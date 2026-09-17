Görevden alınması bekleniyordu! Göztepe\'de Stoilov kararı

Süper Lig ekibi Göztepe'den geleceği son günlerde ciddi şekilde tartışılan teknik direktör Stanimir Stoilov için resmi bir açıklama geldi.

STOILOV İLE YOLA DEVAM

İzmir ekibinin başkanı Rasmus Ankersen, Stanimir Stoilov'un sözleşmesinin 2028 yılına kadar uzatıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Stanimir Stoilov ile olan birlikteliğin uzun vadeli bir projenin parçası olduğu vurgulandı. Yönetim, Bulgar teknik adamın performansından son derece memnun olunduğunu ve kendisine olan güvenin tam olduğunu dile getirdi.

Rasmus Ankersen'in açıklaması şu şekilde:

"Teknik Direktörümüz Stanimir Stoilov'un sözleşmesinde bulunan tek taraflı uzatma opsiyonunu kullanarak kendisiyle olan birlikteliğimizi 2027/28 sezonunun sonuna kadar uzatma kararı aldık.

Puan tablosundaki mevcut konumumuzun, hedeflediğimiz ve olmak istediğimiz yerin uzağında olduğunun farkındayım. Ancak Stanimir'e ve birlikte yürümeyi seçtiğimiz yola olan inancım değişmedi.

Stanimir, çok az kişinin bu zorluğu göze alacağı bir dönemde Göztepe'yi seçti. Kulübümüze, projemize ve şehrimize inandı. Geride bıraktığımız üç sezonda birlikte unutulmaz anlar yaşadık. Kendisi, kaydettiğimiz ilerlemede çok önemli bir rol üstlendi.

Bugün, zorlu bir süreçten geçerken, aynı inancı kendisine gösterme sırası bizde. Bu sebeple, Teknik Direktörümüz Stanimir Stoilov'a olan desteğimizi göstermek amacıyla sözleşmesinde yer alan tek taraflı uzatma opsiyonunu kullanma kararı aldık.

Sana inanıyoruz ve bu zorluğun üstesinden birlikte geleceğiz."