştım” diyerek aldatıldığını ima eden Tilki'nin sözleri, takipçilerinin dikkatini çekti. Şarkıcının paylaşımında kullandığı esprili ifade ise sosyal medyada merak uyandırdı.

Geçtiğimiz yıllarda Emrah Karaduman, rapçi Uzi ve iş insanı Haldun Demirhisar gibi popüler isimlerle yaşadığı ilişkileriyle magazin manşetlerinden inmeyen 26 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medyada yine çok konuşulacak bir itirafa imza attı.

Genç popçu, özel hayatında yaşadığı son gelişmeyle takipçilerini adeta şaşkına çevirdi. İhanete uğradığını duyuran Tilki, yaşadığı durum karşısındaki şaşkınlığını ve tepkisini esprili ama sitemkar bir dille paylaştı.

Aleyna Tilki'den bomba itirafı: En son anaokulunda aldatılmıştım...

"EN SON ANAOKULUNDA ALDATILMIŞTIM"

Sosyal medya hesabından bomba bir paylaşıma imza atan ünlü şarkıcı, "En son anaokulunda aldatılmıştım vay a..." ifadelerini kullanarak aldatıldığını açıkça ilan etti.

Aleyna Tilki'den bomba itirafı: En son anaokulunda aldatılmıştım...

Geçmişte yaptığı radikal çıkışlar ve iddialı açıklamalarla bilinen Aleyna Tilki'nin bu itirafı kısa sürede magazin gündemine bomba gibi düştü. İhanetin detaylarına ve kendisini aldatan gizemli partnerinin kim olduğuna dair herhangi bir ipucu vermeyen ünlü şarkıcının bu paylaşımı, takipçileri arasında büyük merak uyandırdı ve sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

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Son Dakika Aleyna Tilki Aleyna Tilki'den bomba itirafı: En son anaokulunda aldatılmıştım... - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • hamza çolak hamza çolak:
    Bu kanala biz haber diye bakıyoruz. Bunun neresi haber Allah aşkına 2 0 Yanıtla
  • Sercan Değirmenci Sercan Değirmenci:
    bu ne ya bu nasil bi haber editor alo 1 0 Yanıtla
  • Mustafa Bulut Mustafa Bulut:
    bunların karnı ağrısa sosyal medya da gündeme geliyorlar 0 0 Yanıtla
  • Szka788304 Szka788304:
    gözlerinde delilik belirtileri halleri var bana hiç sağlıklı bir görüntü izlenimi vermiyor 0 0 Yanıtla
  • Halis demir Halis demir:
    Allah rahmet eylesin mi yok toprağı bol olsun 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Aleyna Tilki'den bomba itirafı: En son anaokulunda aldatılmıştım... - Son Dakika
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