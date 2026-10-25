İzmir Bornova\'da 43 bin 730 sentetik ecza ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

İZMİR'in Bornova ilçesinde, polis ekiplerince boş bir arazide ve evde yapılan aramalarda 43 bin 730 sentetik ecza ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, boş bir araziye torbalar bırakıldığının tespiti üzerine konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda olayla ilgili olarak tespiti yapılan şüpheli M.E.K. (23) yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda; 39 bin, boş arazide ise 4 bin 730 olmak üzere toplamda 43 bin 730 sentetik ecza ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.