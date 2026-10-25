Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın görevden alındığı iddia edildi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın görevden alındığı iddia edildi

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral\'ın görevden alındığı iddia edildi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarından Oktay Saral'ın görevden alındığı iddia edildi. Kararın arkasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'ın Azerbaycan'a yönelik açıklamaları olduğu öne sürüldü. İddianın ardından gözler Cumhurbaşkanlığına çevrilirken, görev değişikliğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Külliye'de sürpriz bir görev değişikliği yaşandığı iddiası ortaya atıldı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın görevden alındığı ileri sürülürken, Azerbaycan ayrıntısı dikkat çekti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN BAŞDANIŞMANI İÇİN GÖREVDEN ALINDI İDDİASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarından Oktay Saral hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Gazeteci Fuat Uğur, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'ın görevden alındığını duyduğunu belirterek gelişmeden üzüntü duyduğunu ifade etti. Gazeteci Uğur, kararın arkasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'ın Azerbaycan'daki kılık kıyafet düzenlemesine ilişkin açıklamalarının olduğunu iddia etti. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın görevden alındığına ilişkin henüz resmi bir doğrulama bulunmuyor.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın görevden alındığı iddia edildi

"SEVGİLİ OKTAY SARAL'IN GÖREVDEN ALINDIĞINI DUYDUM"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı hakkındaki görevden alma iddiasının dile getirildiği açıklamada Gazeteci Fuat Uğur şu ifadeleri kullandı: "Sevgili Oktay Saral’ın görevden alındığını duydum. Sempati duyduğum Cumhurbaşkanı danışmanlarından biri kendisi. Çok üzüldüm. Kuşkusuz devletler arası çıkarlar ve ilişkiler, kişi bağlamından uzak değerlendirilmeli ama bu ilişkilerin taraflarından biri de meseleleri kişiselleştirmemeliydi. Eğer devlet içinden biri olduğu için deniyorsa şayet, Azerbaycan Devlet Ajansı’nın yayınladığı o Türkiye yorumunu okuduktan sonra Türkiye’nin de o ajansın başındaki kişinin görevden alınmasını istemek hakkı."

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan'da ilkokul, ortaokul ve liseleri kapsayan yeni kurallar çerçevesinde tesettürlü öğrenci ve öğretmenler okullara alınmamıştı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral 13 Ekim'de yaptığı açıklamada, "Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin eğitim hakkının engellenmesi kabul edilemez! Bu çağda böylesi bir anlayışa asla geçit verilmemelidir!" demişti.

Recep Tayyip ErdoğanOktay SaralAzerbaycanFuat UğurGüncelGündemSon Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın görevden alındığı iddia edildi - Son Dakika
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