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İstanbul Barosu’nun yeni başkanı Ümit Kocasakal oldu

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İstanbul Barosu’nun yeni başkanı Ümit Kocasakal oldu
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İstanbul Barosu’nun yeni başkanı Ümit Kocasakal oldu
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İstanbul Barosu'nun 2026-2028 dönemi yönetimini belirlemek üzere düzenlenen 128. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık seçimi sonuçlandı. Haliç Kongre Merkezi'nde 9 adayın yarıştığı seçimde, resmi olmayan sonuçlara göre 9 bin 548 oy alan Ümit Kocasakal, İstanbul Barosu'nun yeni başkanı oldu. Mevcut başkan İbrahim Kaboğlu 6 bin 607 oyla ikinci sırada yer alırken Atakan Selanik ise 3 bin 546 oyla üçüncü oldu. Kocasakal, sonuçların ardından yaptığı ilk açıklamada "İstanbul Barosu geri döndü" dedi.

İstanbul Barosu'nun 2026-2028 dönemi yönetimini belirlemek üzere Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 128. Olağan Genel Kurulu tamamlandı. Yaklaşık 70 bin avukatın kayıtlı olduğu baroda, iki gün süren genel kurulun ardından gerçekleştirilen seçimde yeni başkan da belirlendi.

24-25 Ekim tarihlerinde düzenlenen genel kurulun ilk gününde faaliyet raporları görüşülürken başkan adayları da kürsüye çıkarak konuşmalarını yaptı.

9 adayın yarıştığı seçimde resmi olmayan sonuçlara göre 9 bin 548 oy alan Ümit Kocasakal, İstanbul Barosu'nun yeni başkanı oldu. Mevcut başkan İbrahim Kaboğlu 6 bin 607 oyla ikinci, Atakan Selanik ise 3 bin 546 oyla üçüncü sırada yer aldı.

İstanbul Barosu’nun yeni başkanı Ümit Kocasakal oldu

KOCASAKAL'DAN İLK AÇIKLAMA: İSTANBUL BAROSU GERİ DÖNDÜ

Kocasakal, sonuçların belli olmasının ardından yaptığı konuşmada “İstanbul Barosu bundan sonra; üniter yapının, değiştirilemez ilk 4 maddenin gözcüsü ve sözcüsü olmaya, Cumhuriyet’in kollayıcısı olmaya, kimsenin kimliğine, siyasi görüşüne bakmaksızın herkesin hakkını korumaya devam edecek. Bu kapsamda hiçbir meslektaşımızı ayırt etmeksizin bütün meslektaşlarımızla birlikte hareket edeceğiz. Herkese hayırlı uğurlu olsun. İstanbul Barosu geri döndü" ifadelerini kullandı. 

KABOĞLU: HUKUK YOLUNDA YOLUMUZ AÇIK OLSUN 

Eski İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu da seçimin ardından şöyle dedi: "Bu katkımız, İstanbul Barosu tarihinde müstesna bir yere sahip olacaktır. Çünkü biz, Anayasa'nın ve Avukatlık Kanunu'nun gereklerini hep uygulamaya koyduk. Komisyonların ve merkezlerin yöneticilerinin seçimle belirlenmesi yoluyla oldu. Bunlar kazanılmış, yasal haklardır. Asla geriye döndürülemeyecek kazanımlardır. Bundan böyle de böyle devam edeceği konusundaki inancımız tamdır. Hukuk yolunda yolumuz açık olsun"

Resmi olmayan sonuçlara göre adayların aldığı oylar şu şekilde:

  • Ümit Kocasakal: 9.548 oy
  • İbrahim Kaboğlu: 6.607 oy
  • Atakan Selanik: 3.546 oy
  • Hasan Kılıç: 3.316 oy
  • Korkut Kanadoğlu: 2.424 oy
  • Arife Dinç: 1.362 oy
  • Salih Uçar: 660 oy
  • Gülbeyaz Karadeniz: 439 oy
  • Metin Uraçin: 89 oy
  • Geçersiz ve boş oy: 389

ÜMİT KOCASAKAL KİMDİR?

11 Mayıs 1966'da Almanya'nın Köln kentinde dünyaya gelen Ümit Kocasakal, Sinoplu bir baba ile Gümülcine göçmeni bir annenin çocuğudur. Kocasakal, dört yaşındayken İstanbul'a gönderildi. Çocukluğunu Sarıyer Büyükdere'de, babaannesi ve dedesinin yanında geçirdi.

1977'de Galatasaray Lisesi'ne başlayan Kocasakal, 1986'da mezun oldu. Ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim gördü ve 1990 yılında diplomasını aldı. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde kamu hukuku alanında yüksek lisans yapan Kocasakal, "Karapara Aklama Suçu" konulu teziyle doktorasını tamamladı.

Meslek hayatına Prof. Dr. Köksal Bayraktar'ın yanında avukatlık stajı yaparak başlayan Kocasakal, askerlik döneminde 8. Kolordu Komutanlığı'nda askerî savcı olarak görev yaptı. 1995 yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak akademik kariyerine başladı. Ceza ve ceza muhakemesi hukuku alanında uzmanlaşan Kocasakal, profesörlük unvanını aldı. Galatasaray ve Yeditepe üniversitelerinde dersler verdi.

İstanbul Barosu’nun yeni başkanı Ümit Kocasakal oldu

İSTANBUL BAROSU'NDA ÜÇ DÖNEM BAŞKANLIK YAPTI

2010 yılında İstanbul Barosu Başkanı seçilen Ümit Kocasakal, 2012 ve 2014 seçimlerini de kazanarak üst üste üç dönem görev yaptı. Altı yıl sürdürdüğü başkanlık görevine 2016 yılında yeniden aday olmayarak son verdi. Görevi, aynı yönetimde yer alan Mehmet Durakoğlu devraldı.

CHP'DEN İHRAÇ EDİLDİ

24 Ekim 2015'te CHP'ye üye olan Kocasakal, 2018 yılında düzenlenen 36. Olağan Kurultay öncesinde genel başkanlığa aday adayı olduğunu açıkladı. Ancak gerekli delege imzasına ulaşamadığı için Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı aday olamadı.

2020 yılında CHP yönetiminin CNN Türk yayınlarına katılmama kararına rağmen kanaldaki bir programa çıkması nedeniyle disipline sevk edilen Kocasakal, 2 Nisan 2020'de partiden ihraç edildi.

Ümit Kocasakal, 2000 yılında hukukçu ve akademisyen Prof. Dr. Hatice Özdemir Kocasakal ile evlendi. Çiftin Yasemin ve Kerem adında iki çocuğu bulunuyor. Kocasakal, iyi derecede Fransızca biliyor.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Murat Yağız Murat Yağız:
    Eyvah, muhalefetin sevmediği eski muhalif gelmiş. 4 5 Yanıtla
    bekir yapici bekir yapici:
    muhalefetin sevdigini nerden cikarttin, Ümit Kocasakal isine gelmeyen ve kendisi gibi düsünmeyen herkeze muhaliftir,gün gelir ayi görüsde birlestigi insanlari gün gelir karsi tarafi elestirir bana göre ideolojisi tam belli olmayan bir kisilik. 2 1
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Bekir Murat muhalefetin sevdiği demiyor sevmediği diyor 1 1
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Bir solcu gitmiş bir solcu gelmiş 4 2 Yanıtla
  • Orhan YARIMCALI Orhan YARIMCALI:
    Adam 14 yaşında kızım öldürüldü diyor içim yanıyor diyor derdini dinlemiyorlar bile sus kes yeter diye bağırıyorlar yazık çok yazık….Adamcağız ofislerine gitse dünya kadar para Allah kimseyi düşürmesin 5 1 Yanıtla
  • can.gokdogan can.gokdogan:
    70000 Üyesi olan baroda oy kullananların sayısı bir hayli düşük.Beni tatmin etmedi. 4 1 Yanıtla
  • Ayhan Araçlı Ayhan Araçlı:
    Kocasakal İstanbul Barosunun geri geldiğini hiç zannetmiyorum. Çok şey yazacaktım ama yazmayacağım. İstanbul Barosuna yazık olmuş..... 1 3 Yanıtla
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