Savaş yeniden kızıştı! Hark Adası çevresinde art arda patlamalar - Son Dakika
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Savaş yeniden kızıştı! Hark Adası çevresinde art arda patlamalar

Savaş yeniden kızıştı! Hark Adası çevresinde art arda patlamalar
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İran'ın petrol ihracatının merkezi konumundaki Hark Adası çevresinde peş peşe patlama sesleri duyuldu. İlk anda kaynağı belirlenemeyen patlamaların ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Hark Adası açıklarındaki İran bağlantılı bir petrol tankerini vurduğunu açıkladı. İran basını saldırıda can kaybı yaşanmadığını ve mürettebatın tahliye edildiğini bildirdi.

İran'ın Basra Körfezi'ndeki stratejik noktalarından Hark Adası'nda peş peşe patlama sesleri duyuldu. İran basınında yer alan ilk bilgilere göre seslerin adanın liman bölgesinden geldiği belirtilirken, patlamaların kaynağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

PATLAMA SESLERİ LİMAN BÖLGESİNDEN GELDİ

Mehr Haber Ajansı'na atfedilen haberde, adada bulunan muhabirin kısa süre önce Hark Adası'nın farklı noktalarında birden fazla patlama sesi duyduğunu bildirdiği aktarıldı.

Sahadan gelen ilk bilgilere göre patlama seslerinin Hark Adası limanı çevresinden geldiği belirtildi. Ancak patlamaların bir saldırıdan mı yoksa başka bir nedenden mi kaynaklandığı şu aşamada bilinmiyor.

HASAR VE CAN KAYBIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YOK

İran makamları patlamaların nedeni, hedef alınan bir nokta olup olmadığı veya meydana gelen olası hasara ilişkin henüz resmi bilgi paylaşmadı. Can kaybı ya da yaralanma olduğuna ilişkin de doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

Savaş yeniden kızıştı! Hark Adası çevresinde art arda patlamalar

Bu nedenle sosyal medyada dolaşıma giren "Hark Adası saldırıya uğradı" şeklindeki ifadeleri şu aşamada kesin bilgi olarak kullanmamak gerekiyor.

BİRKAÇ GÜN ÖNCE PETROL TANKERİ VURULMUŞTU

Son gelişmenin yaşandığı bölge, birkaç gün önce de askeri hareketliliğe sahne olmuştu. 5 Eylül'de ABD ordusu Hark Adası açıklarındaki İran'a ait bir petrol tankerini vurdu. CENTCOM daha sonra İran Devrim Muhafızları bağlantılı olduğunu belirttiği üç petrol tankerini etkisiz hale getirdiğini açıkladı. İran basını ise Hark yakınlarındaki tankerin dört ABD mühimmatıyla vurulduğunu ve mürettebatın tahliye edildiğini bildirdi.

İRAN PETROLÜ İÇİN KRİTİK NOKTA

Hark Adası'nın önemi, İran'ın petrol ihracatındaki rolünden kaynaklanıyor. Anadolu Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre ada, İran'ın ham petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90-95'inin gerçekleştirildiği kritik bir merkez konumunda. Bu nedenle adadaki herhangi bir askeri veya güvenlik gelişmesi enerji piyasaları açısından da yakından takip ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Savaş yeniden kızıştı! Hark Adası çevresinde art arda patlamalar - Son Dakika

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