Gelibolu'da skandal olay sonrası otel süresiz mühürlendi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir iş insanının, 15 yaşındaki iki erkek çocukla otel odasında uygunsuz halde bulunduğu iddiası üzerine başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklanan iş insanının bulunduğu otelin ruhsatı belediye tarafından iptal edilerek işletme süresiz mühürlendi. Şahsın sahibi olduğu iki akaryakıt istasyonu için de ruhsat iptaline yönelik çalışma başlatıldı.

İŞ İNSANI OTEL ODASINDA YAKALANDI

Olay, 7 Eylül'de Gelibolu ilçesi Alaeddin Mahallesi Kore Kahramanlar Caddesi üzerindeki bir otelde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İlçede iki akaryakıt istasyonunun sahibi olduğu belirtilen 69 yaşındaki Ş.T., ihbar üzerine polis ekiplerinin otele gelmesiyle odasında 15 yaşındaki iki erkek çocukla bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği belirtildi.

OTELİN RUHSATI İPTAL EDİLDİ

Olayın ardından Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak'ın talimatıyla Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Şahsın çocuklarla bulunduğu iddia edilen otelin ruhsatı iptal edildi ve işletme süresiz olarak mühürlendi.

AKARYAKIT İSTASYONLARI İÇİN DE İŞLEM BAŞLATILDI

Öte yandan Ş.T.'ye ait olduğu belirtilen iki akaryakıt istasyonu için de imar mevzuatı kapsamında işlem yapılmaya başlandı. İstasyonların ruhsatlarının iptal edilmesine yönelik çalışma yürütüldüğü öğrenildi.