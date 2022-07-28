Son Dakika Bornova Haberleri

15:43 İzmir'de nüfus müdürlüğündeki operasyona 5 tutuklama: Çete lideri ayrıntısı İzmir'de organize suç örgütüne yardım, rüşvet alıp, vermek ve evrakta sahtecilik suçlamasıyla aralarında nüfus ve vatandaşlık işleri müdürünün de bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

15:07 İzmir'de çete lideri bağlantılı nüfus müdürlüğü operasyonuna 5 tutuklama İZMİR'in Bornova ilçesinde, 'Organize suç örgütüne yardım', 'Rüşvet alıp vermek' ve 'Evrakta sahtecilik' suçlamasıyla aralarında Bornova İlçe Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü Ümit İmren'in de olduğu 5 şüpheli tutuklandı.

16:17 CHP İzmir'den Ev Kadınları Buluşması. Deniz Yücel: "Ev Kadınına Asgari Ücret Tutarında Maaş Bağlanacak" CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve CHP İzmir milletvekilleri, Bornova'da 300'e yakın ev kadını ile bir araya geldi. Amaçlarının kadınlara, CHP iktidarında hayata geçirecekleri Aile Destek Sigortası'yla kazanacakları hakları anlatmak olduğunu belirten Yücel, "Eve asgari ücretten az gelir giriyorsa ya da hiç gelir yoksa, ev kadınına asgari ücret tutarında maaş bağlanacak. Aile Destekleri Sigortası eşitsizlikleri bitirecek" dedi.

13:51 Balıkesir'de zeytin sineğine karşı biyoteknik mücadele başladı Zeytin ve zeytinyağı üretiminde Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olan Balıkesir'de zeytin sineğine karşı biyoteknik mücadele başlatıldı.

11:08 CHP'den Bornova'da Saha Çalışması CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, beraberindeki Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ve CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın ile birlikte Bornova'da saha çalışması yaptı, esnafın sorunlarını dinledi. Başkan İduğ, yaptıkları çalışmaların vatandaşta karşılık bulmasından büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi.

15:21 Çiğlili eski başkan Solak'a hüzünlü veda Dün geçirdiği ani kalp krizi sonrasında ofisinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata vedan eden Çiğli Belediyesi eski Başkanı Metin Solak, düzenlenen duygu dolu törenle sonsuzluğa uğurlandı.

13:30 Karakayalı CHP Heyetini Kemalpaşa'da Ağırladı İzmir Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, CHP üst düzey yöneticileri ve milletvekillerini Kemalpaşa’da misafir etti

11:08 Bodrumspor'un alternatifi İzmir YENİ sezonda tarihinde ilk kez Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele edecek Bodrumspor'da transfer çalışmaları son sürat devam ederken, İlçe Stadı'nda da yenileme çalışmaları sürüyor.

10:04 İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kurban Bayramı Hazırlıkları Sürüyor İzmir Büyükşehir Belediyesi sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir Kurban Bayramı için çalışmalarını sürdürüyor. Kurban kesimleri için 8 büyükbaş ve 1 küçükbaş mobil kurban kesim ünitesi ile 10 kesim çadırı kuruluyor. Kurban satış ve kesim yerlerinde bayram süresince ve bayramın ardından dezenfeksiyon çalışmaları yapılacak.

15:43 Ödemiş'te Yunan işgaline karşı ilk direnişin yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Yunan işgaline karşı ilk yerel ve örgütlü halk direnişi hareketi olarak da anılan silahlı direnişin 103. yıl dönümü törenle kutlandı.

17:52 Yıldırım Kaya'dan On Beşinci Köy Enstitüsü Ziyareti İzmir Kızılçullu'ya: "Burada NATO Üssü Kurulmuş, Doğru Bulmuyoruz" CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, CHP’nin 21 köy enstitüsünü ziyaret programının on beşincisini İzmir Kızılçullu Köy Enstitüsü'ne yaptı. Buca'da şimdi NATO üssü olarak kullanılan alanda açıklama yapan Kaya, "Burada bir NATO üssü kurulmuş vaziyette. Eğitim yuvalarının NATO üssü olması ya da herhangi bir amaçla kullanılmasını doğru bulmuyoruz" dedi.

17:57 Bornova Belediyesine ait hasarlı binanın yıkılarak yeniden yapılması talebi AK Parti Bornova Belediye Meclis Üyesi Adem Kasacı, depremde hasar gören Bornova Belediyesi'ne ait 7 katlı binanın yeniden yapılması yerine güçlendirilmesi kararına tepki gösterdi.

12:17 Başkan Vekili Pehlivan müjdeyi verdi Menemen'de düzenlenen "Alternatif Sırlama Teknikleri Çömlekçi Tornası Gösterisi" dünyanın dört bir yanından katılımcılar eşliğinde gerçekleşti.

14:27 Gazeteci Ziynet Sertel Mezarı Başında Anıldı İzmirli gazeteci Ziynet Sertel, vefatının birinci yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Eşini anarken güçlükle ayakta duran CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, "Eksikliği çok büyük. Anlatmak mümkün değil. İstiyoruz ki Türkiye güzel günler görsün. İstiyoruz ki bizim çocuklarımız, gençlerimiz, gelecek nesiller sıkıntı çekmesin. Onun için bu mücadele beni ayakta tutuyor. Siyasi mücadele ile ayakta durdum ve duracağım" dedi.

10:26 İZMİR'DE KUMAR OPERASYONLARINDA 239 KİŞİYE CEZA YAĞDI İZMİR'in Bornova ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonlarda, kumar oynarken suçüstü yakalanan 239 kişiye toplam 434 bin 741 TL para cezası kesildi.

09:07 Kumar oynarken yakalandı, operasyonu görüntüleyen polise "Beni çeksene abi" dedi Kumar oynarken yakalandı, operasyonu görüntüleyen polise "Beni çeksene abi" dedi İçerisinde 'Kolpaçino' kumarhanesi de olduğu çok sayıda adrese baskın yapıldıİZMİR İzmir'in Bornova ilçesinde umuma açık işletme yerlerinde jandarma ekiplerinin düzenlediği kumar operasyonunda 239 kişiye toplam 434...

09:40 Bornova Belediye Başkanı İduğ, Mezunu Olduğu Ortaokulu Ziyaret Etti Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, kendisinin de mezunu olduğu Yavuz Sultan Selim Ortaokulu’nu ziyaret etti. Beşinci sınıf öğrencilerinin dersine giren Başkan İduğ, beden eğitimi dersinde öğrencilerle penaltı atışı da yaptı.

18:01 Yürek parçalayan fotoğraf! Operasyonda şehit düşen 5 askerimiz aynı karede Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonunda, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 5 askerimiz şehit oldu. Şehit askerlerin birlikte çektirdiği fotoğraf ise yürek parçaladı.

13:01 İzmir'de kumar oynarken suçüstü yakalandılar - İzmir'de kumar oynarken suçüstü yakalandılar İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bornova ilçesinde bir sendika binası ve umuma açık bir işletmede kumar operasyonları düzenledi.

11:14 İZMİR'DE KUMAR BASKINI; 104 KİŞİYE 189 BİN TL CEZA İZMİR'in Bornova ilçesinde, iki ayrı adrese yapılan operasyonda tombala oynarken yakalanan 104 kişiye 189 bin 176 TL ceza kesildi, 2 kişi hakkında ise 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı.

15:16 İZMİR'DE 5 TON 860 KİLO TEK TIRNAKLI HAYVAN ETİ ELE GEÇİRİLDİ İZMİR'in Bornova ilçesinde iki ayrı kamyonetin kasasında toplam 5 ton 860 kilo tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi.

09:54 Bornova'da 19 Mayıs Coşkusu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Bornova’da coşkuyla kutlandı. Kutlamalar, Bornova-Bayraklı sınırındaki Özkanlar’da saat 21.00’de fener alayı ve bando eşliğinde kortej yürüyüşüyle başladı. Ellerindeki bayrakları dalgalandıran Bornovalılar, Mustafa Kemal ve Süvari caddelerini kırmızı beyaza boyadı. Yürüyüşün ardından başlayan Kolpa konseri, Cumhuriyet Meydanı ve çevresini dolduran binlerce Bornovalı’nın katılımıyla gerçekleşti.

10:18 'TOMBALA' OPERASYONUNDA 47 KİŞİYE 85 BİN LİRA CEZA İZMİR'in Bornova ilçesinde, kafede jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda tombala oynarken yakalanan 47 kişiye, 85 bin 493 lira ceza kesildi.

09:25 Kumar oynarken yakalanan 47 kişiye para cezası kesildi İzmir'in Bornova ilçesinde bir adreste kumar oynarken suçüstü yakalanan 47 kişiye 85 bin 493 lira idari para cezası uygulandı.

13:54 Miting İçin İzmir'den İstanbul'a Giden Eyt'lileri Bornova Belediye Başkanı Uğurladı Miting için İzmir’den İstanbul’a giden emeklilikte yaşa takılanları (EYT), Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ve CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın uğurladı. Gece yarısı Bornova'da bir araya gelen EYT'lilerle destek veren Başkan İduğ, "Hayırlı haberlerinizi bekliyoruz" dedi.

13:51 DSP'den Ayrılan İzmir İl Başkanı ve 3 İlçe Başkanı CHP'ye Geçti. Deniz Yücel: "Tek Adam Ülkede Kaos Çıkararak Tükenmiş İktidarını Kurtarma Derdinde" Eski DSP İzmir İl Başkanı Ramazan Solmaz ile DSP'den istifa eden üç ilçe başkanı CHP'ye geçti. Rozet takma töreninde konuşan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Gezi Parkı Davası'ndaki mahkumiyet kararlarına ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezalara tepki gösterdi. Yücel, "Tek adam, ekonomik krizi, hayat pahalılığını, işsizliği ve birçok sorunu konuşturmamak için ülkede kaos çıkararak, fiilen bitmiş ve tükenmiş iktidarını kurtarma derdinde" dedi.

17:22 Manisa'da sahipsiz köpeklerin zehirli tavuk etinden öldüğü belirlendi Manisa'nın Salihli ilçesinde 17 sahipsiz köpeğin telef edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, bölgede bulunan tavuk parçalarına yüksek dozda tarım ilacı karıştırıldığı tespit edildi.

15:50 Manisa'da köpekleri tarım ilaçlı tavuk etiyle öldürmüşler MANİSA'nın Salihli ilçesinde, 19 Nisan'da zehirlenen 22 köpekten 17'sinin ölmesine ilişkin bölgede bulanan tavuk etlerinden numunelerin incelemesi tamamlandı.

09:31 Şampiyonluk Kupası ile Bornova Belediye Başkanı İduğ'u Ziyaret Ettiler İzmir U18 Futbol Ligi’nde şampiyon olarak adını Türkiye Şampiyonası’na yazdıran Bornova temsilcisi Kanderespor, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ’u ziyaret etti.

23:16 Duraktaki taksiyi gasbedip kaçan şüpheli 5 araca çarparak 2 kişiyi yaraladı İzmir'in Bornova ilçesinde duraktaki bir taksiyi gasbedip kaçan şüpheli 5 araca çarparak 2 kişiyi yaraladı.

17:08 Tkp, 1 Mayıs'ta 33 Noktada Katılacağı Mitinglerin Buluşma Noktaları ve Saatlerini Duyurdu Türkiye Komünist Partisi (TKP), tüm işçi ve emekçileri birlik olmaya çağırarak, 1 Mayıs’ta 33 noktada katılacağı mitinglerin buluşma noktalarını ve saatlerini duyurdu.

13:24 Son Dakika | Mühürlenen adrese 51'inci kumar operasyonu Son dakika haberleri: İzmir'in Bornova ilçesinde, daha önce 50 kez operasyon düzenlenip mühürlenen iş yerinde kumar oynarken yakalanan 50 kişiye 90 bin 950 lira idari para cezası uygulandı.

12:28 İzmir'deki 'Kolpaçino' kumarhanesine yine baskın İzmir'deki 'Kolpaçino' kumarhanesine yine baskın İzmir'in Bornova ilçesinde daha önce defalarca operasyon yapılan ve mühürlenen dernek görünümlü kumarhaneye, jandarma ekipleri bir operasyon daha gerçekleştirdi.

11:57 Buca'da Vali Kutlu Aktaş Parkı ve Taziye Evi Açıldı Buca Belediyesi, Yeşilbağlar Mahallesi’nde baştan sona yenilediği Vali Kutlu Aktaş Parkı ile inşa ettiği Taziye Evi’ni törenle hizmete açtı. Açılışın ardından kurulan 5 bin kişilik iftar sofrasında Bucalılar ile bir araya gelen Belediye Başkanı Erhan Kılıç, iyi günde kötü günde Bucalılar'ın yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

10:21 Bornova Belediye Başkanı İduğ, Makedonya Göçmenleriyle Buluştu Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, İzmir Makedonya Göçmenleri Derneği’nin düzenlediği geleneksel iftar yemeğinde vatandaşların sofrasına konuk oldu.

13:04 Kütahya'da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline hizmet içi eğitim Kütahya İl, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerine yönelik 2022 yılı Bitki Sağlığı Uygulama Programı çerçevesinde, süne mücadelesi çalışmalarını yönlendirmek ve koordine etmek amacıyla Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğinde hizmet içi eğitim...

12:01 İzmir depreminde ölen genç diş teknisyeninin ismi okulda yaşatılacak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden 24 yaşındaki diş teknisyeni Aslı Taner'in ailesine, evlatlarının isminin okulda yaşatılacağı sözünü verdi.

10:15 Kumarhane baskınında ilginç detay! Köpükten yapılan malzemeleri asit dökerek eritmeye çalıştılar İzmir'de yapılan operasyonlarda sendika görünümlü kumarhaneye baskın gerçekleştirildi. 185 kişinin kumar oynarken suçüstü yakalandığı binada, kumar oynatılan malzemelerin köpükten yapıldığı ve baskın anında asit dökülerek eritilmek istendiği anlaşıldı.

01:52 KUMAR BASKININDA 'ASİT' DETAYI; 185 KİŞİYİ 336 BİN TL CEZA İZMİR'in Bornova ilçesinde jandarma ekiplerince, yan yana bulunan 2 sendika ve 1 vakıf binasına kumar baskını yapıldı.

14:30 Çiğli'de grevin ardından temizlik seferberliği İzmir'in Çiğli ilçesinde, kent genelinde grev süresince biriken çöplerin toplanması ve dezenfeksiyon işlemleri için yoğun bir çalışma başlatıldı.

12:55 Türkiye şeftali ve nektarin ihracatında dünya liderliğini hedefliyor Şeftali ve nektarin ihracatında 2021 yılında yaptığı 170 milyon dolarlık ihracatla dünya ikincisi olan Türkiye, dünya liderliğini hedefliyor.

09:53 İzmir'in 'Kolpaçino' kumarhanesine baskın İzmir'in Bornova ilçesinde daha önce defalarca operasyon yapılan ve mühürlenen dernek görünümlü kumarhaneye, jandarma ekipleri bir operasyon daha gerçekleştirdi.

07:56 İzmir'de dernek görünümlü 'Kolpaçino' kumarhanesine polis baskını! Defalarca mühürlenmişti İzmir'de jandarma ekipleri, dernek görünümlü 'Kolpaçino' kumarhanesine baskın düzenledi. Operasyonda, tombala oynarken suçüstü yakalanan 160 kişiye toplam 291 bin 40 lira idari para cezası uygulandı. "Kolpaçino" filmine atıfta bulunan pankartın yer aldığı bina daha önce de jandarma ekipleri tarafından defalarca basılmış, adres mühürlenmişti.

01:30 Dernek binasında kumar oynayan 160 kişiye ceza kesildi İzmir'in Bornova ilçesinde daha önce çok sayıda operasyon düzenlenip mühürlenen dernek binasında kumar oynarken suçüstü yakalanan 160 kişiye 291 bin 40 lira idari para cezası uygulandı.

23:40 Başkan Soyer, Millet İttifakı'na 3 hizmet yılını anlattı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 3 yılda yaptığı yatırım ve projeleri CHP İzmir milletvekillerine ve Millet İttifakı temsilcilerine anlattı.

00:58 Yol kontrolünde durdurulan araçtan tarihi eserler çıktı İzmir'in Bornova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde, şüphe üzerine durdurulan araç içerisinden 72 parça tarihi eser ele geçirildi.

10:36 İZMİR'DE 72 PARÇA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ İZMİR'in Bornova ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir otomobilde 65 sikke ve 7 obje ele geçirildi.

10:16 72 parça tarihi eser ele geçirildi İzmir'de yol kontrolünde durdurulan bir araçta 72 parça tarihi eser ele geçirildi.

14:45 İzmir Otogarı'nda asayiş denetimi: 3 aranan şüpheli yakalandı İzmir'de polis ekipleri tarafından İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gerçekleştirilen denetimlerde hakkında aranma kaydı bulunan 3 şüpheli yakalandı.

14:01 İZMİR'DE TOMBALA BASKININDA 141 BİN LİRA CEZA KESİLDİ İZMİR'in Bornova ilçesinde bir depoya, polisin düzenlediği operasyonda kumar oynadıkları belirlenen 78 kişiye, toplam 141 bin 882 lira para cezası kesildi.

12:52 Kumar oynarken yakalanan 78 kişiye para cezası kesildi İzmir'in Bornova ilçesinde kumarhaneye dönüştürülen depoda kumar oynarken yakalanan 78 kişiye 141 bin 882 lira ceza uygulandı.

10:36 Başkan Sürekli'den önemli mesajlar Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantıları çerçevesinde önemli mesajlar veren AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Buca Metrosu ihalesinin iptal kararı için "Engelleniyoruz" yönündeki değerlendirmelere ilişkin, "Ne istediniz de yapmadık?

17:06 ADLİ MUAYENE İÇİN GETİRİLEN 2 ŞÜPHELİNİN SALDIRDIĞI DOKTOR YARALANDI İZMİR'in Bornova ilçesindeki Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Ümit Kağan Arpacı, polis nezaretinde adli muayene için getirilen 2 şüphelinin saldırısına uğradı.

12:29 Söke'de 2022 Yılı Pamuk İstişare Toplantısı gerçekleştirildi Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 2022 Yılı Pamuk İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

12:16 Spor Toto 1. Lig'de 6 haftalık program açıklandı Spor Toto 1. Lig'de geçtiğimiz hafta sonu elverişsiz hava koşulları nedeniyle maçların 1 hafta kaydırılması sonrası, 30-35. hafta karşılaşmalarının programları belli oldu.

13:55 İzmir'de topladığı altınlarla kaçtığı öne sürülen kuyumcu aranıyor İzmir'in Bornova ilçesinde, yüksek kar vaadiyle topladığı altınlarla ortadan kaybolduğu iddia edilen kuyumcunun yakalanması için çalışma başlatıldı.

20:28 Ehliyet sınavında kopya düzeneğine 1 tutuklama İZMİR'de ehliyet ve SRC sınavlarına giren adaylara kopya düzeneği sağladığı belirlenen sürücü kursu sahibinin de aralarında olduğu 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

20:28 Ehliyet ve SRC sınavlarına özel kopya düzeneği hazırlayan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı İzmir'in Menemen ilçesinde ehliyet ve SCR sınavlarına giren adaylara kopya düzeneği hazırlayıp sattıkları belirlenen 3 kişiden 1'i gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

19:44 İzmir'deki "kopya düzeneği" operasyonunda 1 kişi tutuklandı İzmir'de motorlu taşıtlar sınavları için kopya düzeneği hazırlayıp adaylara sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

18:05 Ehliyet ve SRC sınavlarına özel kopya düzeneği hazırlıyorlarmış - İzmir'in Menemen ilçesinde ehliyet ve SCR sınavlara giren adaylara kopya düzeneği hazırlayıp sattıkları belirlenen sürücü kursu sahibi, kurs yöneticisi ve çalışan gözaltına alındı.

17:05 Son dakika haber: "Kopya düzeneği" operasyonunda sürücü kursunun iki sahibi ile yöneticisi yakalandı Son dakika haber: İzmir'de sürücü belgesi sınavlarında kullanılan kopya düzeneğini hazırlayarak sattıkları öne sürülen sürücü kursunun iki sahibi ile yöneticisi gözaltına alındı.

17:00 Son dakika haberleri! Ehliyet sınavına girenlere kopya düzeneği sağlayan 3 şüpheliye gözaltı Son dakika haberler... İZMİR'de ehliyet ve SRC sınavlarına giren adaylara kopya düzeneği sağladığı belirlenen sürücü kursu sahibinin de aralarında olduğu 3 kişi gözaltına alındı.

10:28 İzmir'de sahipsiz sokak köpekleri için rehabilitasyon hizmeti başladı "Sahipsiz Sokak Köpeklerinin Rehabilitasyon Hizmeti Projesi" İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Veteriner Hekimleri Odası işbirliği ile başladı.

19:26 MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, İzmir'de "Adım Adım 2023" toplantısında konuştu Açıklaması MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "2018 yılında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri sonrasında uygulamaya geçen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi en büyük kazanımımızdır.

22:31 İzmir'de akaryakıt istasyonundan mazot hırsızlığıyla ilgili 4 şüpheli yakalandı İzmir'in Bornova ilçesinde bir akaryakıt istasyonundan aldığı 5 varil mazotun parasını ödemeden kaçan şüpheli ile olaya karıştıkları belirtilen 3 kişi gözaltına alındı.

13:46 İzmir'de milli heyecan Kadın Futbol A Milli Takımı, 2023 FIFA Dünya Kupası Elemeleri H Grubu'nda yarın İzmir'de Sırbistan'ı ağırlayacak.

16:36 Üniversitede bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Fırat Çakıroğlu ölümünün 7. yılında anıldı Üniversitede bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Fırat Çakıroğlu ölümünün 7. yılında anıldı Fırat Çakıroğlu'nun annesi Özlem Erden: "Çok gururluyum" Ege Üniversitesi Kampüsü'nde 2015 yılında bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden ülkücü Fırat Yılmaz Çakıroğlu, ölümünün 7. yılında kabri başında anıldı.

14:06 İzmir'in milli hasreti bitiyor İZMİR, futbolda 2 yılı aşkın süre sonra milli maça ev sahipliği yapacak.

14:48 İzmir'de tek tırnaklı hayvan kesen 3 kişi yakalandı İzmir'de, tek tırnaklı hayvan kestiği belirlenen 3 kişi yakalandı, kurtarılan 13 hayvan koruma altına alındı.

13:33 Kesip vatandaşa yedireceklerdi! Kaçak kesime baskın, katır ve eşekler son anda kurtarıldı İzmir'in Konak ilçesinde, kaçak kesim ihbarı üzerine yapılan baskında, 10'u katır, 3'ü eşek olmak üzere 13 hayvan kurtarıldı. Kaçak kesim yapan 3 kişi suçüstü yakalanırken, 6 hayvanın kesildiği tespit edildi.