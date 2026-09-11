İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu! 20 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu! 20 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu! 20 kişi gözaltına alındı
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İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'nin Emniyet mahrem yapılanmasına yönelik 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. "Garson (K)" adlı gizli tanıktan elde edilen SD karttaki veriler ve diğer tespitler doğrultusunda 5'i aktif kamu görevlisi olmak üzere 20 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 6 ilde operasyon gerçekleştirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, örgütün Emniyet mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen kişilerin tespit edilmesine yönelik çalışma yapıldı.

GİZLİ TANIKTAN ELDE EDİLEN SD KART İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında, "Garson (K)" mahlaslı gizli tanıktan elde edilen SD kart içerisinde bulunan Emniyet Mahrem Analiz Raporu'ndaki veri kayıtları incelendi.

Yapılan incelemeler sonucunda örgütün mahrem yapılanması içerisinde bulunan kişilerle irtibatlı olduğu değerlendirilen şüpheliler tespit edildi.

BANK ASYA VE ARDIŞIK ARAMA TESPİTLERİ

Soruşturma kapsamında şüphelilere ilişkin farklı tespitlerin de bulunduğu belirtildi.

Yapılan çalışmalarda bazı şüpheliler hakkında Bank Asya hesap artışı veya hesap kaydı ile ardışık aranma tespitlerinin bulunduğu kaydedildi. Ayrıca şüphelilerin örgütün Emniyet mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüklerine ilişkin tespitlerin olduğu belirtildi.

5'İ AKTİF KAMU GÖREVLİSİ

Soruşturma kapsamında toplam 20 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Şüphelilerin 5'inin aktif kamu görevlisi, 3'ünün ihraç edilmiş kamu görevlisi, 12'sinin ise özel sektör çalışanı olduğu bildirildi.

6 İLDE 21 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli 6 ilde toplam 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda haklarında işlem başlatılan 20 şüphelinin tamamı yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Son Dakika Güncel İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu! 20 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu! 20 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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