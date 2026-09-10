Ankara'da FETÖ hükümlüsü dolaptaki gizli bölmede yakalandı - Son Dakika
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Ankara'da FETÖ hükümlüsü dolaptaki gizli bölmede yakalandı

Ankara\'da FETÖ hükümlüsü dolaptaki gizli bölmede yakalandı
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Ankara'da 'FETÖ üyesi olma' suçundan hakkında 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D., saklandığı adreste dolabın içindeki gizli bölmede yakalandı. Şüphelinin örgütün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.

ANKARA'da 'FETÖ üyesi olma' suçundan hakkında 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D., saklandığı gizli bölmede yakalandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalarda, 'FETÖ üyesi olma' suçundan hakkında 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelinin saklandığı adres tespit edildi. Hakkında arama kararı da bulunan S.D., adreste dolabın içinde üst taraftaki gizli bölmede yakalandı. Şüphelinin örgüt içerisinde emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı, örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu, örgüt bünyesinde 'Uğur' kod adını kullandığı ve 'örgüt abisi' olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Açıklamada, "FETÖ'ye yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenler, nereye saklanırsa saklansınlar adaletin pençesinden kurtulamayacaklar. Ankara Emniyet Müdürlüğümüzü, kahraman polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, ByLock, Ankara, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da FETÖ hükümlüsü dolaptaki gizli bölmede yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da FETÖ hükümlüsü dolaptaki gizli bölmede yakalandı - Son Dakika
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