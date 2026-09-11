“En iyi Kürt ölü Kürttür” demişti: O taraftar tutuklandı

Amedspor- Trabzonspor karşılaşması için Diyarbakır'a gelen Trabzonspor taraftarlarını taşıyan otobüste Kürtlere yönelik nefret içerikli sözler sarf eden şüpheli hakkında karar çıktı. Görüntülerde “En iyi Kürt ölü Kürttür” ifadelerini kullanan taraftar, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

31 Ağustos'ta Diyarbakır'da oynanan Amedspor-Trabzonspor maçının ardından taraftarları taşıyan otobüste kaydedilen görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

Görüntülerde bir kişinin Kürtlere yönelik ağır ifadeler kullandığı ve “En iyi Kürt ölü Kürttür” dediği görüldü. Paylaşımların ardından şüpheli hakkında işlem yapılması için çağrılar yapıldı.

TRABZON'DA GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin gündem olmasının ardından kimliği belirlenen şüpheli, Trabzon'da polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan soruşturma başlatıldı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin ifadesinde ise sözleri nedeniyle pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.