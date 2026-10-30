Bornova\'da düşen Türk bayrağını katlayıp kapıya asan genç kamerada görüntülendi

İzmir'in Bornova ilçesinde bir evin balkonunda asılı olan Türk bayrağı, ipinin kopması sonucu yere düştü. Yoldan geçen bir genç, bayrağın yerde olduğunu fark ederek duyarlı bir davranış sergiledi ve bayrağı özenle katlayıp evin kapısına astı.

Olay, Bornova Kızılay Mahallesi'nde dün meydana geldi. Mahalledeki bir evin balkonunda asılı bulunan Türk bayrağı, ipinin kopmasıyla sokağa düştü. O sırada yoldan geçmekte olan bir genç, bayrağın yerde kaldığını gördü. Duruma duyarsız kalmayan genç, hemen yere yaklaşarak Türk bayrağını büyük bir özenle yerden aldı. Çevredeki vatandaşların da dikkatini çeken bu anların ardından genç, bayrağı temiz bir şekilde katladı. Gencin, katladığı Türk bayrağını zarar görmemesi ve ev sahiplerinin rahatça alabilmesi için evin kapısına astığı öğrenildi.

O anlar apartmanın güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi.