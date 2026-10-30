Bornova'da düşen Türk bayrağını katlayıp kapıya asan genç kamerada görüntülendi - Son Dakika
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Bornova'da düşen Türk bayrağını katlayıp kapıya asan genç kamerada görüntülendi

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Bornova\'da düşen Türk bayrağını katlayıp kapıya asan genç kamerada görüntülendi
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Bornova Kızılay Mahallesi'nde dün bir evin balkonundaki Türk bayrağı, ipinin kopmasıyla sokağa düştü. Yoldan geçen bir genç bayrağı özenle katlayıp evin kapısına astı, o anlar apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde bir evin balkonunda asılı olan Türk bayrağı, ipinin kopması sonucu yere düştü. Yoldan geçen bir genç, bayrağın yerde olduğunu fark ederek duyarlı bir davranış sergiledi ve bayrağı özenle katlayıp evin kapısına astı.

Olay, Bornova Kızılay Mahallesi'nde dün meydana geldi. Mahalledeki bir evin balkonunda asılı bulunan Türk bayrağı, ipinin kopmasıyla sokağa düştü. O sırada yoldan geçmekte olan bir genç, bayrağın yerde kaldığını gördü. Duruma duyarsız kalmayan genç, hemen yere yaklaşarak Türk bayrağını büyük bir özenle yerden aldı. Çevredeki vatandaşların da dikkatini çeken bu anların ardından genç, bayrağı temiz bir şekilde katladı. Gencin, katladığı Türk bayrağını zarar görmemesi ve ev sahiplerinin rahatça alabilmesi için evin kapısına astığı öğrenildi.

O anlar apartmanın güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi.

Kaynak: İHA
Kızılay MahallesiGüncelYaşamYerelSon Dakika

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