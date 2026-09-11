Aşk-ı Memnu'nun yıldızından kötü haber: Konuşma ve yazma yeteneğini kaybetti - Son Dakika
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Aşk-ı Memnu'nun yıldızından kötü haber: Konuşma ve yazma yeteneğini kaybetti

Aşk-ı Memnu\'nun yıldızından kötü haber: Konuşma ve yazma yeteneğini kaybetti
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'Aşk-ı Memnu' dizisindeki 'Arsen Hanım' rolüyle tanınan 81 yaşındaki usta sanatçı Gülsen Tuncer'in beyninde 2. dereceden tümör tespit edildi. Film-San Vakfı, usta oyuncunun amansız bir hastalıkla mücadele ettiğini duyurarak sevenlerinden dua istedi. Tedavisi devam eden Tuncer'in hastalığı nedeniyle konuşma ve yazma yeteneğini kaybettiği belirtilirken, üzücü haberin ardından sanat camiası ve sosyal medyadan usta oyuncu için geçmiş olsun mesajları yağdı.

’Aşk-ı Memnu’ dizisindeki ‘Arsen Hanım’ karakteriyle hafızalara kazınan Türk tiyatro ve sinemasının usta ismi Gülsen Tuncer’in beyninde tümör tespit edildiği ve konuşma ile yazma yeteneğini kaybettiği öğrenildi.

Kariyeri boyunca sayısız tiyatro oyunu, sinema filmi ve televizyon projesinde yer alarak Türk sanat tarihine adını yazdıran 81 yaşındaki usta oyuncu Gülsen Tuncer’den hayranlarını üzen bir haber geldi.

Aşk-ı Memnu'nun yıldızından kötü haber: Konuşma ve yazma yeteneğini kaybetti

BEYNİNDE 2. DERECEDEN TÜMÖR TESPİT EDİLDİ

Usta sanatçının beyninde 2. dereceden tümör bulunduğu ve bu rahatsızlığa bağlı olarak konuşma ile yazma yeteneğini kaybettiği belirtildi. Sevenlerini yasa boğan gelişmenin ardından Film-San Vakfı da usta oyuncunun sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yaptı.

Aşk-ı Memnu'nun yıldızından kötü haber: Konuşma ve yazma yeteneğini kaybetti

FİLM-SAN VAKFI DUA İSTEDİ

Film-San Vakfı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Çok değerli oyuncu Gülsen Tuncer'e Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Şu an amansız bir hastalıkla mücadele ediyor. Dualarımız onun için olsun." 

Açıklamanın ardından usta sanatçı için sosyal medyada binlerce destek ve geçmiş olsun mesajı paylaşıldı.

Gülsen Tuncer, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aşk-ı Memnu'nun yıldızından kötü haber: Konuşma ve yazma yeteneğini kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Erdal Cekicoglu Erdal Cekicoglu:
    Sıkışınca dua Allah'ım yardım et oluyor herşey iyi giderken Allah'ı hatırlayan yok.Allah tan yardım istemeye dua istemeye yüzüm olsun diye har fırsatta huzuruna çıkıyorum şükrediyorum duaya ihtiyacım olduğunda hang yüzlen geldin demesin diye 3 0 Yanıtla
  • skahraman1963@gmail.com [email protected]:
    rabbim sağlık ve sıhhat versin tez zamanda inşallah sevilen bir sanatçıydı 1 0 Yanıtla
  • Emin Yalçın Emin Yalçın:
    her zaman Allah bizimle ama sosyal çürüme yaşıyoruz arkadaşlar Rahmetli Serhat Mustafa Kılıç'in cenazesinde hangi ünlü dedi "Allah rahmet eylesin mekanıni cennet eylesin" selamlar olsun Allah bizimle diyenlere Allah'ı her zaman zikir edenlere 0 0 Yanıtla
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