Tunceli'de endemik dağ sarımsağı söken 3 kişiye 2 milyon lira ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tunceli'de endemik dağ sarımsağı söken 3 kişiye 2 milyon lira ceza

Tunceli\'de endemik dağ sarımsağı söken 3 kişiye 2 milyon lira ceza
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'de koruma altındaki endemik dağ sarımsağını izinsiz toplayan 3 kişiye 2 milyon 97 bin 735 lira idari para cezası kesildi. El konulan 20 kilogram sarımsak, ekiplerce doğal yaşam alanına yeniden dikildi.

TUNCELİ'de dünyada doğal olarak yalnızca bölgede yetişen ve koruma altındaki endemik Tunceli dağ sarımsağını izinsiz topladıkları belirlenen 3 kişiye, toplam 2 milyon 97 bin 735 lira idari para cezası uygulandı. El konulan 20 kilogram dağ sarımsağı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri tarafından yeniden doğal yaşam alanlarına dikildi.

Tunceli'nin doğal florasının önemli türlerinden biri olan ve bilimsel adı 'Allium tuncelianum' olan Tunceli dağ sarımsağı, özellikle Munzur Vadisi Milli Parkı, Munzur Dağları ve çevresindeki yüksek rakımlı alanlarda yayılış gösteriyor. Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı'nda 'zarar görebilir' kategorisinde değerlendirilen türün doğal yaşam alanlarından kontrolsüz şekilde sökülmesinin, popülasyonunun azalmasına neden olabileceği belirtiliyor. DKMP ekipleri de endemik türlerin korunması amacıyla bölgede denetimlerini sürdürüyor.

20 KİLO DAĞ SARIMSAĞI ELE GEÇİRİLDİ

Tunceli dağ sarımsağının izinsiz toplandığına ilişkin bir ihbar üzerine jandarma ve DKMP ekipleri, Ahpanos Vadisi'nde çalışma başlattı. Yapılan incelemede sarımsakları söken kişilerin kullandığı aracın plakası tespit edildi. Araç, Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içerisindeki Karşılar Karakolu'nda durduruldu. Araçta yapılan aramada, çuval içerisinde 20 kilogram Tunceli dağ sarımsağı bulundu. Koruma altındaki bitkileri izinsiz söktükleri belirlenen 3 kişi hakkında işlem başlatılarak, ilgili mevzuat kapsamında toplam 2 milyon 97 bin 735 lira idari para cezası uygulandı. Araçta ele geçirilen Tunceli dağ sarımsaklarına DKMP ekipleri tarafından el konuldu. Sökülen bitkilerin tamamen yok olmasının önüne geçilmesi ve yeniden doğal ortamlarına kazandırılması amacıyla sarımsaklar, ekipler tarafından doğal yaşam alanlarında yeniden toprakla buluşturuldu.

Kaynak: DHA

Tunceli, Güncel, Çevre, Doğa, Ceza, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de endemik dağ sarımsağı söken 3 kişiye 2 milyon lira ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni OVP’de çalışma hayatını değiştirecek formüller Evden çalışma, esnek mesai ve bakım desteği... Yeni OVP'de çalışma hayatını değiştirecek formüller! Evden çalışma, esnek mesai ve bakım desteği...
Motosiklet kazasında yaşamını yitiren genç kadından acı detay: Uyarıları hiç dinlememiş Motosiklet kazasında yaşamını yitiren genç kadından acı detay: Uyarıları hiç dinlememiş
3 yaşındaki Mavi’nin öldüğü kaza görüntüleri ortaya çıktı Sürücünün savunması isyan ettirdi 3 yaşındaki Mavi'nin öldüğü kaza görüntüleri ortaya çıktı! Sürücünün savunması isyan ettirdi
Serhat Kılıç’a duygusal veda: 30 yıllık arkadaşından yürek burkan sözler Serhat Kılıç'a duygusal veda: 30 yıllık arkadaşından yürek burkan sözler
Türkiye’nin yeni kalkanı sahaya indi Türkiye'nin yeni kalkanı sahaya indi
71 ilde dev operasyon: Yüzlerce şüpheli yakalandı 71 ilde dev operasyon: Yüzlerce şüpheli yakalandı
Elif Karaarslan’a bir darbe daha Aylık 2 milyon TL’lik gelir kapısı kapandı Elif Karaarslan'a bir darbe daha! Aylık 2 milyon TL'lik gelir kapısı kapandı

13:05
THY, dünyaca ünlü futbol kulübünün ana sponsoru oldu
THY, dünyaca ünlü futbol kulübünün ana sponsoru oldu
13:04
Antalya ve Adana’da alevlerle büyük mücadele Evler tahliye edildi, elektrikler kesildi
Antalya ve Adana’da alevlerle büyük mücadele! Evler tahliye edildi, elektrikler kesildi
12:43
Mansur Yavaş, CHP kararını verdi
Mansur Yavaş, CHP kararını verdi
12:42
Görkemli düğün KOM tutanağında: Hayatın olağan akışına aykırı
Görkemli düğün KOM tutanağında: Hayatın olağan akışına aykırı
12:35
Yıldız Tilbe konserinde ortalık karıştı
Yıldız Tilbe konserinde ortalık karıştı
11:48
İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti
İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti
11:10
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası DEM Parti’nin başına geçebilir
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası! DEM Parti'nin başına geçebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 13:24:29. #7.12#
SON DAKİKA: Tunceli'de endemik dağ sarımsağı söken 3 kişiye 2 milyon lira ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement