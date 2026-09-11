Semih Dizbay cinayetinde sanığın kesinleşmiş cezası bozuldu, tahliye edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Semih Dizbay cinayetinde sanığın kesinleşmiş cezası bozuldu, tahliye edildi

Semih Dizbay cinayetinde sanığın kesinleşmiş cezası bozuldu, tahliye edildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Bornova'da 2008'de ormanlık alanda cesedi bulunan Semih Dizbay'ın ölümüne ilişkin Muharrem H.'ye verilen ve Yargıtay'da onanan müebbet hapis cezası, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nca bozuldu. Muharrem H. tahliye edilirken dosya yeniden İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

İZMİR'in Bornova ilçesinde 2008 yılında cesedi ormanlık alanda bulunan Semih Dizbay'ın (21) ölümüne ilişkin yargılanıp 3 yıl önce müebbet hapis cezasına çarptırılan ve cezası Yargıtay'da da onanan Muharrem H.'nin kesinleşmiş cezası Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nca bozuldu. Muharrem H. (39) tahliye edilirken, dosya yeniden yerel mahkemeye gönderildi.

İzmir'de yaşayan Semih Dizbay, 24 Ekim 2006'da bayram günü bakkaldan ekmek almak için evinden çıktı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailenin ihbarı üzerine Dizbay için arama çalışması başlatıldı. 21 Ocak 2008 günü Bornova'da ormanlık alanda ceset bulundu. Cesedin Semih Dizbay'a ait olduğu saptandı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Dizbay ile aynı semtte oturan ve cesedinin bulunduğu yere 760 metre uzaklıktaki at çiftliğinde çalışan Muharrem H. ve akrabası Hakan H. gözaltına alındı.

YARGITAY'DA ONANDI

Olaya ilişkin açılan davada Muharrem H. ve Hakan H. 2 kez delil yetersizliği nedeniyle beraat etti. Bu süreçte beraat hükümleri Yargıtay tarafından bozulurken, dosya yeniden yerel mahkemeye gönderildi. İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 31 Mart 2023'te görülen karar duruşmasında, Muharrem H. müebbet hapis cezasına çarptırıldı, Hakan H. ise beraat etti. Yerel mahkemenin kararı önce istinaf ardından da 5 Şubat 2024 yılında 3'e 2 karşı oyla Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nce onandı.

KARAR BOZULDU

Muharrem H.'nin avukatı Ozan Dora, dosyada Dizbay'ın kaybolduğu iddia edilen gün öldürüldüğünü kanıtlayan bir delil olmadığı iddiasıyla kesinleşmiş mahkumiyete karşı olağanüstü kanun yolunu işleterek karara itirazda bulundu. İtirazın ardından Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başkanlığı dosyayı yeniden değerlendirdi. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, suçun Muharrem H. tarafından işlendiğinin kanıtlanmadığına ve beraat etmesi gerektiğine karar verdi. Bunun üzerine sanığın bu dosyadan aldığı cezanın infazı durdurulup, tahliyesine karar verildi. Bu gelişmeyle birlikte dosya yeniden İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Şüpheden sanık yararlanır ilkesinde karar çıktığını belirten Avukat Ozan Dora, "Kesinleşmiş mahkeme kararlarına karşı olağanüstü kanun yollarına başvurunun önemini bu olayda yaşadık" dedi.

Kaynak: DHA

Yargıtay, Güncel, İzmir, Ceza, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Semih Dizbay cinayetinde sanığın kesinleşmiş cezası bozuldu, tahliye edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hastane yatağından Harvard’a uzanan azim Ahmet’in hayali 2 tüp kana bağlı Hastane yatağından Harvard’a uzanan azim! Ahmet'in hayali 2 tüp kana bağlı!
Tokenlaştırılmış hisselerde rekabet hızlanıyor: Likidite ve işlem derinliği öne çıkıyor Tokenlaştırılmış hisselerde rekabet hızlanıyor: Likidite ve işlem derinliği öne çıkıyor
Balık tezgahlarında fiyatlar dibi gördü Balık tezgahlarında fiyatlar dibi gördü
Irkçı ve şiddet paylaşımlarına 9 gözaltı Adreslerinden çıkanlar dehşete düşürdü Irkçı ve şiddet paylaşımlarına 9 gözaltı! Adreslerinden çıkanlar dehşete düşürdü
3. dünya savaşının fitilini ateşleyecek tehdit: Sadece birkaç adım kaldı 3. dünya savaşının fitilini ateşleyecek tehdit: Sadece birkaç adım kaldı
Derbinin en çok konuşulan ismiydi MHK’den Halil Umut Meler kararı Derbinin en çok konuşulan ismiydi! MHK'den Halil Umut Meler kararı
Telefonlarını kapattı, ardından bu kare geldi CHP’li başkan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantısında Telefonlarını kapattı, ardından bu kare geldi! CHP'li başkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantısında
Medya patronu İsmail Çanak’ın ifadesi ortaya çıktı Cem Küçük’e 630 bin, Tahir Sarıkaya’ya 9 milyon TL Medya patronu İsmail Çanak'ın ifadesi ortaya çıktı! Cem Küçük'e 630 bin, Tahir Sarıkaya'ya 9 milyon TL
Fenerbahçe’nin 40 yıllık emektarı doğduğu evi gösterdi: Bu ahırda dünyaya geldim Fenerbahçe'nin 40 yıllık emektarı doğduğu evi gösterdi: Bu ahırda dünyaya geldim

12:39
Fenerbahçe’de işler yine karıştı “Geri döndü“ denilen İsmail Kartal’dan şok hamle
Fenerbahçe'de işler yine karıştı! "Geri döndü" denilen İsmail Kartal'dan şok hamle
12:09
MHP’den kulisleri sarsan Mansur Yavaş çıkışı: AK Parti’ye katılırsa şaşırmayın
MHP'den kulisleri sarsan Mansur Yavaş çıkışı: AK Parti'ye katılırsa şaşırmayın
12:04
Tacize uğrayan kadın, durumu eşine anlatınca aldığı cevapla yıkıldı
Tacize uğrayan kadın, durumu eşine anlatınca aldığı cevapla yıkıldı
11:42
Menderes belediye başkanı hakkında skandal ifadeler Gizli oda, belediyede iş, otel buluşmaları
Menderes belediye başkanı hakkında skandal ifadeler! Gizli oda, belediyede iş, otel buluşmaları
11:33
Özel Harekat polisleri, 2 kişiyi öldüren saldırganı binadan böyle çıkardı
Özel Harekat polisleri, 2 kişiyi öldüren saldırganı binadan böyle çıkardı
11:31
Aziz Yıldırım’ın dün geceki açıklamasında herkes aynı detaya takıldı İsmail Kartal için konuşurken...
Aziz Yıldırım'ın dün geceki açıklamasında herkes aynı detaya takıldı! İsmail Kartal için konuşurken...
11:22
İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na çok ağır sözler: Allah kimseyi bu duruma düşürmesin
İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na çok ağır sözler: Allah kimseyi bu duruma düşürmesin
11:18
Gökçek’in ifadesinden yeni detaylar “Kayıtlı bir şey yok“ dedi, savcı listeyi önüne koydu
Gökçek'in ifadesinden yeni detaylar! "Kayıtlı bir şey yok" dedi, savcı listeyi önüne koydu
10:47
Okullara silahlı saldırı hazırlığındaki örgüte operasyon 27 kişi yakalandı
Okullara silahlı saldırı hazırlığındaki örgüte operasyon! 27 kişi yakalandı
09:50
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu: TÜRKPOL kuruluyor
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu: TÜRKPOL kuruluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2026 13:05:05. #7.12#
SON DAKİKA: Semih Dizbay cinayetinde sanığın kesinleşmiş cezası bozuldu, tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement