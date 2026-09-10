1 yıl önce ligin en az gol yiyen takımıydı! Bu sezon ise en çok gol yiyen oldular - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

1 yıl önce ligin en az gol yiyen takımıydı! Bu sezon ise en çok gol yiyen oldular

1 yıl önce ligin en az gol yiyen takımıydı! Bu sezon ise en çok gol yiyen oldular
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe, Trendyol Süper Lig’in ilk 4 haftasında kalesinde 11 gol görerek ligin en fazla gol yiyen takımı oldu. Sarı-kırmızılılar, geride bıraktığımız sezonun aynı haftasında sadece 1 gol yemişti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezona büyük bir hayal kırıklığıyla başladı. Yaz transfer döneminde kadrosunu birçok takviyeyle güçlendiren ve sezon öncesi oynadığı hazırlık maçlarında mağlubiyet yaşamayan İzmir ekibi, aynı performansı lig maçlarına yansıtamadı.

GÖZTEPE EN ÇOK GOL YİYEN TAKIM

Sezona deplasmanda Samsunspor ile 3-3 berabere kalarak başlayan sarı-kırmızılılar, ikinci haftada sahasında Gençlerbirliği’ne 1-0 mağlup oldu. Üçüncü haftada Galatasaray deplasmanından 3-2’lik yenilgiyle ayrılan Göztepe, son olarak da Gürsel Aksel Stadyumu’nda Gaziantep FK’ye 4-2 kaybetti. Böylece ilk 4 haftada yalnızca 1 puan toplayabilen Göztepe, puan tablosunda 17. sıraya kadar geriledi. İlk 4 haftada kalesinde 11 gol gören sarı-kırmızılılar, ligin en fazla gol yiyen takımı oldu.

1 yıl önce ligin en az gol yiyen takımıydı! Bu sezon ise en çok gol yiyen oldular

SADECE 1 GOL YEMİŞTİ

Stoilov yönetimindeki İzmir ekibi Göztepe, geçen sezonun ilk 4 haftasında ise kalesinde yalnızca 1 gol görmüştü.

Trendyol Süper Lig, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 1 yıl önce ligin en az gol yiyen takımıydı! Bu sezon ise en çok gol yiyen oldular - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Şimşek’ten hayat pahalılığı mesajı: Cumhurbaşkanı Erdoğan bizi görevlendirdi, tavizsiz devam edeceğiz Bakan Şimşek'ten hayat pahalılığı mesajı: Cumhurbaşkanı Erdoğan bizi görevlendirdi, tavizsiz devam edeceğiz
Gaziantep Şahinbey’de damda halı yıkayan iki kadın elektrik akımına kapılıp öldü Gaziantep Şahinbey'de damda halı yıkayan iki kadın elektrik akımına kapılıp öldü
Galatasaraylı futbolcu Rafael Leao, oyuna girer girmez hayatının şokunu yaşadı Galatasaraylı futbolcu Rafael Leao, oyuna girer girmez hayatının şokunu yaşadı
Zelenski’nin uçağı Moldova’da İHA saldırısından kıl payı kurtuldu Zelenski’nin uçağı Moldova’da İHA saldırısından kıl payı kurtuldu
Fenerbahçe’nin rakipleri Liverpool ve Atletico Madrid karşılaştı İşte sonuç Fenerbahçe'nin rakipleri Liverpool ve Atletico Madrid karşılaştı! İşte sonuç
Galatasaray’ın Avrupa’da deplasmanda yüzü gülmüyor Galatasaray'ın Avrupa'da deplasmanda yüzü gülmüyor

20:54
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 tutuklama
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 tutuklama
20:28
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili mahkemeden karar
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili mahkemeden karar
20:24
Fenerbahçe ile karşılaşan Roma’dan alkışlanacak hareket
Fenerbahçe ile karşılaşan Roma'dan alkışlanacak hareket
19:43
Canlı anlatım: Kadıköy’de iki gol var
Canlı anlatım: Kadıköy'de iki gol var
18:45
Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine ilişkin bir açıklama da AK Parti’den
Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine ilişkin bir açıklama da AK Parti'den
18:17
4 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçti 3’ü CHP’den
4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçti! 3'ü CHP'den
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 21:37:25. #.0.2#
SON DAKİKA: 1 yıl önce ligin en az gol yiyen takımıydı! Bu sezon ise en çok gol yiyen oldular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement