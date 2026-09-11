A Milli Futsal Takımı'na acı haber - Son Dakika
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A Milli Futsal Takımı'na acı haber

A Milli Futsal Takımı\'na acı haber
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A Milli Futsal Takımı'nın 34 yaşındaki oyuncusu Adem Küçükkartal hayatını kaybetti.

A Milli Futsal Takımı'nda mücadele eden deneyimli oyuncu Adem Küçükkartal'dan sevenlerine acı haber geldi.

ADEM KÜÇÜKKARTAL HAYATINI KAYBETTİ

A Milli Futbol Takımı forması giyen 34 yaşındaki oyuncusu Adem Küçükkartal, vefat etti. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2022 yılından beri A Milli Futsal Takımı'nda görev alan Adem Küçükkartal'ın naaşı yarın memleketi Konya'da toprağa verilecek.

22 MAÇTA SÜRE ALDI

Uzun süredir A Milli Futsal Takımı'nda forma giyen Adem Küçükkartal, ay-yıldızlı formayla 22 maça çıkma başarısı göstermişti. 

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SON DAKİKA: A Milli Futsal Takımı'na acı haber - Son Dakika
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