“En iyi Kürt ölü Kürttür” demişti: O taraftar tutuklandı - Son Dakika
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“En iyi Kürt ölü Kürttür” demişti: O taraftar tutuklandı

“En iyi Kürt ölü Kürttür” demişti: O taraftar tutuklandı
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Amedspor-Trabzonspor maçı sonrası taraftar otobüsünde Kürtlere yönelik nefret içerikli sözler söyleyen ve “En iyi Kürt ölü Kürttür” ifadesini kullanan şüpheli tutuklandı. Trabzon'da gözaltına alınan şüpheli, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” suçundan çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Amedspor- Trabzonspor karşılaşması için Diyarbakır'a gelen Trabzonspor taraftarlarını taşıyan otobüste Kürtlere yönelik nefret içerikli sözler sarf eden şüpheli hakkında karar çıktı. Görüntülerde “En iyi Kürt ölü Kürttür” ifadelerini kullanan taraftar, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI 

31 Ağustos'ta Diyarbakır'da oynanan Amedspor-Trabzonspor maçının ardından taraftarları taşıyan otobüste kaydedilen görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

Görüntülerde bir kişinin Kürtlere yönelik ağır ifadeler kullandığı ve “En iyi Kürt ölü Kürttür” dediği görüldü. Paylaşımların ardından şüpheli hakkında işlem yapılması için çağrılar yapıldı.

TRABZON'DA GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin gündem olmasının ardından kimliği belirlenen şüpheli, Trabzon'da polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan soruşturma başlatıldı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin ifadesinde ise sözleri nedeniyle pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.

Trabzonspor, Trabzon, Sözler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Amedspor “En iyi Kürt ölü Kürttür” demişti: O taraftar tutuklandı - Son Dakika

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    Yorumlar (7)

  • Halis demir Halis demir:
    TÜRK KÜRT KARDEŞDİR AYRIM YAPAN KALLEŞDİR 23 3 Yanıtla
  • ALI YANIK ALI YANIK:
    Doğu, Güneydoğu, HDP, OÖcalan'a inat Yaşasın Ekrem İMAMOĞLU... 3 21 Yanıtla
  • Hakim ATMACA Hakim ATMACA:
    Yavuz sultan Selim büyük insan kızılbaşları çok iyi tanırdı mekanı cennet olsun inşallah 7 7 Yanıtla
  • Melik Boral Melik Boral:
    İmamoğlu...... yapsın 1 4 Yanıtla
  • Mevlüt Çetin Mevlüt Çetin:
    aldın mı 2 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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