Fenerbahçe'de istifa krizi çözüldü! İşte çıkan karar - Son Dakika
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Fenerbahçe'de istifa krizi çözüldü! İşte çıkan karar

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Fenerbahçe'de Roma maçının ardından istifasını açıklayan İsmail Kartal ile Başkan Aziz Yıldırım bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Kartal'ın görevine devam etmesi kararlaştırıldı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istifasıyla başlayan hareketli süreç sona erdi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile 1-1 berabere kalınan maçın ardından görevini bıraktığını açıklayan deneyimli teknik adam, Başkan Aziz Yıldırım ile görüştü.

Fenerbahçe'de istifa krizi çözüldü! İşte çıkan karar

AZİZ YILDIRIM İLE KARTAL GÖRÜŞTÜ

NTV'de yer alan habere göre; İsmail Kartal'ın istifa açıklamasının ardından bu kararı kabul etmeyen Aziz Yıldırım, deneyimli teknik adamla bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Kartal'ın Fenerbahçe'deki görevini sürdürmesi kararlaştırıldı.

Fenerbahçe'de istifa krizi çözüldü! İşte çıkan karar

ANTRENMANA ÇIKACAK

Yaşanan son gelişmeyle birlikte İsmail Kartal'ın takımın başında antrenmana çıkacağı ve çalışmalarına kaldığı yerden devam edeceği öğrenildi.

Fenerbahçe'de istifa krizi çözüldü! İşte çıkan karar

"BİR DAHA ASLA GERİ DÖNMEYECEĞİM" DEMİŞTİ

İsmail Kartal, Roma maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, "Bu akşam itibarıyla ben oyuncularımı tebrik ediyor ve istifa ediyorum. Kulübümün önünü açmak için böyle bir karar aldım" ifadelerini kullanmıştı. Kartal ayrıca "Bir daha asla geri dönmeyeceğim" diyerek kararının kesin olduğunu dile getirmişti.

Fenerbahçe'de istifa krizi çözüldü! İşte çıkan karar

AZİZ YILDIRIM İSTİFAYI KABUL ETMEMİŞTİ

Kartal'ın istifasının hemen ardından kameraların karşısına geçen Aziz Yıldırım ise "İsmail Kartal görevinin başındadır" demişti. Yıldırım, Kartal'a "Devam edeceksin" dediğini açıklarken, "Ben ayrılana kadar buradan gidemez" ifadeleriyle de deneyimli teknik adamla yola devam etmek istediğini net şekilde ortaya koymuştu. Son görüşmenin ardından İsmail Kartal'ın görevine devam edecek olmasıyla Fenerbahçe'deki istifa süreci de kapanmış oldu.

Fenerbahçe'de istifa krizi çözüldü! İşte çıkan karar

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Son Dakika Güncel Fenerbahçe'de istifa krizi çözüldü! İşte çıkan karar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    Galatasaraylılar olarak ismaili ve azizi yedirmeyiz. Birlikte nice şampiyonluklara. 15 9 Yanıtla
  • İbrahim Yendi İbrahim Yendi:
    şimdi bu tükürdügünü yutmak mı oluyor?Hani asla dönmem demişti ya 9 6 Yanıtla
  • Sait Kivrak Sait Kivrak:
    Bir üzüldüm, bir sevindim. Aynı şevk ve hevesle başarılı olur inşallah. Bu yıl Fener’in yılı olsun… 10 2 Yanıtla
  • Fahri Sağgül Fahri Sağgül:
    Duygusallık ve öfkeyle alınmış sağlıklı olmayan bir karar İsmail hoca her zaman hazır kıta sıkıntı yok. 9 1 Yanıtla
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