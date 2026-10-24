İzmir Bornova'da kamyonetin altına giren motosikletin sürücüsü sıyrıklarla kurtuldu - Son Dakika
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İzmir Bornova'da kamyonetin altına giren motosikletin sürücüsü sıyrıklarla kurtuldu

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İzmir Bornova\'da kamyonetin altına giren motosikletin sürücüsü sıyrıklarla kurtuldu
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İzmir Bornova\'da kamyonetin altına giren motosikletin sürücüsü sıyrıklarla kurtuldu
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İzmir'in Bornova ilçesinde dün 4. Sanayi Sitesi'nde kontrolünü kaybeden motosiklet, kamyonetin altına girdi. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir'in Bornova ilçesinde seyir halindeyken kontrolünü kaybeden motosikletin kamyonetin altına girdiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Bornova 4. Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda seyir halinde olan bir motosiklet, yol ayrımında seyir halindeki kamyoneti fark edince sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kaymaya başladı. Yerde sürüklenen motosiklet ile sürücüsü kamyonetin altına girdi. Kaza sonrasında yapılan incelemede, motosiklet sürücüsünün kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlattığı belirlendi.

Yaşanan kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaynak: İHA
MotosikletOtomobil3. SayfaBornovaGüncelİzmirKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Bornova'da kamyonetin altına giren motosikletin sürücüsü sıyrıklarla kurtuldu - Son Dakika
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