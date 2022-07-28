Son Dakika Bornova Haberleri

- 15:43 İzmir'de nüfus müdürlüğündeki operasyona 5 tutuklama: Çete lideri ayrıntısı
İzmir'de organize suç örgütüne yardım, rüşvet alıp, vermek ve evrakta sahtecilik suçlamasıyla aralarında nüfus ve vatandaşlık işleri müdürünün de bulunduğu 5 kişi tutuklandı.
- 15:07 İzmir'de çete lideri bağlantılı nüfus müdürlüğü operasyonuna 5 tutuklama
İZMİR'in Bornova ilçesinde, 'Organize suç örgütüne yardım', 'Rüşvet alıp vermek' ve 'Evrakta sahtecilik' suçlamasıyla aralarında Bornova İlçe Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü Ümit İmren'in de olduğu 5 şüpheli tutuklandı.
- 28.07.2022 28 Tem 16:17 CHP İzmir'den Ev Kadınları Buluşması. Deniz Yücel: "Ev Kadınına Asgari Ücret Tutarında Maaş Bağlanacak"
CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve CHP İzmir milletvekilleri, Bornova'da 300'e yakın ev kadını ile bir araya geldi. Amaçlarının kadınlara, CHP iktidarında hayata geçirecekleri Aile Destek Sigortası'yla kazanacakları hakları anlatmak olduğunu belirten Yücel, "Eve asgari ücretten az gelir giriyorsa ya da hiç gelir yoksa, ev kadınına asgari ücret tutarında maaş bağlanacak. Aile Destekleri Sigortası eşitsizlikleri bitirecek" dedi.
- 28.07.2022 28 Tem 13:51 Balıkesir'de zeytin sineğine karşı biyoteknik mücadele başladı
Zeytin ve zeytinyağı üretiminde Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olan Balıkesir'de zeytin sineğine karşı biyoteknik mücadele başlatıldı.
- 28.07.2022 28 Tem 11:08 CHP'den Bornova'da Saha Çalışması
CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, beraberindeki Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ve CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın ile birlikte Bornova'da saha çalışması yaptı, esnafın sorunlarını dinledi. Başkan İduğ, yaptıkları çalışmaların vatandaşta karşılık bulmasından büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi.
- 27.07.2022 27 Tem 15:21 Çiğlili eski başkan Solak'a hüzünlü veda
Dün geçirdiği ani kalp krizi sonrasında ofisinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata vedan eden Çiğli Belediyesi eski Başkanı Metin Solak, düzenlenen duygu dolu törenle sonsuzluğa uğurlandı.
- 25.07.2022 25 Tem 09:56 İzmir'de kumar oynayan 82 kişiye 149 bin lira ceza uygulandı
İzmir'in Bornova ilçesinde, kumar oynayan 82 kişiye 149 bin lira para cezası kesildi.
- 24.07.2022 24 Tem 13:30 Karakayalı CHP Heyetini Kemalpaşa'da Ağırladı
İzmir Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, CHP üst düzey yöneticileri ve milletvekillerini Kemalpaşa’da misafir etti
- 07.07.2022 07 Tem 11:08 Bodrumspor'un alternatifi İzmir
YENİ sezonda tarihinde ilk kez Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele edecek Bodrumspor'da transfer çalışmaları son sürat devam ederken, İlçe Stadı'nda da yenileme çalışmaları sürüyor.
- 04.07.2022 04 Tem 10:04 İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kurban Bayramı Hazırlıkları Sürüyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir Kurban Bayramı için çalışmalarını sürdürüyor. Kurban kesimleri için 8 büyükbaş ve 1 küçükbaş mobil kurban kesim ünitesi ile 10 kesim çadırı kuruluyor. Kurban satış ve kesim yerlerinde bayram süresince ve bayramın ardından dezenfeksiyon çalışmaları yapılacak.
- 05.06.2022 05 Haz 15:43 Ödemiş'te Yunan işgaline karşı ilk direnişin yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Yunan işgaline karşı ilk yerel ve örgütlü halk direnişi hareketi olarak da anılan silahlı direnişin 103. yıl dönümü törenle kutlandı.
- 04.06.2022 04 Haz 17:52 Yıldırım Kaya'dan On Beşinci Köy Enstitüsü Ziyareti İzmir Kızılçullu'ya: "Burada NATO Üssü Kurulmuş, Doğru Bulmuyoruz"
CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, CHP’nin 21 köy enstitüsünü ziyaret programının on beşincisini İzmir Kızılçullu Köy Enstitüsü'ne yaptı. Buca'da şimdi NATO üssü olarak kullanılan alanda açıklama yapan Kaya, "Burada bir NATO üssü kurulmuş vaziyette. Eğitim yuvalarının NATO üssü olması ya da herhangi bir amaçla kullanılmasını doğru bulmuyoruz" dedi.
- 30.05.2022 30 May 17:57 Bornova Belediyesine ait hasarlı binanın yıkılarak yeniden yapılması talebi
AK Parti Bornova Belediye Meclis Üyesi Adem Kasacı, depremde hasar gören Bornova Belediyesi'ne ait 7 katlı binanın yeniden yapılması yerine güçlendirilmesi kararına tepki gösterdi.
- 29.05.2022 29 May 12:17 Başkan Vekili Pehlivan müjdeyi verdi
Menemen'de düzenlenen "Alternatif Sırlama Teknikleri Çömlekçi Tornası Gösterisi" dünyanın dört bir yanından katılımcılar eşliğinde gerçekleşti.
- 28.05.2022 28 May 14:27 Gazeteci Ziynet Sertel Mezarı Başında Anıldı
İzmirli gazeteci Ziynet Sertel, vefatının birinci yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Eşini anarken güçlükle ayakta duran CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, "Eksikliği çok büyük. Anlatmak mümkün değil. İstiyoruz ki Türkiye güzel günler görsün. İstiyoruz ki bizim çocuklarımız, gençlerimiz, gelecek nesiller sıkıntı çekmesin. Onun için bu mücadele beni ayakta tutuyor. Siyasi mücadele ile ayakta durdum ve duracağım" dedi.
- 26.05.2022 26 May 10:26 İZMİR'DE KUMAR OPERASYONLARINDA 239 KİŞİYE CEZA YAĞDI
İZMİR'in Bornova ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonlarda, kumar oynarken suçüstü yakalanan 239 kişiye toplam 434 bin 741 TL para cezası kesildi.
- 26.05.2022 26 May 09:07 Kumar oynarken yakalandı, operasyonu görüntüleyen polise "Beni çeksene abi" dedi
Kumar oynarken yakalandı, operasyonu görüntüleyen polise "Beni çeksene abi" dedi İçerisinde 'Kolpaçino' kumarhanesi de olduğu çok sayıda adrese baskın yapıldıİZMİR İzmir'in Bornova ilçesinde umuma açık işletme yerlerinde jandarma ekiplerinin düzenlediği kumar operasyonunda 239 kişiye toplam 434...
- 25.05.2022 25 May 09:40 Bornova Belediye Başkanı İduğ, Mezunu Olduğu Ortaokulu Ziyaret Etti
Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, kendisinin de mezunu olduğu Yavuz Sultan Selim Ortaokulu’nu ziyaret etti. Beşinci sınıf öğrencilerinin dersine giren Başkan İduğ, beden eğitimi dersinde öğrencilerle penaltı atışı da yaptı.
- 24.05.2022 24 May 18:01 Yürek parçalayan fotoğraf! Operasyonda şehit düşen 5 askerimiz aynı karede
Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonunda, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 5 askerimiz şehit oldu. Şehit askerlerin birlikte çektirdiği fotoğraf ise yürek parçaladı.
- 22.05.2022 22 May 13:01 İzmir'de kumar oynarken suçüstü yakalandılar
- İzmir'de kumar oynarken suçüstü yakalandılar İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bornova ilçesinde bir sendika binası ve umuma açık bir işletmede kumar operasyonları düzenledi.
- 22.05.2022 22 May 11:14 İZMİR'DE KUMAR BASKINI; 104 KİŞİYE 189 BİN TL CEZA
İZMİR'in Bornova ilçesinde, iki ayrı adrese yapılan operasyonda tombala oynarken yakalanan 104 kişiye 189 bin 176 TL ceza kesildi, 2 kişi hakkında ise 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı.
- 21.05.2022 21 May 15:16 İZMİR'DE 5 TON 860 KİLO TEK TIRNAKLI HAYVAN ETİ ELE GEÇİRİLDİ
İZMİR'in Bornova ilçesinde iki ayrı kamyonetin kasasında toplam 5 ton 860 kilo tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi.
- 21.05.2022 21 May 14:33 İzmir'de 5 bin 860 kilogram tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi
İzmir'in Bornova ilçesinde 5 bin 860 kilogram tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi.
- 19.05.2022 19 May 09:54 Bornova'da 19 Mayıs Coşkusu
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Bornova’da coşkuyla kutlandı. Kutlamalar, Bornova-Bayraklı sınırındaki Özkanlar’da saat 21.00’de fener alayı ve bando eşliğinde kortej yürüyüşüyle başladı. Ellerindeki bayrakları dalgalandıran Bornovalılar, Mustafa Kemal ve Süvari caddelerini kırmızı beyaza boyadı. Yürüyüşün ardından başlayan Kolpa konseri, Cumhuriyet Meydanı ve çevresini dolduran binlerce Bornovalı’nın katılımıyla gerçekleşti.
- 16.05.2022 16 May 10:18 'TOMBALA' OPERASYONUNDA 47 KİŞİYE 85 BİN LİRA CEZA
İZMİR'in Bornova ilçesinde, kafede jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda tombala oynarken yakalanan 47 kişiye, 85 bin 493 lira ceza kesildi.
- 16.05.2022 16 May 09:25 Kumar oynarken yakalanan 47 kişiye para cezası kesildi
İzmir'in Bornova ilçesinde bir adreste kumar oynarken suçüstü yakalanan 47 kişiye 85 bin 493 lira idari para cezası uygulandı.
- 15.05.2022 15 May 13:54 Miting İçin İzmir'den İstanbul'a Giden Eyt'lileri Bornova Belediye Başkanı Uğurladı
Miting için İzmir’den İstanbul’a giden emeklilikte yaşa takılanları (EYT), Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ve CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın uğurladı. Gece yarısı Bornova'da bir araya gelen EYT'lilerle destek veren Başkan İduğ, "Hayırlı haberlerinizi bekliyoruz" dedi.
- 14.05.2022 14 May 13:51 DSP'den Ayrılan İzmir İl Başkanı ve 3 İlçe Başkanı CHP'ye Geçti. Deniz Yücel: "Tek Adam Ülkede Kaos Çıkararak Tükenmiş İktidarını Kurtarma Derdinde"
Eski DSP İzmir İl Başkanı Ramazan Solmaz ile DSP'den istifa eden üç ilçe başkanı CHP'ye geçti. Rozet takma töreninde konuşan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Gezi Parkı Davası'ndaki mahkumiyet kararlarına ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezalara tepki gösterdi. Yücel, "Tek adam, ekonomik krizi, hayat pahalılığını, işsizliği ve birçok sorunu konuşturmamak için ülkede kaos çıkararak, fiilen bitmiş ve tükenmiş iktidarını kurtarma derdinde" dedi.
- 09.05.2022 09 May 23:07 Futbol: Spor Toto 1. Lig
Spor Toto 1. Lig'de 37. hafta maçlarının programı belli oldu.
- 07.05.2022 07 May 17:22 Manisa'da sahipsiz köpeklerin zehirli tavuk etinden öldüğü belirlendi
Manisa'nın Salihli ilçesinde 17 sahipsiz köpeğin telef edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, bölgede bulunan tavuk parçalarına yüksek dozda tarım ilacı karıştırıldığı tespit edildi.
- 07.05.2022 07 May 15:50 Manisa'da köpekleri tarım ilaçlı tavuk etiyle öldürmüşler
MANİSA'nın Salihli ilçesinde, 19 Nisan'da zehirlenen 22 köpekten 17'sinin ölmesine ilişkin bölgede bulanan tavuk etlerinden numunelerin incelemesi tamamlandı.
- 07.05.2022 07 May 09:31 Şampiyonluk Kupası ile Bornova Belediye Başkanı İduğ'u Ziyaret Ettiler
İzmir U18 Futbol Ligi’nde şampiyon olarak adını Türkiye Şampiyonası’na yazdıran Bornova temsilcisi Kanderespor, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ’u ziyaret etti.
- 03.05.2022 03 May 23:16 Duraktaki taksiyi gasbedip kaçan şüpheli 5 araca çarparak 2 kişiyi yaraladı
İzmir'in Bornova ilçesinde duraktaki bir taksiyi gasbedip kaçan şüpheli 5 araca çarparak 2 kişiyi yaraladı.
- 30.04.2022 30 Nis 17:08 Tkp, 1 Mayıs'ta 33 Noktada Katılacağı Mitinglerin Buluşma Noktaları ve Saatlerini Duyurdu
Türkiye Komünist Partisi (TKP), tüm işçi ve emekçileri birlik olmaya çağırarak, 1 Mayıs’ta 33 noktada katılacağı mitinglerin buluşma noktalarını ve saatlerini duyurdu.
- 26.04.2022 26 Nis 13:28 İZMİR'DEKİ O BİNAYA YİNE KUMAR BASKINI; 50 KİŞİYE CEZA YAZILDI
İZMİR'in Bornova ilçesinde daha önce de birçok kez operasyon düzenlenen binaya, yine kumar baskını yapıldı.
- 26.04.2022 26 Nis 13:24 Son Dakika | Mühürlenen adrese 51'inci kumar operasyonu
Son dakika haberleri: İzmir'in Bornova ilçesinde, daha önce 50 kez operasyon düzenlenip mühürlenen iş yerinde kumar oynarken yakalanan 50 kişiye 90 bin 950 lira idari para cezası uygulandı.
- 26.04.2022 26 Nis 12:28 İzmir'deki 'Kolpaçino' kumarhanesine yine baskın
İzmir'deki 'Kolpaçino' kumarhanesine yine baskın İzmir'in Bornova ilçesinde daha önce defalarca operasyon yapılan ve mühürlenen dernek görünümlü kumarhaneye, jandarma ekipleri bir operasyon daha gerçekleştirdi.
- 26.04.2022 26 Nis 11:57 Buca'da Vali Kutlu Aktaş Parkı ve Taziye Evi Açıldı
Buca Belediyesi, Yeşilbağlar Mahallesi’nde baştan sona yenilediği Vali Kutlu Aktaş Parkı ile inşa ettiği Taziye Evi’ni törenle hizmete açtı. Açılışın ardından kurulan 5 bin kişilik iftar sofrasında Bucalılar ile bir araya gelen Belediye Başkanı Erhan Kılıç, iyi günde kötü günde Bucalılar'ın yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.
- 26.04.2022 26 Nis 10:21 Bornova Belediye Başkanı İduğ, Makedonya Göçmenleriyle Buluştu
Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, İzmir Makedonya Göçmenleri Derneği’nin düzenlediği geleneksel iftar yemeğinde vatandaşların sofrasına konuk oldu.
- 24.04.2022 24 Nis 13:04 Kütahya'da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline hizmet içi eğitim
Kütahya İl, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerine yönelik 2022 yılı Bitki Sağlığı Uygulama Programı çerçevesinde, süne mücadelesi çalışmalarını yönlendirmek ve koordine etmek amacıyla Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğinde hizmet içi eğitim...
- 22.04.2022 22 Nis 10:21 Radikal okulları eğitimcileri iftarda biraraya geldi
İzmir'de Radikal Okulları, eğitim camiasının emekçileriyle iftar yemeğinde buluştu.
- 21.04.2022 21 Nis 12:01 İzmir depreminde ölen genç diş teknisyeninin ismi okulda yaşatılacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden 24 yaşındaki diş teknisyeni Aslı Taner'in ailesine, evlatlarının isminin okulda yaşatılacağı sözünü verdi.
- 20.04.2022 20 Nis 10:23 Son dakika haber | Jandarmayı görünce kumar aletlerini asitle yok etmek istemişler: Sözde sendikaya kumar baskını
Son dakika haber... İzmir'in Bornova ilçesinde sendika ve vakıf binası görünümlü kumarhaneye jandarma ekipleri tarafından baskın yapıldı.
- 20.04.2022 20 Nis 10:15 Kumarhane baskınında ilginç detay! Köpükten yapılan malzemeleri asit dökerek eritmeye çalıştılar
İzmir'de yapılan operasyonlarda sendika görünümlü kumarhaneye baskın gerçekleştirildi. 185 kişinin kumar oynarken suçüstü yakalandığı binada, kumar oynatılan malzemelerin köpükten yapıldığı ve baskın anında asit dökülerek eritilmek istendiği anlaşıldı.
- 20.04.2022 20 Nis 01:52 KUMAR BASKININDA 'ASİT' DETAYI; 185 KİŞİYİ 336 BİN TL CEZA
İZMİR'in Bornova ilçesinde jandarma ekiplerince, yan yana bulunan 2 sendika ve 1 vakıf binasına kumar baskını yapıldı.
- 16.04.2022 16 Nis 14:30 Çiğli'de grevin ardından temizlik seferberliği
İzmir'in Çiğli ilçesinde, kent genelinde grev süresince biriken çöplerin toplanması ve dezenfeksiyon işlemleri için yoğun bir çalışma başlatıldı.
- 16.04.2022 16 Nis 12:55 Türkiye şeftali ve nektarin ihracatında dünya liderliğini hedefliyor
Şeftali ve nektarin ihracatında 2021 yılında yaptığı 170 milyon dolarlık ihracatla dünya ikincisi olan Türkiye, dünya liderliğini hedefliyor.
- 09.04.2022 09 Nis 09:53 İzmir'in 'Kolpaçino' kumarhanesine baskın
İzmir'in Bornova ilçesinde daha önce defalarca operasyon yapılan ve mühürlenen dernek görünümlü kumarhaneye, jandarma ekipleri bir operasyon daha gerçekleştirdi.
- 09.04.2022 09 Nis 07:56 İzmir'de dernek görünümlü 'Kolpaçino' kumarhanesine polis baskını! Defalarca mühürlenmişti
İzmir'de jandarma ekipleri, dernek görünümlü 'Kolpaçino' kumarhanesine baskın düzenledi. Operasyonda, tombala oynarken suçüstü yakalanan 160 kişiye toplam 291 bin 40 lira idari para cezası uygulandı. "Kolpaçino" filmine atıfta bulunan pankartın yer aldığı bina daha önce de jandarma ekipleri tarafından defalarca basılmış, adres mühürlenmişti.
- 09.04.2022 09 Nis 01:30 Dernek binasında kumar oynayan 160 kişiye ceza kesildi
İzmir'in Bornova ilçesinde daha önce çok sayıda operasyon düzenlenip mühürlenen dernek binasında kumar oynarken suçüstü yakalanan 160 kişiye 291 bin 40 lira idari para cezası uygulandı.
- 09.04.2022 09 Nis 00:42 BORNOVA'DA KUMARCILARA OPERASYON; 300 BİN TL CEZA
İZMİR'in Bornova ilçesinde, jandarma tarafından çok sayıda kumarhaneye eş zamanlı operasyon düzenlendi.
- 02.04.2022 02 Nis 23:40 Başkan Soyer, Millet İttifakı'na 3 hizmet yılını anlattı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 3 yılda yaptığı yatırım ve projeleri CHP İzmir milletvekillerine ve Millet İttifakı temsilcilerine anlattı.
- 01.04.2022 01 Nis 00:58 Yol kontrolünde durdurulan araçtan tarihi eserler çıktı
İzmir'in Bornova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde, şüphe üzerine durdurulan araç içerisinden 72 parça tarihi eser ele geçirildi.
- 31.03.2022 31 Mar 10:36 İZMİR'DE 72 PARÇA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ
İZMİR'in Bornova ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir otomobilde 65 sikke ve 7 obje ele geçirildi.
- 31.03.2022 31 Mar 10:16 72 parça tarihi eser ele geçirildi
İzmir'de yol kontrolünde durdurulan bir araçta 72 parça tarihi eser ele geçirildi.
- 30.03.2022 30 Mar 14:45 İzmir Otogarı'nda asayiş denetimi: 3 aranan şüpheli yakalandı
İzmir'de polis ekipleri tarafından İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gerçekleştirilen denetimlerde hakkında aranma kaydı bulunan 3 şüpheli yakalandı.
- 28.03.2022 28 Mar 14:01 İZMİR'DE TOMBALA BASKININDA 141 BİN LİRA CEZA KESİLDİ
İZMİR'in Bornova ilçesinde bir depoya, polisin düzenlediği operasyonda kumar oynadıkları belirlenen 78 kişiye, toplam 141 bin 882 lira para cezası kesildi.
- 28.03.2022 28 Mar 12:52 Kumar oynarken yakalanan 78 kişiye para cezası kesildi
İzmir'in Bornova ilçesinde kumarhaneye dönüştürülen depoda kumar oynarken yakalanan 78 kişiye 141 bin 882 lira ceza uygulandı.
- 27.03.2022 27 Mar 10:36 Başkan Sürekli'den önemli mesajlar
Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantıları çerçevesinde önemli mesajlar veren AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Buca Metrosu ihalesinin iptal kararı için "Engelleniyoruz" yönündeki değerlendirmelere ilişkin, "Ne istediniz de yapmadık?
- 25.03.2022 25 Mar 17:06 ADLİ MUAYENE İÇİN GETİRİLEN 2 ŞÜPHELİNİN SALDIRDIĞI DOKTOR YARALANDI
İZMİR'in Bornova ilçesindeki Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Ümit Kağan Arpacı, polis nezaretinde adli muayene için getirilen 2 şüphelinin saldırısına uğradı.
- 18.03.2022 18 Mar 12:29 Söke'de 2022 Yılı Pamuk İstişare Toplantısı gerçekleştirildi
Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 2022 Yılı Pamuk İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.
- 16.03.2022 16 Mar 12:16 Spor Toto 1. Lig'de 6 haftalık program açıklandı
Spor Toto 1. Lig'de geçtiğimiz hafta sonu elverişsiz hava koşulları nedeniyle maçların 1 hafta kaydırılması sonrası, 30-35. hafta karşılaşmalarının programları belli oldu.
- 15.03.2022 15 Mar 13:55 İzmir'de topladığı altınlarla kaçtığı öne sürülen kuyumcu aranıyor
İzmir'in Bornova ilçesinde, yüksek kar vaadiyle topladığı altınlarla ortadan kaybolduğu iddia edilen kuyumcunun yakalanması için çalışma başlatıldı.
- 13.03.2022 13 Mar 20:28 Ehliyet sınavında kopya düzeneğine 1 tutuklama
İZMİR'de ehliyet ve SRC sınavlarına giren adaylara kopya düzeneği sağladığı belirlenen sürücü kursu sahibinin de aralarında olduğu 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- 13.03.2022 13 Mar 20:28 Ehliyet ve SRC sınavlarına özel kopya düzeneği hazırlayan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı
İzmir'in Menemen ilçesinde ehliyet ve SCR sınavlarına giren adaylara kopya düzeneği hazırlayıp sattıkları belirlenen 3 kişiden 1'i gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- 13.03.2022 13 Mar 19:44 İzmir'deki "kopya düzeneği" operasyonunda 1 kişi tutuklandı
İzmir'de motorlu taşıtlar sınavları için kopya düzeneği hazırlayıp adaylara sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
- 12.03.2022 12 Mar 18:05 Ehliyet ve SRC sınavlarına özel kopya düzeneği hazırlıyorlarmış
- İzmir'in Menemen ilçesinde ehliyet ve SCR sınavlara giren adaylara kopya düzeneği hazırlayıp sattıkları belirlenen sürücü kursu sahibi, kurs yöneticisi ve çalışan gözaltına alındı.
- 12.03.2022 12 Mar 17:05 Son dakika haber: "Kopya düzeneği" operasyonunda sürücü kursunun iki sahibi ile yöneticisi yakalandı
Son dakika haber: İzmir'de sürücü belgesi sınavlarında kullanılan kopya düzeneğini hazırlayarak sattıkları öne sürülen sürücü kursunun iki sahibi ile yöneticisi gözaltına alındı.
- 12.03.2022 12 Mar 17:00 Son dakika haberleri! Ehliyet sınavına girenlere kopya düzeneği sağlayan 3 şüpheliye gözaltı
Son dakika haberler... İZMİR'de ehliyet ve SRC sınavlarına giren adaylara kopya düzeneği sağladığı belirlenen sürücü kursu sahibinin de aralarında olduğu 3 kişi gözaltına alındı.
- 12.03.2022 12 Mar 10:28 İzmir'de sahipsiz sokak köpekleri için rehabilitasyon hizmeti başladı
"Sahipsiz Sokak Köpeklerinin Rehabilitasyon Hizmeti Projesi" İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Veteriner Hekimleri Odası işbirliği ile başladı.
- 08.03.2022 08 Mar 16:40 TFF 3. Lig'de maçlar yarın oynanacak
TFF 3. Lig'de 1. ve 3. Grup'ta 26'ncı, 2. Grup'ta ise 29. hafta maçları yarın yapılacak.
- 05.03.2022 05 Mar 19:26 MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, İzmir'de "Adım Adım 2023" toplantısında konuştu Açıklaması
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "2018 yılında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri sonrasında uygulamaya geçen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi en büyük kazanımımızdır.
- 26.02.2022 26 Şub 22:31 İzmir'de akaryakıt istasyonundan mazot hırsızlığıyla ilgili 4 şüpheli yakalandı
İzmir'in Bornova ilçesinde bir akaryakıt istasyonundan aldığı 5 varil mazotun parasını ödemeden kaçan şüpheli ile olaya karıştıkları belirtilen 3 kişi gözaltına alındı.
- 22.02.2022 22 Şub 13:46 İzmir'de milli heyecan
Kadın Futbol A Milli Takımı, 2023 FIFA Dünya Kupası Elemeleri H Grubu'nda yarın İzmir'de Sırbistan'ı ağırlayacak.
- 20.02.2022 20 Şub 16:36 Üniversitede bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Fırat Çakıroğlu ölümünün 7. yılında anıldı
Üniversitede bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Fırat Çakıroğlu ölümünün 7. yılında anıldı Fırat Çakıroğlu'nun annesi Özlem Erden: "Çok gururluyum" Ege Üniversitesi Kampüsü'nde 2015 yılında bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden ülkücü Fırat Yılmaz Çakıroğlu, ölümünün 7. yılında kabri başında anıldı.
- 16.02.2022 16 Şub 14:06 İzmir'in milli hasreti bitiyor
İZMİR, futbolda 2 yılı aşkın süre sonra milli maça ev sahipliği yapacak.
- 15.02.2022 15 Şub 14:48 İzmir'de tek tırnaklı hayvan kesen 3 kişi yakalandı
İzmir'de, tek tırnaklı hayvan kestiği belirlenen 3 kişi yakalandı, kurtarılan 13 hayvan koruma altına alındı.
- 15.02.2022 15 Şub 13:33 Kesip vatandaşa yedireceklerdi! Kaçak kesime baskın, katır ve eşekler son anda kurtarıldı
İzmir'in Konak ilçesinde, kaçak kesim ihbarı üzerine yapılan baskında, 10'u katır, 3'ü eşek olmak üzere 13 hayvan kurtarıldı. Kaçak kesim yapan 3 kişi suçüstü yakalanırken, 6 hayvanın kesildiği tespit edildi.
- 14.02.2022 14 Şub 14:52 Fırat Çakıroğlu davasında eski rektör ve eski dekana 20'şer bin lira ceza
İZMİR'de, Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Tarih bölümü öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun (24) kavgada bıçaklanıp öldürülmesiyle ilgili davada, olayda kusuru bulunduğu gerekçesiyle tutuksuz yargılanan eski rektör Candeğer Yılmaz ve edebiyat fakültesinin eski dekanı Ersin Doğer, 10'ar...