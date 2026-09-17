Yaklaşık yarım kilo uyuşturucuyu yuttu! İçine bakılınca tutuklandı - Son Dakika
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Yaklaşık yarım kilo uyuşturucuyu yuttu! İçine bakılınca tutuklandı

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Erzincan'da S.E. isimli bir kişi, 367,45 gram metamfetamini tam 39 kapsül halinde yutarak kaçırmaya çalıştı. Yakalanan şüphelinin üst taramasında bir şey çıkmadı. Hastane kontrolüne götürülen şüphelinin röntgeninde uyuşturucu maddenin kapsüller halinde mide ve bağırsaklarında olduğu tespit edildi. Hakimliğe çıkarılan şüpheli tutuklandı.

Erzincan'da mide ve bağırsaklarından 39 kapsül halinde toplam 367,45 gram metamfetamin çıkan S.E. tutuklandı.

ÜZERİ ARANDI AMA BİR ŞEY ÇIKMADI

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Doğu illerinden batıya uyuşturucu sevkiyatının engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışma kapsamında, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla S.E.'nin üzerinde ve vücudunda arama yaptı. 

Yaklaşık yarım kilo uyuşturucuyu yuttu! İçine bakılınca tutuklandı

İÇİNE BAKTIKLARINDA ŞOK YAŞADILAR

S.E., detaylı kontrol için hastaneye götürüldü. S.E.'nin çekilen röntgeninde mide ve bağırsaklarında uyuşturucu tespit edildi. Yapılan müdahaleyle S.E.'nin mide ve bağırsaklarından 39 parça kapsül çıkarıldı. Kapsüllerde toplam 367,45 gram metamfetamin bulundu.

Yaklaşık yarım kilo uyuşturucuyu yuttu! İçine bakılınca tutuklandı

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

S.E. hakkında TCK'nın 188'inci maddesinde düzenlenen 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan işlem yapıldı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA
Erzincan MerkezUyuşturucuGüvenlikErzincanHastaneGüncelSuçSon Dakika

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